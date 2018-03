Het is vandaag precies één jaar geleden dat ik de gastric sleeve operatie heb ondergaan en man, wat is dit een jaar geweest. Ik kan me nog heel erg goed herinneren hoe ik me precies een jaar geleden voelde. De spanning en de zenuwen, maar op de één of andere manier ook de stilte voor de storm. De rust voor ik de operatiekamer in ging terwijl ik werd voorbereid op de operatie. En nu zijn we alweer een jaar verder. Ik vertel je hoe het nu gaat, wat het resultaat tot nu toe is en waar ik het meest blij mee ben!

Ik ga deze 1-jaar-na-de-operatie-update schrijven in de vorm van het beantwoorden van een aantal vragen die ik de afgelopen tijd heb gekregen :)

Hoe gaat het nu?

Ik kan eigenlijk niks anders zeggen dan dat het heel erg goed gaat. Het eerste half jaar was wel even pittig met het wennen aan anders eten, kijken wat goed valt en wat niet, hoeveel ik ergens van kan eten, het haarverlies en minder energie door het snelle afvallen.. Ja, dat hakte er lichamelijk èn geestelijk wel even in. Maar nu we weer een half jaar verder zijn merk ik dat mijn energieniveau weer helemaal terug is (en zelfs meer dan dat!), ik weet nu goed wat ik wel en niet kan eten, ik merk dat mijn haren en nagels weer sterker worden, minder snel afbreken en ook dat het haarverlies duidelijk minder wordt en het resultaat wat ik in de spiegel zie geeft ook zeker een flinke schouderklop!

Hoeveel ben je nu kwijt?

Ik kan het gewoon niet bevatten dat ik nu in één jaar sinds de operatie een kleine 55 kilo ben afgevallen. En tel daar de 25 kilo die ik in de jaren voor de operatie was afgevallen bij op en het maakt samen bijna 80 kilo. Bi-zar!

Val je nog steeds af?

Ja, ik val nog steeds af. Natuurlijk gaat het minder snel dan het eerste half jaar maar het gewicht gaat nog steeds naar beneden. Als ik mijn maandelijkse periode heb dan sta ik even stil, soms gaat er maar een paar ons per week af en soms ineens weer een kilo in een week. Er lijkt nog steeds geen stabilisatie aan te komen en stiekem vind ik dat best wel spannend. Waar eindigt het en heb ik dat enigszins wel zelf in de hand? Maar goed: realistisch gezien val ik nu nog in de categorie ‘licht overgewicht’ dus ik mag nog heel even doorgaan voor een gezond BMI.

Hoeveel wil je nog kwijt?

Als het afvallen vandaag zou stoppen dan ben ik helemaal gelukkig. Ik deed de operatie omdat ik een gezonder en fitter lijf wilde en dat is meer dan gelukt. Ik kan overal terecht om kleding te kopen, ik zit lekker in mijn vel, kan mezelf heerlijk vrij en zonder na te denken bewegen en merk dat ik nu ook echt fitter aan het worden ben. Er is een knop om qua mindset (misschien iets voor een afzonderlijk artikel?) en die hoop ik vast te kunnen houden. Dus hoeveel ik nog kwijt wil? Van mij is het helemaal prima zo, maar ik heb dit gewoon (nog) niet helemaal zelf in de hand.

Heb je (nog) ergens last van?

Waar ik tot nog niet eens zo heel erg lang geleden nog geen brood, pasta of aardappels kon eten, gaat dat sinds een paar weken eindelijk een klein beetje. Dat ik nu naast crackers en havermout ook echt kan afwisselen met een beetje brood, een paar hapjes aardappels of pasta is heel erg fijn! Heel erg van harte gaat het nog niet, rijst gaat bijvoorbeeld écht niet, maar het begin is er en dat is toch wel heel erg prettig. Om ook in het weekend een (half) vers broodje mee te kunnen eten bijvoorbeeld. Zooooo lekker!

