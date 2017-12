In het eerste kwartaal van dit jaar kwam het Starskin 7 Second Morning Mask uit en het was een product waar ik even aan moest wennen maar zeker enthousiast over was. Sowieso ben ik een enorme #skincarejunkie, daarnaast zijn Koreaanse beautyproducten vaak net even een stukje verder qua ingrediënten en gebruikte technologie en zo’n alles-in-één product is erg gemakkelijk in gebruik. Ik was dan ook direct heel nieuwsgierig toen deze Starskin 7 Second Overnight Mask pads gelanceerd werden. Ben ik hier net zo tevreden over? Je leest het in de review hieronder!



De belofte

“Geef jouw nachtverzorgingsroutine een boost met dit luxueuze non-water based all-in-one product. Het duurt slechts enkele seconden om aan te brengen en zorgt voor een all-night verzorging voor een prachtige, zachte en bouncy huid.”

Het Starskin 7 Second Overnight Mask belooft 7 werkingen in één product:

– een subtiele gezichtsmassage voor een betere doorbloeding in de huid

– een exfoliant waardoor dode huidcellen verwijderd worden

– een toner om de huid te verfrissen en poriën te ‘sluiten’

– een serum om de huid een boost te geven

– een nachtcrème om de huid te voeden

– een sleeping mask voor die extra hydratatie en het plump gevoel in de ochtend

– een Mood Relaxer, de rustgevende geur brengt je tot rust en is dus perfect voor het slapen gaan.



Het product

In de stevige pot zit een dubbele deksel met pincet en daaronder liggen 20 dubbelzijdige pads te baden in een toner/serum/nachtcrème/masker-badje. De pad helpt vanwege de textuur tijdens het aanbrengen mee met de exfoliërende en masserende werking en daarna kan je het achtergebleven product inmasseren en verspreiden tot over je hals en decolleté en voor de nacht laten zitten.

Het leuke aan dit product is dat het de uitgebreide Koreaanse skincare routine die uit redelijk veel stappen bestaat vervangt met één product. Een huidverzorgingsroutine die uit 10 stappen bestaat is daar bijvoorbeeld heel normaal terwijl we hier liever zo snel mogelijk klaar willen zijn en niet teveel willen hebben staan. Zo’n all-in-one product is dan natuurlijk ideaal.



De ingrediënten

Als ik zo naar het ingrediëntenlijstje kijk word ik zeker vrolijk. Ik zie er een heleboel werkzame en actieve bestanddelen in zoals verschillende planten- en bloemenextracten en zuren (voor de exfoliërende werking) en verder zit er onder andere glycerine, olie van de Japanse roos, hyaluronzuur, panthenol, vitamine E en niacinamide in. Een mooie combinatie met exfoliërende, verzachtende, voedende, hydraterende, kalmerende en herstellende werking.

Er zit een klein beetje parfum in maar verder geen harde alcoholen, parabenen, siliconen, minerale oliën of sulfaten.



Hoe gebruik je de pads?

Zorg dat je gezicht schoon is, neem een pad uit de pot, haal de kant met de bolletjes voor 7 seconden over je gezicht heen in een zachte ronddraaiende beweging, draai de pad om en ‘stempel’ over je gezicht, hals en decolleté. Klaar! Wel even wachten tot het ingetrokken is voor je je bed induikt en het kussen aan je vastplakt, maar na een paar minuten is dit helemaal weggetrokken en kan je lekker gaan slapen.

Eindoordeel

Wederom ben ik qua ingrediënten en gebruiksgemak heel erg onder de indruk van deze variant van de pads. Mijn huid voelt na gebruik lekker zacht en fris aan, zonder trekkerig gevoel maar juist lekker ‘moist’ en in de ochtend merk ik duidelijk dat m’n huid net even wat extra’s heeft gehad. En dat in één product wat je slechts een half minuutje van je tijd kost. Om het elke dag te gaan gebruiken vind ik het net even te prijzig, maar je zou deze pads goed als weekendkuur kunnen gebruiken of gewoon juist op die momenten dat je huid het even extra nodig heeft na een avondje stappen, een gebroken nacht of de avond voor een belangrijke dag bijvoorbeeld.

Het Starskin 7 Second Overnight Mask is verkrijgbaar bij Parfumerie Douglas voor €34,99 (170ml product/20pads).

* Dit artikel bevat producten die door een merk of bedrijf zijn toegestuurd en een affiliate link.