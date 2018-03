Ruim een derde van alle ondernemers in Nederland is vrouw en er zijn heel veel vrouwen die eraan denken om een eigen bedrijf te gaan starten. Wellicht heb jij hier ook al eens over nagedacht? Of ben je al onderweg maar heb je nog net dat duwtje in de goede richting nodig om er helemaal voor te kunnen/durven gaan? Deze inspirerende vrouwelijke ondernemers gingen je voor! Vandaag aan de beurt: Cecile Schimmel, fotograaf en co-owner van het merk First of June.

Wie ben je?

Ik ben Cecile, 29 jaar, geboren en getogen in Nederland, en woon nu sinds 4,5 jaar op Bali. Ik werk daar als fotograaf en heb samen met mijn vriend, Angga, het merk First of June opgericht. Daarnaast verlenen we via Ethical Sourcing Bali diensten aan andere ondernemers die goederen willen produceren op Bali.

Omschrijf je bedrijf, hoe lang het bestaat en wat je doet.

De First of June collectie bestaat uit tassen en portemonnees van plantaardig gelooid leer. In januari 2017 hadden we de ontwerpen voor onze eerste collectie klaar en we hebben toen veel tijd genomen om werkplaatsen te bekijken en vergelijken. Uiteindelijk vonden we een werkplaats in Yogyakarta op Java die precies matchte met wat wij zochten zowel qua kwaliteit van het werk als ethisch verantwoorde arbeidsomstandigheden. 15 september 2017 hebben we de online store gelauncht.

Waar komt jouw liefde en passie voor reizen, fotografie en slow fashion vandaan?

Mijn liefde voor reizen heb ik al vanaf dat ik kind was. Ik vond het altijd al super leuk om nieuwe plekken te zien en ontdekken en wilde na een vakantie nooit naar huis maar altijd verder reizen. Fotografie ben ik tijdens mijn studie veel gaan doen en sinds ik op Bali woon ben ik erg geïnteresseerd geraakt in slow fashion, omdat ik veel direct contact heb met makers op het eiland en ik ben me daardoor veel bewuster geworden van het proces en verhaal achter een product of kledingstuk.

Op welk punt besloot jij om er helemaal voor te gaan en begon je als volledig zelfstandige?

Ik heb altijd al vrijheid heel belangrijk gevonden in m’n leven. Ik hou ook zo van reizen, omdat dat dat gevoel van vrijheid heel erg bij me oproept, en het past daardoor totaal niet bij me om een baas of vaste werktijden te hebben. Uiteindelijk was het mijn vriend Angga die me heel erg heeft gemotiveerd en geholpen om mijn eigen fotografie business op te zetten. Toen dat eenmaal goed liep en Angga ook niet meer veel hoefde te reizen voor zijn werk, zijn we samen First of June begonnen.

Wat is volgens jou de sleutel van jouw succes?

Doorzetten en flexibel zijn. Niet in tegenslagen blijven hangen, maar ervan leren en je kansen uitbuiten.

Waar zie jij jezelf en je bedrijf over vijf jaar?

We werken nu nog vanuit huis, maar ik hoop dat we over 5 jaar een kantoor hebben waarin zowel voor First of June als Ethical Sourcing Bali wordt gewerkt. En als het kan zit er ook een fotostudio bij. En First of June heeft tegen die tijd naast producten van plantaardig gelooid leer ook een vegan lijn.

Hoe ziet een gemiddelde werkdag eruit?

Dit is een heel lastige vraag, want geen dag is eigenlijk gemiddeld ;) Maar vaak heb ik ’s ochtends een fotoshoot op een locatie en dan werk ik ’s middags thuis aan First of June. Of andersom.

Wat is het grootste leerpunt uit jouw carrière?

Een groot netwerk en relaties zijn belangrijk voor het zaken doen, maar uiteindelijk moet je zaken en privé wel gescheiden houden en zakelijke beslissingen nemen die het beste zijn voor je business en niet omdat je privé iemand iets gunt of wil helpen.

Waar kan jij als ondernemer echt niet zonder?

De app todoist. Angga en ik schrijven daar allebei onze afspraken en taken in en het is daardoor heel overzichtelijk wat er nog moet gebeuren en wanneer we deadlines hebben etc.

Wat is het beste advies wat je aan andere (vrouwelijke) ondernemers kan geven?

Doe iets waar je oprecht in geïnteresseerd bent of een passie voor hebt. Als ondernemer ben je vaak 24/7 met je bedrijf bezig, zeker in het begin, dus het is heel belangrijk dat je houdt van wat je doet.

