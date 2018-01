Ik vind het echt opvallend hoe ver de meningen over een nieuwe MANGO Violeta collectie en het merk zelf altijd uit elkaar liggen. Voor velen is het te simpel en te basic en vallen de maten niet altijd even goed uit, maar anderen vinden het juist heel stijlvol, vrouwelijk en klassiek en kunnen er qua maatvoering juist prima terecht. Ik ben iemand die duidelijk bij deze laatste groep hoort en ik kan het dan ook niet laten om deze nieuwste collectie weer met je te delen. Lees verder voor meer informatie en de outfitfoto’s.



Zoals je ziet is ook deze nieuwe MANGO Violeta collectie duidelijk weer redelijk basic te noemen, maar persoonlijk vind ik die minimalistische stijl juist heel erg mooi. Daarnaast is er natuurlijk een groot verschil tussen basic-basic of basic-met-mooie-details, iets wat ik bij deze collectie toch ook duidelijk weer terug zie in de mooie knoopjes, subtiele patroontjes, de printjes, touwwerk, een contrasterende band aan de zijkant, mooie halslijn en dergelijke. Kortom: ik ben wederom helemaal fan van deze collectie. Wat mij betreft perfect voor working moms en young professionals zonder dat je gelijk een pak of kokerrok aan hoeft te trekken. Netjes, vrouwelijk, zakelijk en hier en daar een stoere touch. Ja, ik ben fan!

Nog een heel groot voordeel: de kwaliteit van dit merk heeft me nog nooit teleurgesteld en dat terwijl de prijzen heel redelijk zijn. Qua maatvoering kan je er terecht van kledingmaat 42 tot en met maat 52/54. Ik vind het oprecht heel erg jammer dat dit merk geen eigen fysieke winkels verspreid door het land heeft, maar het is verder wel te koop via hun eigen Nederlandse webwinkel en Wehkamp.

–> Mocht je op zoek zijn naar meer toffe plussize shops, snuffel dan eens door dit overzicht met plussize (web)winkels :)

Spreekt deze nieuwe MANGO Violeta collectie jou aan qua stijl?

Liefs,

Desirée