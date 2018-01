Beauty Talk #2 | Holy grail concealer & veel nieuwtjes

Ik heb besloten van Beauty Talk een terugkerende rubriek te maken waarin ik in videovorm beautynieuwtjes, nieuwe producten die ik zelf heb gekocht, producten die ik heb opgemaakt, favorieten en dergelijke met je ga delen. Natuurlijk inclusief first impressions, swatches en het dragen van producten zodat je er gelijk wat meer over te weten komt en kan zien hoe iets qua kleur of finish uit pakt. Deze keer laat ik je onder andere mijn holy grail concealer zien die ook nog eens lekker budgetvriendelijk is ♥

Als je de video hierboven niet kan zien bekijk hem dan hier op YouTube. Ik zou het heel leuk vinden als je je abonneert op mijn kanaal. Abonneren is gratis en zo blijf je automatisch op de hoogte van nieuwe filmpjes die online komen. Een duimpje omhoog op de video zou ik natuurlijk ook heel leuk vinden :)

Mocht je nu niet van de filmpjes zijn of liever snel wat nieuwtjes willen bekijken, in bovenstaande video laat ik onder andere de volgende producten voorbij komen:

– NIVEA Micellar shampoo, verkrijgbaar vanaf deze week voor €4,99 (400ml)

– nieuwe Colourpop Cosmetics aankoopjes, waaronder 3 super shock eyeshadows, een lippie stix die ik ook in de video draag en mijn holy grail No Filter Concealer waarvan ik back-ups kocht ♥

– Clarins SOS Primer in 00 Universal Light, verkrijgbaar vanaf januari, €35,00 (30ml)

– Charwhite natural teeth whitener, €32,95

– Lancaster Total Age Correction Amplified verzorgingslijn, verkrijgbaar vanaf halverwege januari, vanaf €65,00

– Elie Saab Le Parfum in White, verkrijgbaar vanaf 1 februari, vanaf €56,00.

Waar wil jij een uitgebreide review van zien? Dan ga ik er mee aan de slag!

Liefs,

Desirée

* Dit artikel bevat producten die door een merk of bedrijf zijn toegestuurd.