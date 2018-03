Ruim een derde van alle ondernemers in Nederland is vrouw en er zijn heel veel vrouwen die eraan denken om een eigen bedrijf te gaan starten. Wellicht heb jij hier ook al eens over nagedacht? Of ben je al onderweg maar heb je nog net dat duwtje in de goede richting nodig om er helemaal voor te kunnen/durven gaan? Deze inspirerende vrouwelijke ondernemers gingen je voor! Vandaag aan de beurt: Elsa Cornet van fair fashion webshop Papita.

GIRLBOSS

“A woman in control, taking charge of her own circumstances in work & life. Someone who knowns her worth and won’t accept anything less. She is empowering and inspiring to those around her & kicks ass!” – Urban Dictionary

Wie ben je?

Ik ben Elsa Cornet, 29 jaar, online marketeer en tevens eigenaar van fair fashion webshop Papita.nl. Ik ben verslaafd aan hardlopen, houd van lekker borrelen met speciaalbier of wijn en ik heb een vriend met wie ik heel gelukkig ben.

Omschrijf je bedrijf, hoe lang het bestaat en wat je doet.

Papita.nl is opgericht in 2015. Een jaar later werd het platform met eerlijk gemaakte, duurzame kleding en accessoires, zoals het toen was, verkocht en nam ik het over. Ik weet nog heel goed het moment dat ik voor de eerste keer Papita.nl bezocht. Het was precies wat ik persoonlijk al heel lang zocht maar tot dan toe niet had kunnen vinden; een webshop vol eerlijke kleding, en nog fashionable ook! Volgens mij was de overname in hooguit twee maanden afgerond, zo enthousiast was ik om eraan te beginnen. Deze webshop moest bij iedereen tussen de oren komen! En gezien mijn jarenlange ervaring als online/ e-commerce marketeer bij grote bedrijven was die taak me op het lijf geschreven.

Waar komt jouw liefde en passie voor duurzame en fair fashion en ondernemen vandaan?

Bewuster gaan shoppen ben ik pas een aantal jaren geleden. Dat kwam door het zien van de documentaire ‘True Cost’ op Netflix. Ik besefte me ineens dat ik nooit stil had gestaan bij de weg die al mijn items – in mijn veel te volle kledingkast – hadden afgelegd. Wie had mijn kleding gemaakt en welke vergoeding kregen ze ervoor? De misstanden in de kledingindustrie worden in de documentaire superhelder aan het licht gebracht. Vanaf dat moment startte mijn zoektocht naar duurzamere alternatieven op kledinggebied. Ik viste de leukste tweedehands en vintage kleding bij Het Kaufhaus en als ik heel concreet al een item of look in mijn hoofd had, zocht ik gewoon naar dat ene rode rokje op Marktplaats. Maar adressen waar ik duurzame én nieuw gemaakte kleding kon vinden, miste ik. Ook vriendinnen van mij hoorde ik hier meer en meer over. Vandaar dat het concept van Papita.nl me enorm aansprak.

De passie voor ondernemen zit trouwens echt in mijn bloed en karakter. Mijn ouders waren beide ondernemers en mijn oudste broer heeft ook zijn eigen onderneming. Na een aantal jaren te hebben gewerkt voor kleinere en grotere bedrijven kwam ik al heel snel tot de conclusie dat ik iets voor mezelf wilde beginnen. Ik denk dat iedere ondernemer het herkent dat zo’n gevoel aan je knaagt. Dat duurt vaak een aantal jaren… tot het moment dat je het zó zeker weet dat je de sprong in het diepe waagt en je dus echt voor jezelf gaat beginnen.

Op welk punt besloot je om er helemaal voor te gaan en maakte je van je hobby je fulltime bedrijf?

Naast mijn fulltime baan, run ik fulltime de webshop. Dit kost veel tijd en energie, maar ik kan het opbrengen, omdat ik mijn droom waarmaak. Edit: vanaf 1 mei 2018 zal Elsa fulltime gaan ondernemen.

Wat is volgens jou de sleutel van jouw succes?

Mijn discipline en gedrevenheid. En dan bedoel ik vooral de wil om tijd en geld op te offeren voor het hogere doel dat ik in gedachten heb. In mijn geval: een webshop hebben met het grootste aanbod fair fashion van de leukste labels. Veel mensen vinden iets leuk of uitdagend, maar tijd of geld investeren voor iets wat zich op korte termijn nog niet meteen terugverdiend? Dat doen er niet veel. Ik probeer dat hogere doel altijd in gedachten te houden. Ook al is dat, ook voor mij, weleens moeilijk. Voor het geld hoef ik het namelijk niet te doen.

