Het nieuwe jaar is net begonnen en dat is voor veel mensen de tijd om te beginnen met een schone lei, te werken aan nieuwe dromen, wensen en doelen en de start van een aantal goede voornemens. Zo hebben wij als gezinnetje ook enkele goede voornemens voor het nieuwe jaar en ik wil deze vandaag graag met je delen. Oh, en ik mag ook nog eens een prachtig item weggeven waar mommy’s (to be) vast heel erg blij van gaan worden!

Eerlijk is eerlijk en het klinkt vast heel erg cliché, maar de afgelopen vier jaar als ouders zijn voorbij gevlogen. Niet alleen omdat het krijgen van een kind en het groeien in het ouderschap werkelijk àlles verandert, maar ook omdat het gewoonweg drukke jaren waren. Zowel zakelijk als privé is er een heleboel gebeurd en dat liet ons beseffen dat we voor 2018 vooral één ding willen: rust.

Onze dochter Shae zal deze maand gaan wennen op de basisschool en komende maand daar echt gaan starten waardoor er in haar wereld een heleboel zal gaan veranderen de komende tijd. Meer regelmaat en rust zal dus vooral voor haar heel belangrijk zijn. Tel daarbij op dat wij zelf na een roerig jaar ook duidelijk toe zijn aan meer tijd en quality time voor elkaar als gezin, als stel en voor onszelf en we wisten dat we hier gelijk mee aan de slag moesten gaan.

Hoe gaan we dat aanpakken? We gaan proberen niet meer dan 2 avonden per week te werken en ook in de weekenden willen we de computers zoveel mogelijk uit laten. Best knap voor twee ondernemers die altijd vol plannen en ideetjes zitten, maar het moet te doen zijn en zal ons veel rust en meer tijd voor elkaar geven. Verder gaan we wat vaker nee zeggen. Natuurlijk zijn er bepaalde gelegenheden waar we gewoonweg bij willen zijn en waar het niet netjes is om af te melden, maar er zijn er voldoende waar we die kostbare tijd in het weekend meer met elkaar als gezinnetje door willen brengen.

Naast meer rust en tijd voor elkaar willen we vooral ook meer eropuit gaan. Lekker de natuur in om te gaan wandelen, dagjes uit, steden in eigen land ontdekken, pretparken, dierentuinen, de kinderboerderij.. Dit zijn allemaal dingen die wij drietjes enorm leuk vinden om te doen maar de afgelopen tijd te weinig hebben gedaan. Time for some changes!

Maar Dees, Shae is toch bijna vier jaar? Waarom ga je het dan nog over een luiertas hebben? Eén: kijk even wat voor mooi exemplaar van Kidzroom dit is en twee: het blijft echt heel erg praktisch om er zo eentje te hebben, helemaal in de vorm van een rugzak. Zo kunnen we tijdens die uitjes heel handig het één en ander meenemen voor zowel onszelf als Shae, ik hoef ernaast niet ook nog mijn eigen handtas mee te nemen èn omdat het een rugzak is heb je beide handen vrij.

Wat nemen we zoal mee en hoe gebruiken wij deze tas?

– een schoon setje kleding voor Shae voor eventuele ongelukjes

– handcrème en/of bodylotion om droge plekjes en wangetjes in te kunnen smeren

– billendoekjes (die gebruiken we voor plakhandjes, als snoetenpoetser en als tafeldoekjes)

– een tablet voor eventueel wat afleiding onderweg

– mijn telefoon, portemonnee en een gekleurde lippenbalsem

– wat te eten, snoepen en wat te drinken voor zowel Shae als onszelf (en door de handige thermoszak die bij deze rugzak komt kunnen we ook koffie meenemen en warm houden)

– het verschoningsmatje wat erin zit wordt nu gebruikt om tijdens een rustmomentje op een eventueel vochtig of vies bankje, steen of boomstam te leggen zodat iemand er even op kan zitten

– door de handige indeling krijgen alle spullen een vaste plek en houd je overzicht.

Deze Kidzroom Popular luiertas rugzak is dus niet alleen heel erg mooi om te zien, doordat hij er niet uit ziet als een standaard verschoningstas kan je deze dus nog jaren langer dan voor alleen de babyperiode blijven gebruiken. Daarnaast heeft de tas dus een heel handige vakindeling, een waterafstotende binnenvoering, komt hij met een thermosfleshouder en een verschoningsmatje en heeft de rugtas een verstevigd rugpand waardoor hij ook nog eens prettig draagt. Wij zijn er in ieder geval heel blij mee en gebruiken hem regelmatig.

Win een Kidzroom luiertas in een model en kleur naar keuze!

Hoe leuk is deze actie?! Ik mag iemand blij maken met bijvoorbeeld zo’n zelfde handige en fashionable luierrugzak als wij hebben, of als je voor een meer traditionele luiertas wil gaan is dat natuurlijk ook goed. Ze hebben verschillende modellen in verschillende kleuren die je hier kan bekijken.

– Laat in een reactie de goede voornemens voor jouw gezin achter + voor welke luiertas in welke kleur je zou gaan als je wint.

Meedoen met deze actie kan tot en met 16 januari 2018 , 23.59 uur. De winnaar krijgt na afloop persoonlijk bericht.

Heb jij goede voornemens voor jezelf en je gezin voor dit nieuwe jaar?

Liefs,

Desirée

* Dit artikel is geschreven in samenwerking met Kidzroom.