Als je liefhebber bent van wat meer exclusievere merken beautyproducten dan ken je de webwinkel Cosmania vast wel. Ik ben in ieder geval groot fan! Mocht je eens kennis willen maken met een aantal van deze merken en producten dan zijn de beautyboxen die ze regelmatig verkopen aan te raden. Zo is er op dit moment de Cosmania Beauty Clutch verkrijgbaar vol met persoonlijke favorieten en veelbelovende nieuwkomers. Ik laat de inhoud in bovenstaande unboxing video aan je zien!

Als je de video hierboven niet kan zien bekijk hem dan hier op YouTube. Ik zou het heel leuk vinden als je je abonneert op mijn kanaal. Abonneren is gratis en zo blijf je automatisch op de hoogte van nieuwe filmpjes die online komen. Een duimpje omhoog op de video zou ik natuurlijk ook heel leuk vinden :)

In de Cosmania Beauty Clutch zitten de volgende producten:

– Paula’s Choice resist anti age eye gel

– Mario Badescu facial spray with aloe, cucumber and green tea (review in dit artikel)

– This Works in transit camera close-up

– Cowshed showergel

– Malin+Goetz grapefruit face cleanser

– Living Proof full dry volume blast (review in dit artikel)

– Peter Thomas Roth irish moor mud cleanser

– Nailberry L’Ocygéné nagellak

– Aurelia cell revitalise day moisturizer (artikel over dit merk)

– Neal’s Yard Remedies white tea enriched facial mask

– Korres lip butter

– First Aid Beauty coconut skin smoothie priming moisturizer (review in dit artikel)

– Elemental Herbology nutrition infusion sheet mask

– Squalan pure facial oil (review in dit artikel)

– LeBon tandpasta.

Een flink mooie inhoud om kennis te maken met meerdere producten en merken om jezelf van top tot teen mee te kunnen verzorgen. Daarnaast zit er ook nog een code bij voor 15% korting op je volgende aankoop in de webwinkel.

De waarde van de inhoud ligt rond de €170,-, maar deze Cosmania Beauty Clutch is voor €42,50 inclusief verzendkosten via de webwinkel van Cosmania te bestellen. Eén tip: ze zijn altijd erg snel uitverkocht, dus wees er snel bij. Wellicht een leuk cadeau (voor jezelf) voor de feestdagen?

Ik ben zelf in ieder geval heel blij met enkele mini’s van producten die ik fullsize gebruik zodat ik ze mee kan nemen met weekendjes weg en vakanties, maar ben ook heel benieuwd naar de producten van This Works, Nailberry en Korres die erin zaten!

Van welke producten zou jij een review willen zien?

Liefs,

Desirée

* Dit artikel bevat producten die door een merk of bedrijf zijn toegestuurd.