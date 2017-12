De dagen na Kerst zijn voor mij altijd van die perfecte cocoondagen. Op de één of andere manier voelen deze dagen namelijk heel anders aan dan iedere andere periode van het jaar en ik krijg er dan meer en meer zin in om quality time door te brengen met geliefden, me even terug te trekken en na te denken over hoe het afgelopen jaar is verlopen en wat het nieuwe jaar zal gaan brengen. In de uurtjes dat ik even niks hoef te doen kies ik er dan het liefst voor om met een fijn boek op de bank te kruipen. Steeds Leuker van Jelle Hermus is zo’n perfect feel good boek voor in deze periode!



soChicken

Je kan Jelle trouwens (her)kennen van zijn website soChicken, dit is een online platform over een simpel en gelukkiger leven en is echt een aanrader om te gaan volgen als je affiniteit hebt met persoonlijke groei en ontwikkeling.

Steeds leuker

“De voordelen zonder de nadelen – je leven steeds leuker maken, met steeds minder moeite. Dat is waar Steeds leuker om draait. Want eindeloos ploeteren is prima, maar op de bank zitten met een goed boek, een kop thee en een glimlach op je snoet is ook fijn.

In dit praktische boek presenteert Jelle Hermus de korte route naar een leuker leven. Hij laat zien hoe je – door het zetten van de juiste kleine stappen – je leven snel in een opwaartse spiraal kunt brengen. Ontdek hoe je je leven steeds leuker maakt, en tegelijkertijd je omgeving verrijkt. Met een liefdevolle aanpak en de nodige humor. Want alles wordt makkelijker als we het leven niet zo serieus nemen. Steeds leuker is je handboek naar een leven vol vrijheid, blijheid en betekenis. Zonder de ballast en de gekkigheid.”



Ik vind de insteek van het boek heel erg leuk en het leest prettig. Zoals ik vaker heb gezegd ben ik heel erg van de zen maar dan zonder de zweverigheid en gelukkig is dit boek ook lekker nuchter. Handig opgedeeld in verschillende hoofdstukken neemt Jelle je mee langs ‘de broednestmethode’, hoe je meer vrijheid kan creëren, hoe je gelukkig kan worden en hoe je je leven meer betekenis kan geven. Eerlijk? Het klinkt een beetje apart, die broednestmethode, maar het is duidelijk iets waar goed over nagedacht is en wat zeker kan helpen. In duidelijke en begrijpelijke taal met hier en daar een lekkere portie humor legt hij alles uit en geeft hij goede tips waar je direct mee aan de slag kan zonder dat je gelijk je hele leven om hoeft te gooien. Echt zo’n boek waar ik gelijk inspiratie en jeukende handjes van krijg om op dit vlak dingen anders aan te gaan pakken!

Jelle Hermus, Steeds leuker is uitgegeven door Kosmos Uitgevers, telt 288 pagina’s, ISBN 9789021567068 en is onder andere verkrijgbaar bij Bol.com voor €20,00.

–> Lees ook dit artikel met boekentips voor (online) ondernemers waarvan enkele in hetzelfde genre als dit boek van Jelle.

Mocht je zelf nog een leuke of interessante boekentip hebben die je met de andere lezers en mij wil delen, laat je tip dan gerust achter in de reacties onder dit artikel. Vind ik leuk! :)

Liefs,

Desirée

* Het boek uit dit artikel heb ik toegestuurd gekregen en het artikel bevat een affiliate link.