Mijn energie haal ik uit het feit dat de webshop voor veel vrouwen echt een uitkomst biedt in hun zoektocht naar duurzamer shoppen en leven. Ik wil het deze vrouwen graag zo leuk en makkelijk mogelijk maken; met een hele mooie collectie die steeds groter wordt.

Daarnaast vind ik het mooi om iets te kunnen betekenen voor jonge ontwerpers. Veel jonge ontwerpers ondernemen op een transparante, duurzame manier. Zo kiezen ze er vaak voor hun ontwerpen te laten maken bij een lokale atelier en produceren ze in kleine oplagen. Het is moeilijk voor deze ontwerpers om hun collectie in de winkels te krijgen, als hun label nog niet breed bekend is. Ik werk graag met deze ontwerpers samen, door hun collectie aan te bieden op Papita.nl, want deze duurzame manier van kleding produceren past helemaal bij het platform!

Waar zie jij jezelf en het bedrijf over vijf jaar?

Ik hoop dat Papita.nl dan een nog groter aanbod heeft. Er is al heel veel kleding te vinden, we hebben mooie fairtrade sjaals en sieraden van gerecycled zilver en goud, maar ik zou het tof vinden om hier bijvoorbeeld ook ondergoed, beenmode en sokken aan toe te voegen. Zodat je je van top tot teen bij ons kunt kleden!

Hoe ziet een gemiddelde werkdag eruit?

Ik ben niet zo’n ochtendmens, dus ik heb altijd eerst een schaal yoghurt met muesli en fruit en een kop thee nodig om wakker te worden. Eenmaal ontwaakt, start ik mijn laptop en check ik mijn mailbox. Ik post een outfit of item op Facebook en Instagram. En ik pak de nieuwe bestellingen op en zorg dat deze op tijd afgeleverd gaan worden bij mijn klanten.

Ik check Google Analytics en kijk welke kledingstukken het meest worden bekeken door sitebezoekers. Het kan bijvoorbeeld zijn dat een blazer wel heel goed wordt bekeken, maar niet wordt gekocht. Ik check dan altijd even de productpagina: is alles op deze pagina goed uitgeschreven qua afkomst, materiaal, maatvoering etc. Zijn de foto’s wel mooi en duidelijk genoeg? Via Google Analytics check ik ook dagelijks de belangrijkste verkeersbronnen. Hoe komen mijn bezoekers op Papita.nl terecht? Is dat voornamelijk via Google organisch zoeken of waren mijn Adwords advertenties de belangrijkste bron? Of zijn er blogs die een vermelding van Papita hebben gemaakt? Zo kwam ik er laatst achter dat FNV vakbond een artikel had geplaatst over eerlijker shoppen en Papita.nl als shopadres had getipt. Daar kwamen heel veel nieuwe bezoekers van!

Dit zijn de vaste taken in mijn werkdag. Dan zijn er nog heel veel taken die zich niet laten kaderen. Het verwerken van mijn administratie bijvoorbeeld, of het opmaken van nieuwe flyers, het bestellen van nieuwe verzenddozen… teveel om hier uit te schrijven!

Wat is het grootste leerpunt uit jouw carrière?

Balans vinden vind ik moeilijk. Mijn valkuil is dat ik teveel in de diepte ga, en daardoor te weinig tijd overhoud voor daadwerkelijk het door ontwikkelen van mijn bedrijf. Ik kan wel uren doen over de perfecte e-mailing, met de mooiste banners erin en de leukste teksten, maar dat gaat Papita niet meteen verder brengen als bedrijf. Belangrijker is om tijd vrij te maken voor gesprekken met nieuwe leveranciers en kledingmerken. Dat betekent ook dat ik dingen uit handen moet geven. Een ander voorbeeld is het photoshoppen van afbeeldingen. Dat is iets wat een collega van mij veel beter én sneller kan dan ik. Het blijft voor mij een leerpunt om hier een goede balans in te vinden.

Waar kan jij als ondernemer echt niet zonder?

Ik vind Canva.com dus echt een uitvinding! Ik ben geen grafisch vormgeefster, maar met deze gratis online tool komt iedereen heel ver. Je vindt er templates voor flyers en visitekaartjes, maar je kunt er ook heel makkelijk afbeeldingen mee vergroten/verkleinen etc.

Wat is het beste advies wat je aan andere (vrouwelijke) ondernemers kan geven?

Deel je twijfels en onzekerheden met anderen. Spar met vriendinnen en je omgeving over nieuwe kansen, maar beslis uiteindelijk altijd op basis van je éigen gevoel. Jíj hebt iets voor ogen, een hoger doel of een concrete prestatie. Zorg ervoor dat je daarnaar toe werkt en laat je niet teveel afleiden door anderen.

–> Papita: webwinkel voor fair fashion