Ik krijg regelmatig complimentjes over mijn huid. Dat deze er zo mooi fris en stralend uit ziet. En als ik dan zeg dat dat toch echt the power of make-up is geloven ze het vaak niet omdat het er zo natuurlijk uitziet. Ha! Dan kan je mij eigenlijk (make-up wise) geen groter compliment geven! Ik hou namelijk van een goede en mooie natuurlijke ‘no make-up make-up look’. Deze twee producten van helpen hier zeker een heleboel aan mee en ik vertel je in dit artikel graag meer over de BECCA First Light Primer en de bekende Champagne Pop highlighter.



Achtergrondinformatie

BECCA Cosmetics is voor mij persoonlijk een nieuw merk waar ik pas recent kennis mee maakte, maar in Amerika is het al langere tijd heel bekend. Het merk werd vooral populair door de lancering van de bekende Champagne Pop highlighter die ze in samenwerking met de Amerikaanse beautyblogger Jaclyn op de markt brachten. Volgens velen hét product van dit merk waar je niet zonder zou kunnen.

Maar BECCA heeft nog veel meer mooie producten in het assortiment, zoals primers, foundations, concealers, blushes, bronzers, paletten, oogschaduw, lipsticks en tools om de make-up mee aan te kunnen brengen zoals kwasten.

BECCA is sinds deze maand ook gewoon in Nederland, namelijk via de Douglas webwinkel* en in geselecteerde Douglas winkels.

BECCA First Light Priming Filter Instant Complexion Refresh 30ml, €34,68

Deze primer kan je zowel als los product dragen of onder je foundation en doet meer dan alleen een mooie basis aanleggen. Er zitten namelijk ingrediënten in zoals kokosextract, glycerine, hyaluronzuur, vitamine E en natuurlijke extracten van kruiden en planten die een vermoeide en doffe huid oppeppen, hydrateren en fijne lijntjes vervagen.

De paarse kleur schrikt misschien een beetje af, maar als je hem eenmaal hebt uitgesmeerd zie je hier niks meer van terug. Wat het wél doet is heel subtiel de huidtint neutraliseren en een mooie glow geven. Misschien niet direct geschikt voor de wat vettere huidtypes, maar de normale tot droge huidjes gaan hier heel blij van worden.

Ik kreeg het voor- en na effect zo op mijn hand heel erg goed te pakken op de camera. Mooi he?! De geur ervan is citroentjesfris, de primer is redelijk zuinig in gebruik, hij smeert prettig uit en trekt redelijk vlot in zonder een plakkerig of juist ‘vettig’ gevoel achter te laten en dat komt waarschijnlijk omdat er geen siliconen in deze primer zitten.

BECCA Shimmering Skin Perfector Pressed Highlighter C POP 8g, €38,76

Daar is ‘ie dan, de bekende Champagne Pop highlighter! Ik heb al flink wat highlighters in mijn make-upverzameling en heb me dan ook lange tijd afgevraagd of ik deze wel ‘nodig’ zou hebben en of het wel echt een aanvulling zou zijn, maar nu ik heb in huis heb kan ik daar volmondig JA op zeggen. Wat is deze mooi! Duidelijk een stukje meer goud en warmer dan veel andere highlighters die ik heb, maar gelukkig alsnog heel erg goed draagbaar met mijn lichte en koele huidtype. Deze gaat juist perfect zijn voor de lente- en zomermaanden.

De textuur van deze highlighter voelt bijna aan als een crème en geeft daardoor ook totaal geen poederig effect op de huid. Zo mooi! Je kan hem met een heel lichte en meer fluffy kwast gebruiken voor een subtiel effect, of met een wat zwaardere hand en meer stevige kwast voor een zo intens effect als je maar zou willen. Zelf ben ik, zoals je vast wel kon raden, meer van het subtiele effect en ik gebruik hem wat meer aangezet op mijn jukbeenderen en wat subtieler onder mijn wenkbrauwen, over de brug van mijn neus, in het cupidoboogje van mijn mond en op mijn voorhoofd. Klaar in enkele lichte vegen en mijn drogere huid ziet er gelijk frisser en stralend uit. Love it!

Zoals je kan merken ben ik echt heel erg enthousiast over deze twee producten. Het effect op de huid kan je ook goed zien in de foto’s uit dit recente outfit of the day artikel en op de foto samen met mijn dochtertje. Fris en stralend toch? ^^ Wat een fijne eerste kennismaking met BECCA! Ik heb ook nog een Under Eye Brightening Corrector liggen, maar die ga ik in een afzonderlijk artikel behandelen. Ik kan je alvast zeggen: heb je een stressvolle periode met weinig slaap en daardoor flink wat donkere kringen en wallen hou dit artikel binnenkort dan zeker in de gaten..

Kende jij dit merk al? Spreken de producten en het effect ervan jou aan?

Liefs,

Desirée

* Dit artikel bevat producten die door een merk of bedrijf zijn toegestuurd en een affiliate link.