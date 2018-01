Ja, dat lees je goed. In dit artikel staan meer dan 50 bespaartips. Whoop whoop! Natuurlijk niet alleen die van mijzelf, maar op veler verzoek heb ik ook de tips die jullie massaal achterlieten onder het artikel over de Brabantia Bo Touch Bin hierin samen gevat. Mocht je dit nieuwe jaar als voornemen hebben om wat meer op de centen te gaan letten, te gaan sparen en meer aan het milieu te denken, dan zit je met deze lijst wel goed. Let’s go!

Huis & Tuin

– Was je kleding op 30 of 40 graden, dit kost minder energie

– gebruik een droogrek in plaats van een wasdroger, dit zijn flinke energieslurpers

– maak de ventilatieopeningen van apparaten zoals een koelkast, wasmachine en vriezer goed schoon. Een apparaat kan hierdoor met minder moeite werken en restwarmte wordt zo beter afgevoerd

– gebruik een klokje/zandloper/timer in de douche voor minder waterverbruik

– doe lampen uit in ruimtes waar je niet bent

– begin met het scheiden van afval, een kleine moeite maar een grote impact op het mileu

– zet de verwarming een graadje lager, trek een trui aan of kruip onder een dekentje op de bank

– zet de verwarming een uur eerder lager of uit dan je normaal doet

– geef bloemen en planten water door regenwater op te vangen

– zet apparaten helemaal uit in plaats van de standbyfunctie te gebruiken

– trek stekkers (van apparaten zonder instellingen) uit het stopcontact als je ze niet gebruikt, dit scheelt op jaarbasis aan reststroom

– maak je afval klein voordat je het weggooit. Vouw de hoekjes van drankkartons open en maak de pakken plat, vul een plastic bakje met andere plastic prulletjes en dergelijke zodat het minder ruimte inneemt in de vuilniszak

– gebruik een nee-nee sticker op je voordeur om de enorme stapels aan dagbladen, reclamefolders en ongeadresseerd drukwerk te verminderen (deze sticker is vaak kosteloos bij het Gemeenteloket op te halen) en snuffel eventuele acties, folders en kortingsbonnen online op voor je naar de winkel gaat

– vervang (kapotte) gloeilampen door led-lampen. Even iets duurder in aanschaf, maar ze gaan veel langer mee èn zijn zuiniger in gebruik

– plaats een waterbesparende douchekop en/of zet een filter in de keuken- en badkamerkranen

– let bij de aanschaf van nieuwe apparaten op het energielabel

– gebruik de kleine knop om door te spoelen op het toilet, dit bespaart veel water

– breng radiatorfolie en tochtstrips aan waar mogelijk

– houd een huishoudboekje bij met alle uitgaven, zo zie je snel waar je teveel aan uitgeeft

– laad je telefoon in de avond of in de ochtend voor werk op in plaats van deze de hele nacht aan het stopcontact te laten hangen

– laat tijdens het tandenpoetsen de kraan niet lopen, maar zet hem even uit

– gebruik wasbare luiers voor je kinderen en werk eerder aan zindelijkheidstraining.

Verzekeringen

Je kan op je verzekeringen een heleboel besparen. Pak je administratie erbij en loop alles eens goed door. Het kost je even wat werk, maar het kan je enorm veel besparen.

– zeg overbodige verzekeringen op

– bekijk of bepaalde dekkingen elkaar niet overlappen en pas dit aan

– krijg je wellicht (pakket)korting als je overstapt naar één verzekeringsmaatschappij die meerdere verzekeringen aanbiedt

– denk ook aan je autoverzekering en pas die aan waar nodig. Denk hierbij aan schade door natuur, inbegrepen hulpverlening of niet, het verzekeren van schade aan je auto ook al is het je eigen schuld, is wellicht een all-risk autoverzekering een betere keuze, maar denk bijvoorbeeld ook aan aanvullende autorechtsbijstand en dergelijke

– is het wellicht goedkoper om per losse vakantie een annulerings- en reisverzekering af te sluiten, dan een doorlopende reisverzekering te hebben?

– bekijk of je elk einde van het jaar niet beter kan overstappen van zorgverzekering, iets wat echt veel kan schelen per maand maar let daarbij wel op enkele dingen zodat je niet in de knoei komt (ik schreef onlangs nog een artikel met overstappen zorgverzekering tips waar je wellicht wat aan hebt)

– vergeet ook niet naar je energieleverancier te kijken, er zijn naast lagere tarieven namelijk ook vaak toffe welkomstacties zoals een cashback of een mooi welkomstcadeau.

