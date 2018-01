Ruim een derde van alle ondernemers in Nederland is vrouw en er zijn heel veel vrouwen die eraan denken om een eigen bedrijf te gaan starten. Wellicht heb jij hier ook al eens over nagedacht? Of ben je al onderweg maar heb je nog net dat duwtje in de goede richting nodig om er helemaal voor te kunnen/durven gaan? Deze inspirerende vrouwelijke ondernemers gingen je voor! Vandaag aan de beurt: Marloes de Jong van Flow Planners.

GIRLBOSS

“A woman in control, taking charge of her own circumstances in work & life. Someone who knowns her worth and won’t accept anything less. She is empowering and inspiring to those around her & kicks ass!” – Urban Dictionary



Wie ben je?

Ik ben Marloes, getrouwd, moeder van 2 jongens van 3 (bijna 4) en 6 jaar en woonachtig in Stellendam, Zuid Holland. Opgeleid tot dierenartsassistente, hierin jaren werkzaam geweest, tevens vele jaren in de horeca gewerkt, maar nu dus trotse eigenaresse van Flow Planners.

Omschrijf je bedrijf, hoe lang het bestaat en wat je doet.

Met Flow Planners ben ik begin 2017 begonnen. Met het idee om een eigen planner te ontwerpen liep ik toen al een jaar of drie, maar vanaf vorig jaar ben ik dit ook gaan uitwerken. Begonnen met een stukje marktonderzoek, contacten leggen en via vele omwegen is afgelopen september uiteindelijk mijn website gelanceerd en hebben we half november de eerste planners verstuurd.

Waar komt jouw liefde en passie voor ondernemen en je droom van je eigen planner ontwerpen vandaan?

Eigenlijk ben ik vanaf mijn 20e al zoekende naar de mogelijkheden voor het hebben van een eigen bedrijf. Van kaarsen verkopen op de markt, tot het geven van workshops in babymassage, van direct selling tot Flow Planners.

Dit komt denk ik voornamelijk voort vanuit de behoeft aan vrijheid! Vrijheid om keuzes te maken, vrijheid om te bepalen wanneer en hoe lang ik op vakantie ga, vrijheid om te bepalen hoeveel ik werk en hoeveel ik verdien, vrijheid om te zeggen wanneer ik wil stoppen met werken in plaats van de regering die dit voor mij bepaald. Ik ben een echte controlfreak en ik mis echt oprecht de mogelijkheid tot inspraak wanneer ik voor een werkgever werk.

Het idee van de planner kwam voor uit mijn actieve periode binnen direct selling. Hierin had ik veel afspraken en notities, welke ik allemaal opschreef in mijn agenda, maar ik kwam altijd ruimte tekort. Het begon met zo nu en dan een idee in de richting van: “Als ik een planner zou uitgeven dan zou ik dat zo doen.” Deze ideeën ben ik gaan verzamelen, niet met de directe intentie er iets mee te doen, maar je weet maar nooit.

Op welk punt besloot jij om er helemaal voor te gaan en maakte je van je hobby je fulltime bedrijf?

Eind 2016 was ik heel erg in een twijfelfase. Ik twijfelde of wat ik toen deed ik voor de rest van mijn leven wilde doen. Hierover heb ik heel veel gesproken met een goede vriendin en heb haar toen ook mijn idee van de planner voorgelegd. Dat is wel grappig trouwens, zij gaf eerst heel duidelijk aan dat zo’n planner niets voor haar zou zijn, maar gaandeweg het proces, die zijn van dichtbij volgde, werd ze steeds enthousiaster en ze werd mijn eerste klant! Nu is ze een enthousiaste Flow Planners gebruiker. Maar in week 1 van 2017 heb ik uiteindelijk de knopen doorgehakt en heb ik besloten om ervoor te gaan! De beste keuze ooit! Het is inmiddels echt een passie.

Wat is volgens jou de sleutel van jouw succes?

Doorzettingsvermogen en flexibiliteit. Als ondernemer loop je tegen zoveel uitdagingen aan. Dat wist ik van tevoren, toch waren ze groter en vervelender dan ik van tevoren had kunnen inschatten. Je hebt dan twee opties. Opgeven of doorgaan en ik ben keihard doorgegaan, maar heb daarvoor wel flink wat moeten schakelen.

Waar zie jij jezelf en je bedrijf over vijf jaar?

