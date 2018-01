Ik ben echt gek op interieurdecoratie en mooie woonaccessoires en heb daarbij een zwak voor een industrieel maar ook minimalistisch, en net even anders dan anders, design. Dat tikkeltje Scandinavische, niet teveel poespas, subtiel maar wel zodat je er net even langer naar blijft kijken. Daarnaast heb ik ook een kleine tic voor klokken en wekkers. Combineer die twee samen en je komt uit bij LEFF Amsterdam. Ik vertel je er in dit artikel graag wat meer over inclusief prachtige sfeerbeelden, waarom dit merk mij zo aanspreekt èn wat er op mijn wishlist staat.

LEFF Amsterdam is in 2011 opgericht en staat voor mooie en iconische timepieces voor het interieur en om te dragen: klokken en horloges dus! Je zou de items bijna kunstwerken kunnen noemen, zo mooi qua afwerking en design, en ze waren dan ook met hun collectie al te bewonderen in het Stedelijk Museum in Amsterdam, The Museum of Contemporary Art in Sydney, Selfridges in Londen en Le Bon Marché in Parijs. Ze werken regelmatig samen met andere designers waardoor er samen met Kranen/Gille de Base Klok en samen met Piet Hein Eek de Tube Klok ontstond. Later werden er ook nog bluetooth speakers aan het assortiment toegevoegd.

Mocht deze stijl je aanspreken of heb je ook zo’n tic met klokken en wekkers, dan zou ik ook zeker eens snuffelen door de rest van de collectie design klokken bij MisterDesign. Het assortiment is echt enorm uitgebreid! Ik kan in deze webwinkel sowieso uren rond blijven snuffelen :)

Wat mij aan dit merk vooral zo aanspreekt zijn de belijningen, het rauwe en industriële randje maar altijd stijlvol en niet teveel poespas. Hierboven zie je enkele items die er voor mij persoonlijk heel erg uitspringen:

– Tube Watch S38 in rose gold (vrouwencollectie)

– Tube Watch D38 in black with black leather strap (vrouwencollectie)

– Tube Watch D42 in brass with grey cordura strap (mannencollectie)

– Tube Audio speaker in copper

– Brick klok in copper/black

– Inverse spiegel met ingebouwde klok in Natural.

Op mijn wishlist? Ik denk een setje met de Tube Audio speaker en de Tube Klok. Mooi voor in de woonkamer bij elkaar om de tijd op te kunnen lezen en om muziek op af te kunnen spelen ♥

Ken jij het merk LEFF Amsterdam? Spreekt deze stijl jou aan?

Liefs,

Desirée