Maar echt, de afgelopen week kwamen er zoveel nieuwtjes mijn mailbox en postbus binnen dat ik echt even een keuze heb moeten maken uit de meest toffe, leuke en interessantste nieuwtjes. Het zijn er best een heleboel deze keer dus ga er maar lekker voor zitten. Natuurlijk laat ik de producten niet alleen zien, ook zie je in de video een look waarin ik meerdere producten draag. En aan het eind heb ik ook nog een vraagje waarvoor ik jouw input heel erg op prijs zou stellen. Enjoy!

In de video laat ik onderstaande merken en producten zien:

Dr. Hauschka Purple Light Limited Edition (verkrijgbaar vanaf 1 februari)

Deze collectie kwam stiekem al eerder binnen, maar wegens de lanceringsdatum wilde ik er nu pas wat over vertellen. Dat als je net zo enthousiast bent als ik je niet helemaal ontiegelijk lang hoeft te wachten voor de producten verkrijgbaar zijn.

Toen de producten binnen kwamen moest ik op de één of andere manier aan Urban Decay make-up denken. Zo mooi vormgegeven met de watercolour op de doosjes en de dieppaarse verpakkingen met subtiele glittertjes erin verwerkt. Love it! De collectie is – zoals de naam al verraadde – duidelijk paars qua kleuren en daar ben ik als koel huidtype heel blij mee. Ik draag graag paarsige en paarsroze tinten! In de video draag ik zo’n beetje alle producten uit deze collectie zoals het oogschaduwpalette, de gezichtspoeder, het oogpotlood en de liquid lip colour. Prachtige producten met een goede pigmentatie die ook nog eens verzorgend voor je huid zijn. Echt geweldig dat natuurlijke make-upproducten duidelijk allang geen stoffig imago meer hebben.

– Eyeshadow Palette €30,50

– Teint Powder €30,95

– Eye Definer €13,95

– Liquid Lip Colour €17,95 per stuk.



Filorga Time-Flash primer

Filorga is echt een prachtig merk als het op skincare aankomt en ik ben er nog geen enkele keer door teleurgesteld. Ja, de producten zijn duidelijk wat prijziger maar als je kijkt naar de werkzame stoffen en dat ze over het algemeen zuinig in gebruik zijn dan heb ik dat er graag voor over. Deze nieuwe ‘express smoothing active primer’ vervaagt direct fijne lijntjes en poriën, legt een mooie basis aan voor je make-up, zorgt dat deze mooier en langer blijft zitten èn werkt ook op de langere termijn door.

Er zit onder andere gluconolacton in, een zuur dat net zo doeltreffend is als een AHA exfoliant maar dan beter door de huid wordt verdragen en de celvernieuwing versnelt, de huidtextuur gladder maakt en een glow geeft. Daarnaast zit er een hexapeptide in die het samentrekken van spieren vermindert waardoor je een meer ontspannen uitstraling krijgt (zo interessant!), een collageenbooster die rimpeltjes, deukjes van bijvoorbeeld littekentjes en fijne lijntjes opvult en het NCTF complex waar Filorga om bekend staat wat zorgt voor een gehydrateerde huid en een anti-age werking heeft.

De Filorga Tme-Flash primer is vanaf 1 februari voor €39,90 (30ml) verkrijgbaar bij ICI Paris XL.



Clinique City Block Purifying Charcoal producten

Ondanks dat er op staat dat het voor ieder huidtype geschikt is, ben ik er met mijn gevoeligere en drogere huid toch een beetje voorzichtig mee. Maar.. te nieuwsgierig om de producten geen kans te gaan geven want de beloftes klinken goed!

Deze Cleansing Gel en het Clay Scrub & Masker in één bevatten bamboe houtskool wat een ontgiftende en reinigende werking op de huid heeft en beloven de vervuiling van buitenaf van je snoet te poetsen, de talgproductie te reguleren en de poriën te vernauwen.

– Clinique City Block Purifying Charcoal Cleansing Gel 150ml, €27,00

– Clinique City Block Purifying Charcoal Clay Mask + Scrub 100ml, €39,00.



Sally Hansen Complete Salon Manicure ‘Streetstyle Collection’

Er zijn weer 3 nieuwe kleuren verkrijgbaar van deze 7-in-1 nagellak (base coat, krachtbehandeling, groeibehandeling, salonkleur, top coat, een glanzende gel finish en gaat afschilferen tegen). Ik vind het persoonlijk heel fijne lakken en vind deze kleurtjes perfect voor de overgang van de winter naar de lente.

– 206 One in a Melon is een frisse koraalroze kleur met creamy finish

– 372 Know the Espa-Drille is een vergrijsde nude tint met een creamy finish

– 586 Moss Definitely is een vergrijsd mintgroenige tint met creamy finish.

In de video draag ik trouwens de kleur Know the Espa-Drille.



Catrice producten lente/zomer 2018

Ook kreeg ik nog een heel erg tof tasje binnen met nieuwe Catrice producten. Het zijn allemaal producten die we terug zullen zien in komende lente- en zomercollectie en hij bestaat uit vier thema’s; Dewy voor een prachtige, frisse en glowy skin, #InstaEFFECTs om een snelle totale look mee te kunnen maken, Big Palettes voor een totaalpakketje in één palette en Athleisure voor make-up met ‘uithoudingsvermogen’, oftewel die bestand is tegen een pittige workout of een lange zomerse dag.

Wat er voor mij op het eerste oog uit springt is het California in a box bronzer & blush palette (€9,89), de Dewy wetlook stick (€4,99), Galactic highlighter drops (€4,99), Instant Glam eyeshadow palette (€6,99) en de Lashes to Kill mascara (€4,99).



Kruidvat Skin Science Derma Sensitive producten

En als allerlaatste in de Beauty Talk van deze week alvast een kleine sneak peek van een productlijn die ik de komende tijd wil gaan testen. Dat is namelijk deze heel erg budgetproof skincare lijn van Kruidvat die bestaat uit een serum, dagcrème, olie en een nachtcrème.

Ik kan alvast verklappen dat ik de ingrediënten er goed uit vind zien: geen ‘harde’ alcoholen en geen parfum en dat vind ik al een heel groot pluspunt. Ik ga de producten een paar weken testen en kom dan terug met een uitgebreide review. De eerste kennismaking is alvast positief :)

Naar welke van deze nieuwe beautyproducten ben jij het meest benieuwd?

Vraagje: ik merk dat deze artikelen op de site enorm goed gelezen worden, maar de filmpjes worden helaas best slecht bekeken. Zeker in combinatie met de nieuwe YouTube richtlijnen vraag ik me daarom af of ik de filmpjes er nog wel bij zal doen of Beauty Talk zal veranderen in enkel een geschreven artikel met foto’s? Ik waardeer je feedback en input heel erg :)

Liefs,

Desirée

* Dit artikel bevat producten die door een merk of bedrijf zijn toegestuurd.