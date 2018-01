Ondanks dat ik het voor mijn werk heel erg leuk vind om de laatste trends te volgen, te bekijken en ermee aan de slag te kunnen gaan voor artikelen merk ik dat ik privé toch echt meer naar de goede basics terug blijf gaan. Producten die zichzelf keer op keer bewijzen en ik daarom steeds weer blijf gebruiken. Zo is dat ook met deze 5. Ze waren zonder twijfel mijn favoriete beautyproducten van december!



Bumble and bumble Bb. Pret-a-powder dry shampoo

Met mijn donkere haren is het lastig om een droogshampoo te vinden die geen witte waas achter laat. Daarnaast wil ik altijd met mijn handen door mijn haar kunnen blijven gaan zonder dat het te stug of plakkerig aanvoelt en dan blijven er helemaal weinig droogshampoos over die echt goed zijn. Toen ik deze van Bumble and bumble aan het eind van een event in een goodiebag mee naar huis kreeg was ik dan ook een beetje sceptisch..

Niet alleen ruikt deze echt heerlijk fris en ‘luxe’, ook wordt mijn haar er zonder waasjes of hard, plakkerig of stug gevoel lekker fris van. Een fijne quick fix tussen twee wasbeurten door òf wanneer ik gewoonweg even geen tijd heb om mijn haren te wassen maar toch echt de deur uit moet. Geen waas, geen stuggig gevoel en toch een opfrisbeurt en wat extra volume. Score!



Aruba Aloe ultra-intensive aloe crème

Ik had vorig jaar een samenwerking met dit merk en schreef toen al over twee andere producten, maar eigenlijk zou je deze crème ook eens de kans moeten geven als je wat van dit merk wil proberen. Ik gebruik hem namelijk als hand- en voetencrème voor het slapen gaan en over andere droge plekjes op mijn hele lichaam en hij maakt echt verschil. Daarnaast ruikt hij ook nog eens heer-lijk en is hij zuinig in gebruik. Zeker met guur weer een onmisbaar product geworden in mijn routine.



NUXE Huile Prodigieuse Riche

De NUXE olie is al heel erg lang een zeer geliefde product onder vele beautyliefhebbers, maar heb je een ècht droge huid dan kan je er wellicht niet voldoende aan hebben. Met deze nieuwe rijke variant voor de droge tot zeer droge huid haal je dan wellicht wel een topper in huis. Het is een olie in een pompflacon die je voor zowel je gezicht, haren als lichaam kan gebruiken, bevat een heel scala aan voedende, verzorgende, beschermende en herstellende ingrediënten, is zuinig in gebruik, bevat geen siliconen of minerale olie, laat niet een al te plakkerig of vettig laagje achter en staat bekend om de lekkere geur.



thisworks in transit camera close-up

Ik had op 1 december een unboxing online staan van de Cosmania Beauty Clutch (mocht je het nog leuk vinden om te bekijken, klik dan hier) en daarin zat onder andere de travel size verpakking van dit product. Ik vertelde toen al dat ik hier heel benieuwd naar ben. Een masker, moisturizer en een primer in één? Hoe dan?! Nu een maandje verder is deze travelsize zo’n beetje leeg en weet ik zeker dat ik er een fullsize verpakking van wil hebben. Zeker als je een droge huid hebt ga je hier heel blij van worden.

Je reinigt in je ochtend je gezicht en brengt een klein beetje van deze crème aan, even goed inwerken omdat hij wat dikkig is maar daarna is hij zo ingetrokken. Gebruik je er geen foundation over heen dan is het gewoonweg ècht een heel goede dagcrème, maar ben je liefhebber van make-up en wil je dat dit de hele dag mooi blijft zitten dan zit je met dit product helemaal goed. Let op: ik denk wel dat hij vanwege de substantie en ingrediënten duidelijk meer geschikt is voor de drogere huidjes.

Mocht je een uitgebreide review hiervan willen zien, laat het dan me dan weten zodat ik ermee aan de slag kan!



ColourPop Super Shock Cheek

Misschien wel één van de mooiste highlighters die ik ooit gehad heb die ook nog eens bij zo’n beetje iedere look past en zeker geen standaard tintje heeft. Deze kleur was een limited edition en als hij weer eens terug komt zal ik hem zeker als back up nogmaals aanschaffen. Het is de kleur High Five met een pearlized finish, voelt crèmig aan, oogt bijna ‘nat’ op de huid maar is dat niet. Hierdoor is de glans heel fris qua effect. Geloof me: de foto doet niet voldoende recht aan deze prachtige highlighter! De kleur is aan de ene kant goud en warm maar toch zit er ook een roze/paarsig gloedje doorheen wat hem ook voor koelere huidtypes als ik goed te dragen maakt.

Echt, ik ben gek op dit merk. Een mooie kwaliteit, prachtige kleuren en ook nog eens heel betaalbaar. Zo heb je al een highlighter als deze voor omgerekend zo’n €7,00. Wel even rekening houden met invoerkosten als je er bestelt. Ik verwacht één dezer dagen mijn nieuwste aankoopjes binnen te krijgen en zal ze dan graag met je delen.. Eerdere reviews die ik over dit merk schreef kan je hier vinden.

Wat is op dit moment jouw favoriete beautyproduct en waarom?

Liefs,

Desirée