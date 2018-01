Koekjes. Of ze nu crunchy, bros, smeuïg, zoet of hartig zijn, ik heb er een gigantisch zwak voor. In combinatie met mijn liefde voor eigen baksels èn het besluit meer te willen doen met dingen die mij blij maken was het zetje voor een nieuwe rubriek. En hoe kan ik die nu beter starten dan met een snel en eenvoudig, maar o-zo-lekker basis koekjes recept? Enjoy!



Ingrediënten

– 130 gram meel

– 100 gram fijne suiker

– 90 gram ongezouten boter uit de koelkast

– 1 ei

– ¼ theelepel bakpoeder

– ¼ theelepel zout

– ½ theelepel vanillearoma

– suiker ter decoratie



Basis koekjes recept

1. Verwarm de oven voor op 190 graden celsius

2. Meng met een vork het meel, zout en bakpoeder

3. Meng in een beslagkom de suiker en boter met elkaar en voeg hier het ei en vanillearoma aan toe tot een smeuïg geheel

4. Voeg langzaam de droge ingrediëntenmix hieraan toe tot het één geheel is

5. Maak met je handen van het deeg een rol van ongeveer 5 cm dik en snijd hier plakjes van om op de bakplaat met bakfolie te leggen òf

5. Gebruik een kleine ijsschep (4cm doorsnede) en vul deze plat waarna je de halve bolletjes op de bakplaat met bakfolie te leggen

6. Verdeel een klein beetje fijne suiker over elk plakje of bolletje

7. Bak de koekjes in 10-12 minuten af tot ze licht goudbruin van kleur zijn en laat ze goed afkoelen voor je ze in de koekjestrommel stopt.

– Dit recept maakt zo’n 13 koeken van een kleine 7cm in doorsnede. Ik heb hierbij gebruik gemaakt van een ijsschep met een diameter van 4 centimeter.

– Heb je nog deeg over omdat het niet in één keer je oven in kan? Bewaar dit dan in de tussentijd even in de koelkast tot de volgende batch de oven in kan.

– De koekjes zijn in een koektrommel ongeveer een week houdbaar, maar ik gok zo dat je ze daarvoor al op hebt ;)

Hier in huis is dit recept een regelrechte hit en smullen we er met z’n drietjes graag van. De koekjes die je ermee maakt zijn lekker knapperig aan de buitenkant, hebben een brosse substantie en hebben een smeuïg mondgevoel. Het is er eentje die je ook heel leuk samen met je kind(eren) kan maken op een druilerige zondagmiddag en de ingrediënten heb je vaak toch al in huis. Natuurlijk kan je bijvoorbeeld ook heel simpel wat chocoladedruppels, cacaopoeder, gedroogd fruit of rozijntjes aan het recept toevoegen of het basiskoekje na afkoelen dippen in gesmolten chocolade.

Veel recepten voor een basis boterkoekje, zandkoekje of suikerkoekje (hoe je zo’n basiskoekje ook wil noemen) geven aan dat je het deeg eerst een aantal uur in de koelkast moet leggen voor het de oven in kan, maar bij dit recept hoeft dat dus niet. Zo kan je voor spontane visite, je kind wat NU wil bakken of je opkomende craving redelijk vlot een lekker koekje op tafel hebben staan. Yum!

Natuurlijk heb ik al een flinke lijst met ideetjes voor heerlijke recepten voor zowel zoete als hartige koekjes in gedachten, maar mocht je mij voor deze koekjesrubriek willen uitdagen tot het maken van een bepaald koekje of met een bepaald ingrediënt.. Let me know!

Wat is jouw favoriete koekje?

Liefs,

Desirée