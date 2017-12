Treets Traditions is een merk wat eeuwenoude beautytradities in producten verwerkt qua geuren en ingrediënten. Daarnaast zijn de producten ook nog eens vrij van SLS, SLES, parabenen, siliconen, micro plastics, kleurstoffen en minerale oliën, geschikt ieder huidtype èn ook nog eens heel betaalbaar. Ja, hier word ik wel enthousiast van! Ik vertel je graag wat meer over de nieuwe Treets Traditions Pure Serenity lijn die is geïnspireerd op Japanse beautyrituelen.

Tijdens één van de ontdekkingsreizen van het merk stuitten ze op de rijke Japanse badcultuur ‘Onsen’. Hierbij baden de mensen in reinigend en helend water uit vulkanische gebieden en wordt er op de langste dag van het jaar een bad genomen met de citrusvrucht Yuzu. Zowel het Onsen- als het Yuzu-bad worden al eeuwenlang generatie op generatie doorgegeven.

De producten uit de Treets Traditions Pure Serenity lijn zijn verrijkt met verschillende ingrediënten uit Japan zoals rijst, bamboe, Japanse kersenbloesem en Yuzu. Het volledige assortiment bestaat uit de volgende producten:

– foaming shower gel 200ml, €6,99

– shower cream 200ml, €5,99

– bamboo body scrub 375g, €9,99

– shimmering body cream 250ml, €12,99.



Voor doucheproducten zijn zowel de showerfoam als de showergel beide heel erg fijn in gebruik, maar ik ben vooral helemaal verliefd geworden op het effect van de scrub en de body cream gecombineerd. Eerst de zoutscrub om de huid te ontdoen van dode huidschilfers en de bloedsomloop een boost te geven en daarna de body cream. Het resultaat is een enorm zachte, gladde en heerlijk ruikende huid met een mooie glow. Love it!

De body cream geeft een mooi glansje maar bevat niet echt glitters waardoor het effect heel subtiel is. Mooi voor een feestje of een datenight ♥ Daarnaast smeert hij prettig uit, is hij redelijk zuinig in gebruik, trekt de crème vlot in en blijft er geen plakkerig of vettig laagje achter op de huid.

De producten van Treets Traditions zijn onder andere verkrijgbaar bij Holland&Barret (voorheen De Tuinen), Wehkamp, Drogistplein en Bol.com.

Ken jij dit verzorgingsmerk al? Spreekt deze nieuwe lijn jou aan?

Liefs,

Desirée

* Dit artikel bevat producten die door een merk of bedrijf zijn toegestuurd en affiliate links.