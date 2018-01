Het is alweer drie jaar geleden dat ik mijn eerste artikel over dit product van Clarins plaatste en inmiddels is het een product wat ik al meerdere keren opnieuw kocht. Het is namelijk een perfect product voor als je je lippen èn goed wilt verzorgen èn ze tegelijkertijd een kleurtje wil geven. De Clarins Instant Light Lip Balm komt in de lentecollectie in 2 nieuwe kleuren uit en ik laat ze graag aan je zien.



Dit product (de eclat minute baume embellisseur lèvres) is niet alleen geliefd door mij, maar gelukkig ook door vele anderen en ik snap dus helemaal waarom. Er zit namelijk onder andere candelillawas, shea boter, wilde mangoboter, kokosextract, vitamine E en glycerine in wat het duidelijk een verzorgende lippenbalsem maakt die verzacht, hydrateert, verzorgt en voedt.

Naast die verzorgende werking heeft deze balsem dus een kleurtje en waar de kleurtjes in het verleden een stukje subtieler waren, zijn de kleuren in de aankomende lentecollectie duidelijk een stuk opvallender.



07 Hot Pink is een frisse koraaltint kleur met een tintje roze erdoorheen en 08 Plum is een diepere paarse tint met een duidelijke koele ondertoon. Beide kleuren bevatten verder geen glitters, maar hebben een mooie creamy en subtiel glanzende finish. Heel fris, vrouwelijk en chique!

Je hoeft niet vaak met de balsem over je lippen te gaan om al voldoende kleur te zien en zelfs een dun laagje maakt de lippen al in no time heerlijk zacht. Let wel op dat de stick makkelijk smelt, dus in je broekzak bewaren zou ik persoonlijk niet aanraden..

De Clarins Instant Light Lip Balm in deze nieuwe kleuren zijn vanaf deze maand verkrijgbaar bij verschillende luxe parfumerieën zoals Douglas, ICI Paris XL en De Bijenkorf voor €18,50 per stuk.

Spreekt zo’n verzorgende balsem met een subtiel tintje jou aan of ben je toch meer van de normale glossjes of lipsticks? Welke van de twee kleurtjes is jouw favoriet?

Liefs,

Desirée

* Dit artikel bevat producten die door een merk of bedrijf zijn toegestuurd en affiliate links.