Ik heb in het verleden al vaker geschreven over tips hoe je beter kan slapen of wat goed werkt om in de ruststand te komen zo voor de nacht begint, maar ik kan me niet herinneren dat ik mijn routine voor het slapen gaan al eens gedeeld heb. En nee, dan bedoel ik niet eens mijn verzorgingsroutine maar echt de dingen die ik doe en gebruik om de dag af te sluiten en zo lekker mogelijk te kunnen slapen. En daarbij laat ik je gelijk enkele nieuwe feel good items zien ter inspiratie of als tips :)

Face Off

Natuurlijk maak ik elke avond eerst mijn gezicht goed schoon, fris ik mijzelf op en/of spring ik even onder de douche, poets ik mijn tanden en smeer ik mijn gezicht, handen en voeten lekker in. Maar ik wilde in dit artikel even niet teveel ingaan op de avond beauty routine. Mocht je hier benieuwd naar zijn, laat het me dan even weten want dan maak ik graag een apart artikel hierover waarin ik mijn huidige producten laat zien.

Rustgevende thee

Ik probeer voor het slapen gaan de laatste tijd weer wat vaker na te denken bij wat ik in de avond eet of drink, want niet te zwaar eten, juist nog wat eiwitten tot me nemen en iets van een rustgevende thee helpt me echt om de dag fijner af te kunnen sluiten en sneller tot rust te komen als ik eenmaal in bed lig. De laatste tijd drink ik als laatste moment op de bank nog even een kopje thee en de Celestial Sleepytime en al helemaal de Celestial Sleepytime Extra thee vind ik persoonlijk heel fijn. Er zitten rustgevende en kalmerende kruiden in en in de extra-variant zit ook nog valeriaan.

Oh. Als je poezen hebt, laat het doosje of je kopje met de valeriaan-variant dan niet onbewaakt staan want die van ons worden er helemaal wild van en proberen te lepelen uit de mok, er kopjes tegenaan te geven of de zakjes uit het doosje te stelen. Gekke beestjes ♥



Pyjama’s & Beddengoed

Even de huisvrouw uithangen hoor, maar voor mij is een fijne pyjama van een natuurlijk materiaal zoals katoen onmisbaar om in te kruipen. Zeker nu in de winter waarin ik dat laagje kleding in bed toch wel heel erg fijn vind. Ik droeg eigenlijk alleen nog maar oude t-shirts als nachtkleding, maar dat voldeed echt niet meer sinds ik zoveel ben afgevallen. Er mochten dus wel wat nieuwe nachthemden, een pyjama en een ochtendjas bij komen en ben sindsdien best een blij ei als ik het aantrek om naar bed te gaan.

Het dekbedovertrek wat je op de foto’s ziet is trouwens ook nieuw. Fris wit met zwarte stipjes gemaakt van heerlijk stevig maar zacht percal katoen wat lekker koel aanvoelt. Love it!

En als laatste tip voor mensen die ook zo’n last van ijskoude voetjes hebben: schaf jezelf een paar wollen slofsokken aan. Ik trek ze al op de badkamer aan na het wassen en voor het tandenpoetsen, houd ze aan tijdens het lezen en doe ze als allerlaatste voor het slapen gaan uit. Ze zorgen binnen no time voor warme voeten zonder zweterig te worden en met extreem koude nachten of wanneer ik de bibberitus heb houd ik ze ’s nachts ook gewoon aan.

De nachtkleding die ik draag komt van de webwinkel Lascana. Echt een aanrader als je op zoek bent want ze hebben een enorm aanbod aan lingerie, nachtkleding en badmode, óók voor plussize dames! Het beddengoed is de Dotted Charm variant van het nieuwe Nederlandse merk Van Morgen.



Lezen & Schrijven

Ik hou ervan om nog even wat te lezen voor het slapen gaan en schrijf soms daarna nog even wat ideetjes of gedachten uit in een notitieboekje. Ik probeer met opzet even niks meer online te lezen vanwege het licht van de telefoon en kies liever voor een echt boek om vast te houden. Het boek wat ik op dit moment aan het lezen ben is Leva van Mats Billmark & Susan Billmark. Het is de Zweedse variant van het bekende Deense Hygge.

Het boek gaat over het helpen om stress en spanning te overwinnen en een bewuster, rustiger en vrolijker leven te leiden. Echt zo’n feel good boek vol tips en handvatten die je aan het denken zetten om waar mogelijk een paar kleine aanpassingen te doen in je leven die ècht verschil kunnen maken. Het boek bestaat uit allemaal korte en praktische hoofdstukken met informatie, tips, persoonlijke ervaringen en inspirerende quotes. Vooral de stukken over eigenwaarde, stress, angst, perfectie, creativiteit en veranderingen & gewoontes vind ik aanraders.

Leva van Mats Billmark & Susan Billmark telt 158 pagina’s, is uitgegeven door Kosmos Uitgevers, ISBN 9789021566931 en is onder andere verkrijgbaar bij Bol.com voor €14,99.

Wat zijn voor jou fijne producten en/of handelingen in je routine voor het slapen gaan?

Liefs,

Desirée

Lees ook:

– Tips om te ontstressen en beter te slapen