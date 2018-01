Junarose lanceert de pre-spring collectie van dit jaar en deze bestaat uit drie verschillende lijnen die elk weer hun eigen kleuren, printjes en thema hebben. Door de jaren heen is Junarose duidelijk één van mijn favoriete plussize kledingmerken geweest en ook met deze nieuwe collectie weten ze mij zeker weer enthousiast te maken. Lees verder voor meer informatie en heerlijk veel beeldmateriaal van de Junarose pre-spring collectie 2018!



Junarose is een kledingmerk waarvan de items verkrijgbaar zijn vanaf maat 40 tot en met kledingmaat 54 en ze richten zich vooral op de jongere vrouw. Iets wat je ook in deze collectie weer duidelijk terug kan zien door de details, het kleurgebruik, de snitten en de printjes. De vrouwelijke vormen worden duidelijk geaccentueerd en hoeven dus zeker niet verstopt te worden in lange, wijde en vormloze kleding. Ja, met deze Junarose pre-spring collectie kan je duidelijk zien dat je je als vrouw met een maat(je) meer echt wel leuk kan kleden èn dat het niet duur hoeft te zijn.

Ook leuk: in deze collectie zit duidelijk wat voor iedereen; of je nu een wat sportievere kledingstijl hebt, een sweatermeisje bent, graag jurkjes en rokjes draagt, toch liever voor die goede jeans gaat òf echt heerlijk girly uit wil pakken. Mij spreken vooral de stoerdere items in combinatie met vrouwelijke details en kleuren aan, zoals de roze trui met ruffles ♥

Bovenstaande items zijn onderdeel van de Junarose pre-spring collectie 2018 die deels al verkrijgbaar is en deels de komende maanden zal uitrollen. Het merk Junarose is in Nederland via hun eigen webwinkel, maar ook via webwinkels als Zalando, Wehkamp en Bagoes verkrijgbaar. Ik krijg er in ieder geval enorm veel zin in om weer wat vrolijkere en luchtigere kleding te gaan dragen in de lente :)

–> Ben je op zoek naar meer leuke kledingmerken, snuffel dan eens tussen dit plussize webwinkeloverzicht wat ik samenstelde :)

Spreekt deze nieuwe Junarose pre-spring collectie jou aan? Wat zijn jouw favoriete items?

Liefs,

Desirée