Het klinkt zo enorm cliché om mee te starten, maar toch doe ik het. Wat is dit jaar voorbij gevlógen. Niet normaal! Het was een jaar waarin zowel privé als zakelijk een heleboel gebeurd is en ik ga in dit artikel even terug blikken op de belangrijkste gebeurtenissen. Lees je mee?



Privé

Afgelopen jaar stond voor mij persoonlijk duidelijk in het teken van de operatie. Ik ben op 29 maart 2017 namelijk geopereerd en kreeg een maagverkleinende ingreep: de gastric sleeve. Inmiddels dus 9 maanden verder ik weeg nu ruim 45 kilo minder dan op de dag van de operatie. Het totaal wat ik daarmee ben afgevallen komt nu dus boven de 70 kilo uit. Ik kan er gewoonweg niet bij hoeveel dat is, wat dat zowel lichamelijk als geestelijk met me doet en wat er veel veranderd is.

Ik plaatste 6 maanden na de operatie deze video en nog steeds krijg ik er tranen van in mijn ogen. Zoals ik in dat filmpje al voorspelde is uitgekomen. Ik ervaar echt met de week meer en meer rust. Rust in mijn lijf, rust omtrent eten, rust in mijn gevoelens.. Met de operatie kwam niet alleen gewichtsverlies maar ook een persoonlijke zoektocht naar wie ik ben en wat ik wil. Er is hierin eigenlijk niet veel veranderd, maar ik ben vooral veel duidelijker geworden en er valt daardoor meer op z’n plek. Ik weet waar ik naartoe wil en wat ik wil gaan doen en wat voelt dat fijn!



Zakelijk

Dat ik meer rust in mijn donder heb en een duidelijkere focus begin te krijgen heeft ook op zakelijk vlak een boel veranderd. Achter de schermen ben ik met een verandering bezig en dat zal ergens in het eerste kwartaal van het nieuwe jaar plaats gaan vinden. Maak je geen zorgen dat de inhoud van de website ineens heel anders gaat worden hoor, want het blijft een feel good blog maar dan met een duidelijkere visie en meer regelmaat in onderwerpen.

–> Mocht je trouwens tips, feedback of ideetjes hebben? Dingen die je minder vaak of juist vaker terug zou willen zien? Laat dit dan gerust achter in een reactie onder dit artikel, dan kan ik dit meenemen in alle nieuwe plannen :)

Naast de veranderingen omtrent Curvacious wil ik komend jaar ook echt mijn adviestrajecten voor vrouwelijke ondernemers verder uit gaan breiden en meer mee gaan doen. Shae gaat vanaf februari naar de basisschool toe wat mij meer tijd geeft om dit lekker op te gaan pakken. Daarnaast staat er nòg een nieuw project op de planning. Kortom: een heleboel nieuws, een frisse wind en een enorme lading energie en inspiratie om hier mee te gaan starten.

Ik blijf enorm dankbaar dat ik ook dit jaar weer heb kunnen genieten èn rondkomen van wat ik het liefste doe: ondernemen, bloggen en inspireren!

Enkele hoogtepunten? Toffe persreisjes met het gezin naar onder andere Portugal, een drie-generatie-tripje met mijn moeder en dochter naar Newcastle, een midweekje weg met mijn broer en onze gezinnen, een mediareis naar de Turkse Rivièra, weekendjes weg, dagjes uit naar pretparken en dierentuinen met ons drietjes, samen met onze beste vrienden of lekker met z’n tweetjes naar Groningen. Ik heb met veel toffe en mooie merken samen mogen werken, mijn bedrijf flink zien groeien (trots!), heb veel leuke mensen ontmoet, mooie vriendschappen gesloten en toffe events mee mogen maken.

Dankbaar. Dat is wat ik ben voor hoe het afgelopen jaar geweest is. Ja, natuurlijk waren er ook slechtere periodes. Zo’n operatie en de nasleep ervan is gewoonweg pittig en ook zakelijk gezien zijn er harde lessen geleerd het afgelopen jaar. Maar niks wat ik niet samen met mijn gezin en doorzettingsvermogen aan kan ♥

Hoe was jouw jaar? Ik hoop dat jij er ook met een goed gevoel op terug kan kijken :)

Liefs,

Desirée