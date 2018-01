Als ik de verhalen om mij heen hoor en naar mijzelf kijk dan is de perfecte spijkerbroek vinden een lastige klus. Eentje die hopelijk met deze nieuwe Marina Rinaldi x Ashley Graham denim collectie verleden tijd kan zijn! Het kledingmerk ging aan de slag met één van de bekendste plussize modellen en spokeswomen als het gaat om #sizediversity en tijdens Milaan Fashion Week lanceerden ze de Let’s Denim! capsulecollectie. Lees verder voor meer informatie, behind the scenes foto’s tijdens het ontwerpproces en natuurlijk de prachtige campagnefoto’s van deze collectie.



Voor Marina Rinaldi is deze samenwerking een belangrijke nieuwe stap. Niet alleen zal er voor het eerst de naam van de gastontwerper in het logo terug te zien zijn, ook zal deze capsulecollectie een prominente rol krijgen in de aankomende lente/zomer-campagne.

Ashley Graham staat vooral bekend om haar vrouwelijke en ietwat nonchalante kledingstijl en dit staat dan ook zeker centraal in de collectie. Je ziet er veelzijdige items in terug die bij veel kledingstijlen zullen passen en zo een brede doelgroep aanspreekt. De focus ligt op luxe denim in vernieuwende materialen zoals denim jersey en super stretch denim en oogt dus niet alleen heel stijlvol maar draagt ook nog eens heerlijk comfortabel. De kleuren zijn tijdloos; verschillende tinten denim, wit en zwart.

Om de collectie af te maken zijn er ook enkele musthaves in de stijl van Ashley Graham aan toegevoegd zoals stretch leren jacks en tops en rokken van duikstof. Alle items zijn mooi afgewerkt met knopen waar Ashley’s handtekening op staat, innovatieve ritssluitingen en zwart lederen labels aan de achterkant van de tailleband.



Het merk Marina Rinaldi heeft fysieke winkels in Amsterdam en Den Haag, een eigen webwinkel en is onder andere verkrijgbaar via onder andere Zalando en Navabi. Qua maatvoering is de kleding verkrijgbaar vanaf kledingmaat 42 tot en met maat 58. Deze Marina Rinaldi Ashley Graham denim collectie zal vanaf halverwege deze maand verkrijgbaar zijn in de winkels en via hun eigen webwinkel.

Ik vind het persoonlijk echt een prachtige collectie en zie er ontiegelijk veel items tussen zitten die ik maar al te graag eens wil gaan bekijken en passen zodra de collectie verkrijgbaar is. Jep. Het is lang geleden dat een nieuwe plussize collectie mij zo enthousiast maakte ♥ En sowieso dat ik nu ook een clean wit bloesje in mijn garderobe wil, wat staat dat toch mooi samen met een goede jeans!

Spreekt deze nieuwe collectie jou aan? Draag je graag denim?

Liefs,

Desirée

* Dit artikel bevat affiliate links.