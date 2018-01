Ik ben vorig jaar begonnen met deze girlboss-interview-serie en merk dat het heel erg goed gelezen wordt. Leuk om te merken! Voor mij een bevestiging om hier zeker mee door te kunnen gaan om toffe vrouwelijke ondernemers in de spotlight te kunnen zetten en een realistisch kijkje achter de schermen te kunnen geven. Vandaag is Manon Toma aan de beurt die zich met haar bedrijf richt op personal branding & brand design.

Ruim een derde van alle ondernemers in Nederland is vrouw en er zijn heel veel vrouwen die eraan denken om een eigen bedrijf te gaan starten. Wellicht heb jij hier ook al eens over nagedacht? Of ben je al onderweg maar heb je nog net dat duwtje in de goede richting nodig om er helemaal voor te kunnen/durven gaan? Deze inspirerende vrouwelijke ondernemers gingen je voor!

GIRLBOSS

“A woman in control, taking charge of her own circumstances in work & life. Someone who knowns her worth and won’t accept anything less. She is empowering and inspiring to those around her & kicks ass!” – Urban Dictionary

Wie ben je?

Manon Toma, 33 jaar, ik woon in Arnhem met mijn twee mannen: vriend Rick en kater Bruce.

Omschrijf je bedrijf, hoe lang het bestaat en wat je doet.

Sinds augustus 2013 help ik ondernemers die online actief willen zijn met het positioneren en presenteren van zichzelf als merk. Ik werk in drie stappen: Positioneren: personal branding fase (de input), Presenteren: de visuele vertaalslag naar een brandstyling en van daaruit fotoshoot, website, logo, teksten, video en alle bijbehorende online communicatiemiddelen (de output) en Promoten: samen met diverse partners kan ik een ondernemer verder helpen mijn zijn/haar online marketing, Social Media, eCourses en emailmarketing en dergelijke.

Waar komt jouw liefde en passie voor branding, marketing en ondernemen vandaan?

Ik geloof in de kracht van de “kleine” ondernemer. Zij zijn degene die de breedte kunnen laten voor wat die is en kunnen juist de diepte opzoeken: daar waar de specifieke pijn of behoefte ligt van onze klanten. Deze klanten zoeken niet naar een one-size-fits-all oplossing. Zij willen dé oplossing.

Daarbij geloof ik dat het individu in deze overvolle online wereld weer belangrijk gaat worden. Mensen gaan weer op zoek naar dat éne specifieke verhaal, product of… die éne persoon. Voor mij begint het met jezelf SPECIFIEK te positioneren (specifiek is een woord wat de rode draad vormt) en jezelf in een hokje te stoppen. Ik geloof in hokjes denken, dit maakt het namelijk voor jouw klant kristalhelder waarom hij jou moet hebben. Heb je hier duidelijkheid in dan kun je gaan werken naar stap 2 (presenteren) en pas dan stap 3: promoten.

Op welk punt besloot jij om er helemaal voor te gaan en maakte je van je hobby je fulltime bedrijf?

Dat was augustus 2013. Daarvoor deed ik het parttime.

Wat is volgens jou de sleutel van jouw succes?

Je niet laten afleiden, verleiden of overweldigen door alle online prikkels. Stoppen met rennen en stilstaan. De digitale deur dichttrekken en jezelf continue stampen. Want je kunt businesscoaching, webinars, online programma’s volgen tot je een ons weegt, uiteindelijk moet je zelf gaan bewegen en het gewoon gaan doen.

Waar zie jij jezelf en je bedrijf over vijf jaar?

Dan run ik een bureau, waar ik online creatieve ondernemers volledig help met hun branding & beyond! Ik werk samen met diverse partners op allerlei gebieden. Dat doe ik nu al, maar dan nog meer. Ook wil ik het grafische gaan uitbesteden en alleen nog maar als art director de boel aansturen. Ik heb een office manager die klanten contact heeft en breid mijn academy uit met nog meer eCourses (voor dingen die het zelf willen doen). Ook geef ik workshops en trainingen op het gebied van persoonlijkheidsprofielen en personal branding voor de zelfstandig ondernemer en creatieve corporates.

Hoe ziet een gemiddelde werkdag eruit?

Ik ben soms chaotisch en ben echt slecht in plannen. Ik doe het wel, maar vaak ga ik tóch wat anders doen. In 2018 wil ik mijzelf hier nog meer in trainen. Ik woon en werk in het centrum dus ik fiets altijd naar mijn werk. Soms werk ik thuis als ik Skypegesprekken heb. Sinds kort heb ik het sporten weer opgepakt, dat was blijven liggen vanwege gezondheidsredenen. Het gaat ondanks deze gezondheidsproblemen best goed. Voor mij kan ik zo echt alles even loslaten: mezelf fysiek uitdagen, daarna even de sauna in, heerlijk!

Wat is het grootste leerpunt uit jouw carrière?

Vooral zoals ik hierboven aangaf mij laten afleiden en verleiden door alles wat er online te zien is en alles wat online gezegd wordt voor waar aan te nemen. Nu weet ik wel beter. Ook heb ik een paar samenwerkingen gehad die ik achteraf gezien niet had moeten doen. Ook liet ik alles gebeuren. Klanten die een uur samen met mij op Skype van ideeën wisselden en vervolgens naar een andere webdesigner gingen.

Ik kom nu meer voor mijzelf op en bescherm mijn privé tijd. Iedereen denkt maar dat als je online actief bent je offline geen leven hebt. Nou ik wel. Zo was ik op vakantie en kreeg ik een Facebook bericht met een aanvraag voor een branding sessie. Dit bericht las ik, maar ik nam mij voor later te reageren. De persoon in kwestie stuurde nog geen 15 minuten later een reminder, want: ik had het bericht gelezen op Facebook maar nog niet gereageerd. Dan kun je Willem Alexander zijn, mijn tijd is van mij en hoe ik die indeel en is aan mij.

Ook ga ik losse kleine klusjes niet meer doen. Ik heb het laatst nog één keer gedaan, omdat ik die persoon graag wilde helpen. Ik zit nu al 3 maanden op een reactie te wachten en heb al ik weet niet hoe vaak gebeld, gemaild en gewhatsappt. Waarschijnlijk is de aanpassing niet meer nodig, maar ik heb wel mijn tijd eraan besteedt. Wederzijds respect en vertrouwen is voor mij heel belangrijk.

Waar kan jij als ondernemer echt niet zonder?

Goede mensen die je in je geloven. Die je supporten, maar die je ook zaken van een andere kant kunnen laten bekijken. Als zelfstandig ondernemer is het soms eenzaam, dus zorg voor goede mensen om je heen. Verder kan ik niet zonder Adobe en de app Evernote.

Wat is het beste advies wat je aan andere (vrouwelijke) ondernemers kan geven?

Je hoeft niet ziek te zijn om beter te worden. Sta niet stil, blijf leren. Focus je niet op beter worden dan anderen, focus je op anders zijn dan anderen.

Ik vind het echt enorm inspirerend om te lezen over vrouwelijke ondernemers die er echt voor durven te gaan. Ik volg Manon al een hele tijd en voor mij springt ze er op haar werkvlak duidelijk uit vanwege haar nuchtere aanpak. Ik hou ervan! Manon, dankjewel voor jouw uitgebreide en persoonlijke antwoorden op mijn vragen!

Liefs,

Desirée