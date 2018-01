Al vanaf dat ik een klein meisje was weet ik niet anders dan dat we in de winter deze heerlijke wafeltjes kregen van zowel onze oma als onze moeder. Ze hebben echt zo’n lekker subtiel winters smaakje en iedereen lust ze graag. Ook nu ik zelf moeder ben en ons meisje er van zie smullen bedacht ik me dat dit recept niet kon missen in deze rubriek. Ik vroeg mijn moeder of ze het familierecept wilde delen en hiervoor maakte ze graag een uitzondering. Lees verder voor (o)ma’s wafeltjes recept!



(o)Ma aan het woord:

“Dit recept maakte mijn oma al toen ik nog heel klein was. Ze heeft het recept aan mijn moeder gegeven en zij weer aan mij. Net als mijn moeder en oma maak ik deze wafeltjes alleen in december, gewoon uit traditie.

Veel succes met bakken,

Liesbeth”

Leuk weetje: zowel mijn oma als mijn moeder heten Liesbeth (oorspronkelijk Elisabeth) en dat is dan ook waar wij de tweede naam van onze dochter Shae Elisah als inspiratie voor hebben gebruikt. Hierboven zie je de 4-generatie waar zowel mijn oma, mijn moeder, ik zelf en Shae op staan ♥

Ingrediënten voor zo’n 40-44 wafeltjes

– 500 gram meel

– 250 gram gezouten roomboter op kamertemperatuur

– 250 gram basterdsuiker

– 2 eieren

– 2 zakjes vanillesuiker

– kaneel naar smaak

– citroenrasp naar smaak

Bereidingswijze (o)ma’s wafeltjes

(o)Ma aan het woord: “Alle ingrediënten in een kom doen en met de hand kneden totdat alles goed vermengd is en je een samenhangende bal deeg krijgt. Kan ook gemengd worden met de mixer (met deeghaken) maar dan moet je het alsnog ff met de hand na kneden. Hierna balletjes vormen van ca 3-3,5 cm. Als het deeg te zacht is geworden na het rollen van de balletjes het bord even in de koelkast zetten.

Het wafelijzer aanzetten en nu komt het: het wafelijzer mag niet te heet zijn. Anders worden de wafeltjes te vlug bruin en zijn ze van binnen nog niet gaar. Dus dat is even uitzoeken en proberen. Maar de ‘misbaksels’ zijn ook lekker, alleen moet je daar niet te veel van eten want dan krijg je buikpijn. Op mijn wafelijzer zijn 5 standen en ik bak de wafeltjes op de stand 2-3, ergens in het midden dus. Het bakken gaat een beetje op gevoel en kijken. De zijkanten moeten er niet meer glimmend uitzien maar droog en het wafeltje moet mooi bruin zijn. Dan kun je de wafeltjes met twee vorken voorzichtig uit het wafelijzer halen en op een rooster leggen zodat ze kunnen afkoelen.

Als de wafeltjes net gebakken zijn dan zijn ze lekker bros maar na een dag worden ze iets zachter.”

Mam, heel erg bedankt dat je dit familierecept met ons wilde delen!

Heb jij ook zo’n heerlijk nostalgisch recept wat al tig jaar in de familie zit?

Liefs,

Desirée