Ik zie hééél veel hahaha. Ik ben enorm ambitieus. Zo wil ik graag meer variatie in planners aanbieden. Verschillende kleuren en types. Ook ga ik andere stationery artikelen toevoegen aan mijn ssortiment. Hiervoor ben ik hard op zoek naar leuke leveranciers die met hun artikelen wel passen bij de branding. Denk aan leuke notitieboekjes, bureau accessoires enzovoort. En ik wil workshops gaan organiseren. Bijvoorbeeld het maken van een visionboard, of zakelijke doelen stellen. En wie weet sta ik ook nog wel ergens als gastspreker. Aan ambities geen gebrek in ieder geval!

Hoe ziet een gemiddelde werkdag eruit?

Gemiddelde werkdag, wat is dat hahaha. Iedere dag is zo anders, dit komt voornamelijk doordat mijn jongste zoontje nog niet op school zit. Hij gaat twee ochtenden in de week naar de peuterspeelschool. Dat zijn sowieso mijn vaste werkmomenten en verder helaas nog veel waar mijn kinderen bij zijn en ’s avonds.

Nu is mijn zoontje eind januari jarig dus hij begint nu met proefdagen in groep 1 en dan gaat er veel meer structuur komen! Ik wil dat ook vooral werken aan vaste taken op vaste momenten. Bijvoorbeeld de dag beginnen met mailtjes beantwoorden en iedere maandag mijn social media inplannen voor de rest van de week. Maar dit is echt nog een proces wat ik moet gaan ervaren wanneer allebei mijn kinderen naar school zijn. Intentie is om zo min mogelijk te werken waar mijn kinderen bij zijn! Over dit proces schrijf ik ook zo nu en dan een blog op mijn website.

Wat is het grootste leerpunt uit jouw carrière?

Hou zaken en privé gescheiden! Soms moet je als ondernemer hard besluiten maken en dat gaat veel moeilijker wanneer emoties meespelen.

Waar kan jij als ondernemer echt niet zonder?

Oe.. Inmiddels best veel! Uiteraard mijn planner en een goed notitieblok om tussentijdse aantekeningen op te krabbelen. Mijn laptop! Daar werk ik het meeste achter, al is die van mij na 6 jaar best wel aan vervanging toe haha, maar mijn webshop kan ik hierop onderhouden, hiervoor gebruik ik WordPress voor de website en WooCommerce voor het webshop gedeelte en Google Analytics voor website statistieken. Mijn bestanden staat grotendeels in Google Drive, zo kan ik er altijd en overal bij en kan ik makkelijk bestanden delen.

Verder heb ik mijn boekhoudprogramma e-Boekhouden, waarbij ik heel geduldige uitleg krijg van de belastingadviseurs Kim en Vera van House of Tax. Uiteraard kan ik ook niet zonder mijn mobiele telefoon met alle apps, zoals Instagram en Facebook. VSCO, om mijn foto’s te bewerken. Phonto en Canva voor grafische foto’s. WeTransfer voor bestanden versturen. Zo zijn we er wel een eind.

Wat is het beste advies wat je aan andere (vrouwelijke) ondernemers kan geven?

Leg contacten, stel vragen en ontmoet andere ondernemers. Oftewel, netwerken! De motivatie en inspiratie die je krijgt door jezelf te omringen met andere positieve en hardwerkende ondernemers is goed en heb je hard nodig!

Ik ben nog niet zo heel erg lang geleden via social media in contact gekomen met Marloes, maar was direct onder de indruk van haar plannen voor een planner en heb dankzij social media alle ontwikkelingen kunnen volgen. Zo tof!

Ik heb de planner nu zelf ook en alhoewel ik al een agenda voor dit jaar had gekocht ben ik nu toch deze in gebruik gaan nemen. Wat is ‘ie handig! Zeker voor ondernemers eentje waar je echt alles in bij kan houden: kilometer- en urenregistratie, vision boards, maanddoelen, weekoverzichten, voldoende ruimte om te schrijven met ook nog ruimte voor to-do lijstjes, dagelijkse/wekelijkse taken, maaltijdoverzichten, weekdoelen, focuspunten en dergelijke.

Dankjewel Marloes, voor je uitgebreide en inspirerende antwoorden èn de prachtige planner waarmee je een heleboel vrouwen en vrouwelijke ondernemers blij zal maken. Ik ben alvast heel benieuwd naar de edities en je plannen voor de toekomst!

Heb jij een eigen bedrijf?

– Zo ja, wat doe je (je mag gerust wat info en een linkje in de reacties onder dit artikel achterlaten, je weet maar nooit wie jou(w bedrijf) zo kan vinden)

– Zo nee, droom je er wel eens van? Wat zou je voor bedrijf willen starten?

Liefs,

Desirée