Buiten de deur

– Neem eens wat vaker de fiets in plaats van de auto voor een kleine boodschap of om op visite te gaan bij iemand

– ga wat vaker de natuur in, wandelen, de kinderboerderij, het strand en dergelijke in plaats van betaalde uitjes zoals binnenspeeltuinen, dierentuinen en pretparken

– gebruik navulbare drinkflessen en broodtrommels in plaats van wegwerpflesjes of pakjes drinken en telkens boterhamzakjes weg te gooien (en het scheelt ook nog eens in de portemonnee)

– woon je aan de grens? Ga dan in België of Duitsland tanken

– als je lid bent van de ANWB kan je je ledenpas gebruiken om bij zo’n 700 tankstations in Nederland korting op het tanken te krijgen

– gebruik opvouwbare boodschappentassen of schaf ééns een big-bag aan zodat je niet telkens nieuwe plastic tassen hoeft aan te schaffen in de winkel. Beter voor het milieu èn je portemonnee!

– neem voor een dagje uit je eigen broodjes, snacks en drankjes mee, hier kan je echt heel veel op besparen!

– heb je iets nieuws voor in je huis of je kledingkast nodig? Snuffel eens vaker bij de kringloop of vintage winkels rond, je kan er soms verrassend leuke spullen vandaan halen

– als je kinderen hebt die naar de opvang of school gaan: vraag eens wat je zou kunnen bewaren en afgeven aan verpakkingsmateriaal en dergelijke waar mee geknutseld kan worden. Juffen en kids blij en jij minder afval

– organiseer kledingruilmiddagen met je vriendinnen, dit bespaart iedereen geld en zo heb je toch weer wat anders in de kast hangen.

Eten

– Check wat je nog in de voorraadkast en in de vriezer hebt liggen, maak naar aanleiding hiervan elke week een weekmenu en stel daar je boodschappenlijstje op af

– ga nooit boodschappen doen zonder eerst een lijstje te hebben gemaakt, dit scheelt veel onnodige aankopen of halverwege de week het besef dat je voor geen enkele maaltijd die je wil maken voldoende in huis hebt

– eet minder (vaak) vlees. Goed voor het milieu en fijn voor je portemonnee

– snuffel eens wat vaker online naar budgetvriendelijke recepten, het zal je verrassen hoeveel er soms mogelijk is voor slechts een paar euro. Zo schreef ik zelf eens dit recept voor een heerlijke pasta met spinazie en tonijn, voldoende voor 4 personen en nog geen €3,00

– introduceer een vaste restjesdag waardoor je minder voedsel weggooit

– neem je eigen tasje mee als je groente en fruit in de winkel of op de markt gaat kopen, dit scheelt weer een aantal plastic tasjes per week

– drink wat vaker water of bijvoorbeeld ranja in plaats van frisdrank en sap uit pak

– kook in grotere hoeveelheden met groente en fruit van het seizoen en vries dan enkele maaltijden in

– gebruik meer verse ingrediënten. Dit scheelt je in de portemonnee omdat voorgesneden groente en fruit aanzienlijk duurder is èn het scheelt verpakkingsmaterialen, zeker als je dus je eigen tasje meeneemt om groente en fruit in te kopen

– buk eens wat vaker in de supermarkt. Alle A-merken zijn een stukje duurder en staan gemakkelijk op ooghoogte, terwijl de prima B-merken wat lager staan en een stuk goedkoper zijn. Of ga eens wat vaker naar Lidl of Aldi

– sla houdbare producten tijdens een actie flink in, vries eventueel in of zet het weg in je voorraadkast zodat je er de komende tijd op kan besparen

– het zal je verbazen hoeveel gratis boodschappen je kan doen. Lees het artikel wat ik zojuist linkte maar eens door waarin ik meer vertel over sites en apps waardoor je niet alleen veel korting op bepaalde boodschappen kan krijgen, maar soms dingen gewoon gratis op kan halen of acties die werken met een cashback waardoor je het op je rekening teruggestort krijgt

– gebruik geen potjes maar maak zelf hapjes en prakjes van verse ingrediënten voor je baby en vries dit in voorraadjes in.

Abonnementen

Loop je abonnementen eens door en kijk waar je op kan en wil bezuinigen. Nieuws is gratis online te lezen, ga blogs en/of online magazines lezen in plaats van tijdschriften, neem een abonnement op de bibliotheek in plaats van steeds nieuwe boeken aan te schaffen, kan je overstappen naar een all-in-one pakket voor televisie, telefonie en/of internet, heb je je vaste aansluiting nog wel nodig of kan je over naar een goedkoper abonnement?

Deel jouw bespaartips en/of blogs!

Hierboven staan natuurlijk al heel veel tips om geld te besparen op een rij, maar er zijn vast en zeker nog meer tips te delen. Mocht jij nog een goede tip ter aanvulling weten òf heb je eens een bespaar-blog geschreven, laat dit dan vooral achter onder dit artikel :)

Enjoy your day!

Liefs,

Desirée



* Afbeelding via Shutterstock.