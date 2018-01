beauty talk 3

Het is weer tijd voor een nieuwe Beauty Talk! Deze keer laat ik je een heel tof perspakket zien wat ik bij de post kreeg, vertel ik je wat meer over een nieuw budgetmerk en laat ik enkele opgemaakte beautyproducten aan je zien en vertel ik je of ik ze nogmaals zou gebruiken ja of nee. Kortom: weer even lekker kletsen over beauty!

In de video laat ik onderstaande merken en producten zien:



Yves Rocher Elixir Jeunesse

“Vervuiling, UV-stralen, vermoeidheid, stress…er zijn tal van factoren die het proces van huidveroudering versnellen. Dermatologen bevestigen dat maar liefst 80 procent van de veroudering van onze huid veroorzaakt wordt door vervuiling en blootstelling aan de zon. Met Elixir Jeunesse van Yves Rocher zeg je resoluut ‘nee’ tegen pollutie!”

Voor mij als skincarejunkie klinkt deze nieuwe lijn heel interessant. Vervuiling verwijderen, de huid herstellen en vervolgens beschermen tegen nieuwe vervuiling om zo huidveroudering preventief aan te pakken en/of te verminderen en zo te helpen een mooie huid te krijgen. Helemaal een pluspunt: de producten bestaan voor 90% uit natuurlijke ingrediënten en bevatten geen minerale olie, siliconen of parabenen.

De Yves Rocher Elixir Jeunesse producten zijn vanaf €11,90 verkrijgbaar via de webwinkel van Yves Rocher. Good to know: tot en met 31 januari is er 50% korting op àlles wat het wel heel interessant maakt om eens iets nieuws uit te kunnen proberen.



Nieuw budget beautymerk: Barnängen

Het Zweedse woord Lagom is de afgelopen tijd steeds en voor velen echt een bepaalde levensstijl geworden. Het staat voor ‘niet te groot, niet te klein, niet te traag, niet te snel, niet te veel, niet te weinig..’ oftewel voor “precies goed”. De missie van dit nieuwe beautymerk is om dat gevoel van de Zweedse mindset met mooie producten te verspreiden.

Het merk Barnängen bestaat al sinds 1868 en is vanaf nu ook in Nederland verkrijgbaar. De prijzen liggen tussen de €5,99 en de €9,99, de verpakkingen hebben een flinke inhoud en zijn mooi minimalistisch en het merk is bij DA, Dio en Drogisterij.net verkrijgbaar.

Ik vind persoonlijk de All Over Rescue Body Balm heel erg lekker. De geur is zacht, vrouwelijk en fris, er zit onder andere kokosextract, shea boter, zonnebloemolie, bijenwas, kamille extract, vitamine E en cold cream in. Dit laatste is een samenstelling van ingrediënten die snel absorbeert en de huid heel goed beschermt tegen uitdroging en irritatie. Perfect voor de winterse kou!

Opgemaakte producten

Ik kreeg de vraag of ik ook eens opgemaakte beautyproducten wilde delen dus zal deze vanaf nu wat vaker in een Beauty Talk meenemen.

De Sukin hydrating mist toner hebben zowel Paul als ik als een toner na de gezichtsreiniging gebruikt en vonden we beiden heel fijn in gebruik. Lekker zuinig door het spraydopje, heel zacht voor de huid, niet irriterend rondom de ogen en deze liet geen trekkerig gevoel achter. Als we niet al andere producten in huis hadden om deze te vervangen, zouden we hem zeker aangeschaft hebben om nog eens te gaan gebruiken. Mocht je benieuwd zijn naar dit merk, ik schreef eind vorig jaar al eens meer over Sukin Skincare (<– klikkerdeklik!).

Ook maakte ik weer eens een pot philosopy renewed hope in a jar leeg. Door de jaren heen hebben we deze al meerdere keren gebruikt en leeggemaakt en dat zegt heel wat voor ons. Wat mij betreft behoort hij echt tot de topproducten van philosophy skincare. In dit gelinkte artikel vertel ik je welke producten van dit merk ik nog meer aanraders vind :)

Wat maakte jij onlangs nog helemaal leeg en zou je dat nog eens opnieuw aanschaffen? Of.. waarom juist niet?

* Dit artikel bevat producten die ik van een merk of bedrijf toegestuurd heb gekregen en affiliate links.