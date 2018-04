Beauty Talk #14

Beauty Talk, de rubriek waarin ik onder andere beautynieuwtjes deel die vers-van-de-pers zijn met mijn mening daarover. Een aantal mini-reviews bij elkaar zeg maar! Deze keer komen er producten voorbij van Jil Sander, Rimmel, Etos, Wilkinson Sword en L’Occitane. Lees verder voor meer informatie, foto’s en first impressions.



Jil Sander Softly eau de pétales

Geuren als deze weten mij direct te bekoren, zo heerlijk vrouwelijk, zacht, clean en een tikkeltje poederig. Love it! Je ruikt er rozen, kersenbloesem, mimosa, jasmijn, ambroxan, rijstmelk en muskus in terug. Een zonnige en bloemige geur met een warme ondergrond die bij heel veel verschillende gelegenheden past en zeker complimentjes van anderen zal oproepen. Voor een eau de toilette blijft hij heerlijk lang op mijn huid ruiken, zeker als je hem combineert met de bijpassende shower foam en/of bodygel.

Jil Sander Softly eau de pétales is vanaf nu verkrijgbaar voor €43,00 (80ml) bij onder andere ICI Paris XL en Douglas.

Rimmel #Insta make-up

Deze nieuwe make-upcollectie van Rimmel is geïnspireerd op de hele Instagram-make-up-hype en gericht op contouren, concealen, highlights en fixeren. De twee producten die er voor mij heel erg uitspringen zijn toch wel de Insta Fix&Go 2-in-1 primer & setting spray (100ml, €10,99) die je zowel vóór als ná het aanbrengen van je make-up kan gebruiken en daar ook echt goed zijn werk in doet.

Ook de Insta Fix&Matte translucent powder (8g, €10,99) is misschien wel één van de betere setting powders die ik in mijn handen gehad heb. De poeder is superfijn gemalen, voelt heel erg zacht aan op de huid, matteert erg goed en dat zonder dat hij poederig werkt of een witte waas achter laat.

De Rimmel #Insta make-upproducten zijn vanaf nu verkrijgbaar bij verschillende drogisterijen en Bol.com (waar nu flinke korting is op veel make-up).

Etos aromalijn

Toen dit perspakket bij de post binnen kwam, kwamen de heerlijke geuren me al tegemoet. Ik haalde gelijk allerlei merken in mijn hoofd die daar bij zouden passen, maar had niet verwacht dat het de nieuwe Etos aromalijn zou zijn toen ik het papiertje open vouwde. Zwarte verpakkingen met botanische printen, heerlijke (!) geuren, fijne producten en vooral ook heel erg fijne prijsjes. Er is een Lavender, Eucalyptus en een Rosemary lijn en de producten zijn verkrijgbaar vanaf €2,99 per stuk.

Mijn favorieten? De Lavender bodyscrub in een unieke sorbet-achtige gelformule en de Rosemary shower cream voor een ultiem relaxmomentje onder de douche.

Wilkinson Sword Intuition f.a.b.

Hoe vernieuwend kan een scheermesje nou helemaal zijn, dacht ik toen deze binnen kwam. Maar toch wist de nieuwe Wilkinson Sword Intuition f.a.b. mij positief te verrassen. FAB staat in deze namelijk voor Forward And Backwards: het mesje scheert beide kanten op. Je hoeft hem dus niet meer na een strook op te tillen en weer een nieuwe baan te maken, je kan gewoon doorscheren in een heen-en-weer beweging. De mesjes glijden ook nog eens heel soepel over de huid door de gelrandjes en ook lastigere plekjes worden zonder moeite lekker glad en zacht geschoren. Perfect voor die eerste rokjesdag binnenkort!

De Wilkinson Sword Intuition f.a.b. is vanaf komende maand verkrijgbaar voor €13,99. Een navulling van 3 mesjes kost €14,99.

L’Occitane amande delightful body balm

En als allerlaatste wil ik dit heerlijke nieuwe product van L’Occitane aan je laten zien. Deze body balm ruikt niet alleen goddelijk lekker (verwarmend, licht zoet en een beetje notig) maar voelt echt gigantisch fijn aan op de huid. Zonder een plakkerig laagje achter te laten voelt de huid direct zacht en soepel aan met een zijde-achtig gevoel. Er zit onder andere kokosextract, zoete amandelolie, shea boter en vitamine E in dus droge plekjes worden er ook nog eens heel blij van ♥

Naar welke van deze beautynieuwtjes ben jij het meest benieuwd?

Liefs,

Desirée

* Dit artikel bevat producten die door een merk of bedrijf zijn toegestuurd en affiliate links.