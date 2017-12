De laatste behind the scenes over het hebben van een blog als bedrijf is alweer even geleden en er komen nog steeds nieuwe vragen over binnen, waarvan ik er vandaag weer eentje ga beantwoorden. Ik krijg namelijk vaak de vraag – van (jonge) vrouwen of vanuit (startende) bedrijven die zakelijk willen gaan bloggen – wat je nu eigenlijk nodig hebt om te kunnen starten met bloggen. Ook hier geef ik weer uitgebreid antwoord op!

Apparatuur

Qua apparatuur heb je eigenlijk alleen een laptop of een computer nodig, al zou je het zelfs af moeten kunnen met alleen je smartphone aangezien veel platformen een eigen app hebben waarin je kan werken. Toch kan ik je aanraden om minstens met een laptop of een vaste PC te gaan werken. Wel zo prettig voor je houding aangezien je er vast en zeker heel wat uurtjes achter door zal brengen.

Mocht je nu veel met eigen fotografie en beeldmateriaal willen doen dan zou ik niet enkel werken met de camera van je smartphone maar investeren in een goede spiegelreflex- of systeemcamera. Die smartphone is wel weer onmisbaar om je blog uit te kunnen breiden met social media kanalen.

En mocht je er nu je bedrijf van gaan maken, regelmatig afspraken buiten de deur hebben en wat uurtjes in het openbaar vervoer door moeten brengen om van A naar B te komen dan zou ik ook zeker een tablet of kleine laptop aan kunnen raden. Zo kan je in die uurtjes in bijvoorbeeld de trein je mailbox bijwerken, blogs uitwerken, inspiratie opdoen en bijvoorbeeld je social media kanalen bijhouden.

Wat ik gebruik: een vaste PC (HP Pavilion 23”), een Sony A5100 systeemcamera met verschillende lenzen en mijn smartphone (Huawei P10 Plus) en/of tablet (Huawei MediaPad M3 Lite) voor onderweg.

Website & Platform

Natuurlijk kan je starten met een gratis blog, hier zijn heel veel opties voor. Maar als ik één ding kan aanraden dan is het toch wel om te starten met een eigen domeinnaam. Dit maakt het meer eigen en straalt gelijk meer uit. Zoek een provider, leg je domeinnaam vast, koppel een blogplatform eraan vast, knutsel zelf een lay-out, koop er eentje of laat er eentje maken, zet het geheel online en start met bloggen!

Qua Platform zijn er verschillende mogelijkheden waaronder WordPress, Wix, Blogger, Tumblr, Joomla en Weebly en je zou zelf eens kunnen kijken en vergelijken welke jou het meest aanspreekt bij wat je wil gaan doen. Mocht ik er eentje kunnen aanraden dan is dat toch wel WordPress omdat dit erg prettig werkt en er achter de schermen heel erg veel mogelijk is. Zoek er in ieder geval eentje waarbij je Google Analytics kan installeren zodat je je statistieken bij kan houden. Leuk voor jezelf om te kijken hoe het met je website gaat en mocht het uitgroeien tot meer dan een hobby dan hebben bedrijven ook gelijk de juiste aantallen om mee aan de slag te kunnen gaan.

Wat ik gebruik: ik heb als provider Antagonist en mijn blog werkt via het WordPress platform, ik ben over beide heel erg tevreden!

Skills

Studies om professioneel blogger te worden zijn er (nog) niet en als je het puur en alleen als hobby wil gaan doen dan heb je ook niet meer nodig dan de drive om je passie en/of tips te delen. Maar als je het groter aan zou willen pakken en van je blog je bedrijf zou willen maken, dan kan ik een aantal vaardigheden zeker aanraden. Ga erover lezen, volg eventueel workshops en masterclasses en ontwikkel jezelf hierin zoveel als mogelijk is. Denk hierbij aan SEO, online marketing, (product)fotografie, PR en social media. De trends en algoritmes veranderen redelijk vlot dus het is belangrijk om hiervan op de hoogte te blijven en te blijven bijspijkeren.

Oh, en daarnaast heb je als skills toch duidelijk doorzettingsvermogen en discipline nodig. Zeker als je er van rond zou willen komen kan het heel veel tijd, zweet, tranen èn geld kosten voor dat zich eventueel terug gaat betalen.

Netwerk

Als je puur hobbymatig wil gaan bloggen dan hoef je hier geen speciaal netwerk voor op te bouwen. Maar als je er professioneel mee aan de slag wil dan zou ik een goed LinkedIn- en Facebookprofiel aanmaken en gaan netwerken. Een mooi netwerk kan je helpen om verder te komen, deuren op een kier te zetten en contacten te leggen voor mooie samenwerkingen. Leg contact met andere bloggers, mensen uit de mediawereld, met merken en bedrijven waar je mee samen zou willen werken en die goed bij je doelgroep passen en ga bijvoorbeeld naar netwerkborrels. Toon interesse, wees eerlijk en werk netjes en oprecht met mensen en bedrijven of merken samen.

Checklist

– pc/laptop

– smartphone

– eventueel een camera en/of een abonnement op een stockfotowebsite

– vastleggen van een domeinnaam, emailadres en matchende social media kanalen

– (laten ontwerpen) of kopen van een lay-out

– kennis opdoen voor je skills

– een goede LinkedIn en Facebookpagina om je netwerk op te gaan bouwen.

Pfoe, ik vind het best lastig om dit artikel kort en duidelijk te houden want per onderdeel zou ik er veel dieper en uitgebreider op in kunnen gaan. Zeker omdat er zoveel verschillen zijn tussen puur hobbymatig bloggen als wanneer je ermee wil beginnen om er hopelijk een bedrijf van te gaan maken.. Het was dan ook een erg open vraag maar ik hoop hiermee toch de basis goed beantwoord te hebben.

Wat zou jij nog meer over bloggen of over mij(n blog) willen weten? Je mag alles vragen en ik ga er graag mee aan de slag voor een volgend artikel! Als je trouwens eens graag 1-op-1 rond de tafel zou willen zitten om te brainstormen voor jouw blog of bedrijf, dan sta ik hier altijd voor open en mag je me zeker een mailtje sturen :)

Liefs,

Desirée

Lees ook de andere artikelen in deze serie

– Hoe ziet een werkdag eruit?

– De werkzaamheden van een blogger

– Ondernemen vanuit huis

– Wat doe je met alle producten die je ontvangt?

– Hoe en hoeveel verdien je als blogger?