Waar ik vroeger toch echt altijd wel een gekleurd nagellakje op had, heb ik er nu gewoonweg de tijd en/of het geduld niet meer voor om te gaan zitten lakken. Basecoat, 1, 2 of soms zelfs 3 laagjes nagellak, een topcoat, de boel laten drogen.. Je bent zo een uur verder voor je echt weer wat kan doen en vaak komen door alle bezigheden de beschadigingen al binnen enkele dagen tevoorschijn en kan je opnieuw beginnen. Voor een feestje wilde ik een mooie manicure en ineens moest ik denken aan een tip van Sanne. De kant-en-klare imPRESS press-on-manicure nagels.



imPRESS press-on-manicure

Deze kunstnagels zitten in een doosje met in totaal 30 stuks waardoor er voor bijna iedere vorm en grootte nagelbed een passende set nepnagels in zit. Samen met een ontvettingsdoekje, een handleiding en een bokkepootje kan je er direct mee aan de slag zonder er nog verder iets bij nodig te hebben. Huh, geen lijm? Nee! Die zit namelijk al op de nageltjes verwerkt. Scheelt weer tijd, gedoe en geknoei.

Je zorgt dat je nagels vooraf vrij van nagellak zijn, je duwt voorzichtig je nagelriemen een beetje terug met het bokkepootje, haalt het ontvettingsdoekje over je nagels, pelt het folietje van het plakrandje af en plakt de nepnagels op je eigen nagels. Even goed aanduwen en je bent in principe klaar. Wil je de nagels iets korter vijlen dan kan je beter een half uurtje wachten en zorg dat de nagels het eerste uur niet in contact komen met water.

Persoonlijke tips:

– zorg dat je vooraf alle nagels goed uitzoekt en op volgorde per hand neerlegt

– zorg dat je je eigen nagels van tevoren niet te kort knipt of vijlt, want dan blijft er een stukje plak over aan de onderkant waar pluisjes aan kunnen gaan zitten

– breng de duimnagels als allerlaatste twee nagels aan zodat je je duimen bij het aanbrengen van de andere acht nagels goed kan gebruiken met aanduwen

– duw tijdens het eerste half uurtje na aanbrengen regelmatig met een wrijvende beweging om de kunstnagels echt goed te laten hechten.

Mijn ervaring

Maar echt. Sanne had er wel eens over verteld en een review over geschreven, maar dat het echt zo goed werkt had ik niet verwacht. Ik gebruikte als tiener wel eens plaknagels, maar deze bleven amper een paar uurtjes zitten en dan had je er nog een soort van secondelijm bij gebruikt ook. Ik had dus nooit geloofd dat deze nagels zo goed en mooi zouden blijven zitten. Met typen, huishoudelijk werk, verzorging, stoei- en knuffelmomenten met dochterlief, skinnyjeans dragen en zelfs wat licht kluswerk in en om het huis bleven de nagels vijf dagen zitten. Geen beschadigingen of loslatende randjes, maar ik heb ze er gewoon zelf vanaf gehaald omdat ik weer even mijn natuurlijke nagels nodig had :)

En ondanks dat de nagels zo stevig blijven zitten is het verwijderen zo gedaan; simpelweg aan de kant van de nagelriem een hoekje vastpakken en langzaam omhoog wippen en eraf trekken. Bij mij bleven er een beetje plakrestjes achter die ik eenvoudig met wat nagellakremover weg kon vegen en daarna had ik gewoon mijn normale en onbeschadigde natuurlijke nagels terug.

Of ik tevreden ben en de imPRESS press-on-manicure nagels aan kan raden? Dat lijkt me duidelijk.. JA! Ze zitten er zó in een paar minuutjes op, dragen heel natuurlijk, zien er tof uit en blijven goed zitten. Perfect voor drukke mama’s of de niet-zo’n-nagellak-helden onder ons.

De imPRESS press-on-manicure nagels zijn in erg veel verschillende kleuren en printjes verkrijgbaar bij onder andere Kruidvat voor €9,99 per setje. Ik kocht het setje in de kleur Shimmer (?) die bestaat uit effen zachte perzikroze nagels met als accent een witte nagel met subtiele glitterprint, maar er is echt voor iedereen wat wils, van French manicure tot aan dieprode of matblauwe nagels.

Liefs,

Desirée