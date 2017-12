Onlangs was het nog in het nieuws: de gemiddelde Nederlander eet veel te weinig vezels. En dat terwijl vezels juist heel erg belangrijk zijn voor een gezonde spijsvertering, het leveren van energie, een prettige stoelgang en je cholesterol helpen onder controle te houden. Ik vertel je er graag wat meer over en deel 13 tips om eenvoudig voldoende vezels binnen te krijgen met je.

Wat zijn vezels?

Vezels zijn plantaardige deeltjes in voeding die niet worden verteerd in de dunne darm en dus onveranderd in de dikke darm terecht komen. Precies de plek waar ze hun werk horen te doen. Fermenteerbare vezels worden hier afgebroken en de stoffen die hierbij vrijkomen houden je ontlasting soepel en dienen als voeding voor de goede bacteriën in je darmen. Niet-fermenteerbare vezels worden helemaal niet afgebroken in de darmen maar vergroten wel het volume van de darminhoud wat ervoor zorgt dat de darmen soepel blijven en goed kunnen bewegen waardoor ze beter hun werk kunnen doen bij de vertering van ander voedsel en ze helpen wederom bij een vlotte stoelgang.

Veel mensen zijn nogal angstig om meer vezels aan hun dieet toe te voegen omdat ze denken dat ze er een dunne stoelgang van krijgen. Maar het bijzondere is juist dat je bij een goede hoeveelheid vezels juist een niet te dunne èn een niet te dikke ontlasting krijgt. Wel moet je er ook voor zorgen dat je naast het innemen van voldoende vezels ook voldoende vocht tot je neemt.

Hoeveel vezels heb je nodig?

De gemiddelde richtlijn voor vrouwen is zo’n 30 tot 40 gram vezels per dag.

Wat is vezelrijke voeding?

Als je goed afwisselend eet heb je de meeste kans op het eten van voldoende vezels. De meeste vezels zitten in de celwand van planten dus producten als fruit, groente, brood, ontbijtgranen, peulvruchten en noten bevatten de meeste vezels.

Kortom..

het eten van voldoende vezels kan spijsverteringsklachten en problemen met de stoelgang voorkomen, bestaande klachten verminderen, helpt de darmen gezond te houden èn zorgt voor een prettige vaste maar toch soepele ontlasting.

Zo krijg je voldoende vezels binnen

1. Eet gevarieerd en gezond en zorg dat je voldoende fruit en groente binnen krijgt en probeer je groente en fruit niet te schillen, omdat in de schil de meeste vezels te vinden zijn

2. Kies voor volkoren varianten van producten die je in je keukenkastje hebt staan zoals volkoren cracottes, meergranenpasta’s en volkorenbrood

3. Gezonde, lekkere en vezelrijke tussendoortjes? Fruit of ongebrande en ongezouten noten zoals amandelen

4. Ontbijt eens vaker met een bakje havermout voor een flinke vezelboost en een goed begin van de dag

5. Varieer eens wat vaker bij je avondeten en eet in plaats van aardappels of rijst ook eens boekweit, freekeh, gierst of quinoa

6. Varieer ook eens wat vaker bij het bakken en vervang (een deel van) het meel voor bijvoorbeeld kokosmeel (ruim 30 gram vezels per 100 gram) of kies voor bijvoorbeeld volkorenmeel, amandelmeel of boekweitmeel

7. Eenvoudig extra vezels tot je nemen kan met een vezelsupplement zoals bijvoorbeeld psylliumvezels die gewoon bij de drogisterij verkrijgbaar zijn. Ik voeg hiervan zelf iedere ochtend een schepje toe aan m’n sapje. Bouw het gebruik van zo’n vezelsupplement wel geleidelijk op en drink er voldoende bij.

8. Drink geen geperst sap of sap uit pak maar kies voor bijvoorbeeld voor smoothies. Doordat deze laatste worden gemaakt van hele ingrediënten in een blender en er dus niks gezeefd wordt, krijg je zo veel meer vezels binnen.

9. Komt ie weer: eet wat vaker avocado. Niet alleen bevatten ze goede vetten er zitten ook veel vezels in, zo’n 10 gram per avocado!

10. Eet eens wat vaker peulvruchten (bonen, erwten en linzen) omdat er veel vezels in zitten en verder zit er ook veel eiwitten, vitamines en mineralen in. Gepureerd kan je bonen heel gemakkelijk aan verschillende gerechten toevoegen!

11. Ben je fan van cruesli als ontbijt of lunch? Ga eens voor muesli, hier zitten als het goed is minder bewerkte ingrediënten en suikers in en meer vezels omdat een goede variant enkel uit noten, pitten, granen en zaden horen te bestaan. Voeg zelf wat fruit toe voor een wat zoetere smaak en gelijk wat meer vitamines en vezels.

12. Dierlijke producten bevatten geen vezels. Kies dus eens wat vaker voor een toevoeging van plakjes tomaat of komkommer als extraatje tussen je boterham of denk ook eens aan groentespreads, pindakaas en bijvoorbeeld hummus als broodbeleg.

13. Heel belangrijk: geef het belang van voldoende vezels ook door aan je kind(eren). Geef ze volkoren boterhammen, fruit, snackgroentes, noten of bijvoorbeeld een handje homemade granola als tussendoortje.

Krijg jij voldoende vezels binnen?

Mocht je nog een aanvullende tip hebben, laat deze dan zeker achter in de reacties onder dit artikel zodat je er wellicht iemand anders mee kan helpen :)