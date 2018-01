Als het om make-up gaat dan ben ik wel iemand die àls er make-up gedragen wordt ook wel echt voor een full face make-up gaat. Kortom: met alles erop en eraan. En nee, dat hoeft echt geen half uur te duren want over het algemeen kan ik dit in zo’n 10 minuutjes aanbrengen. Fijne en kwalitatief goede basic producten helpen hier natuurlijk enorm bij en zo’n 3-in-1 palette als de Jane Iredale GreatShape Contour Kit is dan ideaal.



Jane Iredale GreatShape Contour Kit

Deze kit komt in een mooi en stevig goudkleurig doosje die slank vormgegeven is en zo ook makkelijk in je reiskoffer past. Zodra je het palette open doet zie je drie verschillende producten:

– een subtiele champagnekleurige highlighter

– een frisse koraalroze matte blush

– een contour colour.

In dit artikel zie je het Cool palette trouwens en zoals je al kan raden is er ook een warme variant van verkrijgbaar. Voor een koele ondertoon vind ik zowel de blush als de highlighter heel erg goed gekozen. Subtiel, fris, niet te warm en deze zullen dan ook bij veel vrouwen met een koelere (rozere) huidtoon mooi staan. Wat mij betreft is alleen de contour kleur echt even iets aan de te warme kant waardoor ik hem niet als contour maar als bronzer gebruik. Daar kan hij namelijk wèl goed voor door!

De kleurtjes werken een klein beetje poederig, waardoor voorzichtigheid met de kwast aan te raden is en je je kwast beter even af kan tikken om eventueel vlekken op je gezicht te voorkomen. De pigmentatie is verder meer dan prima, de poeders voelen heerlijk zacht aan op de huid en eenmaal na het aanbrengen en blenden blijft het mooi op z’n plek zitten. Als je fan bent van klassieke, subtielere en tijdloze make-up looks dan ga je met een palette als deze vast en zeker heel erg blij zijn.

Het Jane Iredale GreatShape Contour Kit palette is verkrijgbaar voor €49,50. Het palette wordt geleverd inclusief een handig boekje met meer informatie over shapen en enkele technieken voor verschillende gezichtsvormen. Op de foto’s zie je trouwens ook het (heel erg fijne!) Jane Iredale contour brush. Klik hier voor de Jane Iredale verkooppunten.

Fijn om te weten: de producten van Jane Iredale bevatten geen minerale make-up in nanoformaat, bevatten geen parabenen, bevatten ontstekingswerende ingrediënten, zijn klinisch en dermatologisch getest op veiligheid en allergieën, zijn niet comedogeen, olievrij en niet getest op dieren.

Spreekt zo’n handig setje met 3 producten in één jouw aan? Wat is jouw favoriete shape/contour product?

Liefs,

Desirée

* Dit artikel bevat producten die door een merk of bedrijf zijn toegestuurd.