Vlees gaat ook nog steeds wat lastiger, maar ik eet sowieso al amper vlees dus dat vind ik niet zo erg. Vleesvervangers, een gekookt eitje, bonen, peulvruchten, kip en vis gaan wel goed dus daar wissel ik lekker mee af.

Verder heb ik best wel wat last van losse huid. Nog niet zo erg dat ik er smetplekken of iets dergelijks van zou krijgen, maar zeker mijn onderbuik, bovenarmen, binnenkant van mijn bovenbenen en mijn borsten hebben last van de zwaartekracht en de missende vulling. Ik vind dit oprecht best lastig, maar gelukkig is er shapewear, zijn er goede beha’s, zie je er met kleding aan zo goed als niks van en zijn er voor de toekomst wellicht mogelijkheden om dit aan te kunnen pakken. Eerst maar eens naar een stabiel gezond gewicht toe en dan zie ik wel verder hoe of wat.

Gelukkig ben ik lichamelijk helemaal in orde, heb ik amper spiermassa verloren en zijn de bloedtesten tot nu toe ook helemaal okee: dus geen tekorten aan vitamines en mineralen. Allemaal resultaten waar ik best wel blij mee ben want ik realiseer me maar al te goed dat dit niet zo hoeft te zijn na een operatie als deze..

Wat eet je nu zo allemaal op een dag?

Mijn eetschema bestaat nog steeds uit gemiddeld zo’n 6 kleinere maaltijden per dag en ik slik trouw dagelijks mijn hooggedosseerde multivitamines. Ik focus me vooral heel erg op eiwitten, vezels, groente en fruit. Kwark, noten, peulvruchten, een eiwitreep of eiwitshake hier en daar, kip/vis/vleesvervanger en groente.. en natuurlijk af en toe ook gewoon wat lekkers! Op een verjaardag smikkel ik een stukje taart mee, pak ik wat kaas, nootjes of chips en een koekje en/of stukje chocolade hier en daar gaat ook prima.

– ik begin de dag met een bordje havermout of pap

– neem tussendoor een stuk fruit

– lunch met 2 crackers met beleg

– neem een handje noten, een paar blokjes kaas en/of wat kwark

– eet een kleine normale avondmaaltijd mee met het gezin

– neem een koekje of een stukje chocolade bij de koffie

– eet nog wat nootjes, fruit, een cracker of een bakje kwark.

Qua drinken kies ik voor verse groente- en fruitsmoothies, koffie, thee, water of een sapje aangelengd met water. Ik drink geen alcohol of frisdranken.

Hoe groot een portie havermout/pap of mijn avondeten nu is? Denk aan een bordje van zo’n 100 tot 150 gram en dan ben je er wel. Dat is ook de reden dat ik er echt voor moet zorgen toch echt wel 6 keer per dag wat te eten. Want ‘inhalen’ van vergeten maaltijden kan bijvoorbeeld niet en dan kom je nooit aan je benodigde voeding en energie voor die dag. Goed opletten dus! Dat was wel even wat lastig, maar het zit er nu toch redelijk goed in gelukkig.

Waar ben je het meest blij mee?

Natuurlijk ben ik er heel erg blij mee dat ik nu overal terecht kan voor mijn kleding en natuurlijk is het heel erg fijn dat ik me makkelijker kan bewegen en merk ik – sad but true – dat ik met minder vooroordelen wordt aangekeken wat toch ook wel prettig is. Maar waar ik het allermeeste blij mee ben is de rust die het me gegeven heeft. Dat ik niet meer van mijzelf meer mee hoef te doen met de nieuwste afvalrage of dieettrend omdat dat misschien wél de uitkomst zal zijn, het enorm vermoeiende lijngerichte denken met compensatiedrang, het alsmaar bezig zijn met eten, het veel te veel nadenken bij dingen die voor de meeste mensen normaal zijn en waarvan ik tijdens dit jaar pas achter kwam dat ik er zoveel mee bezig was (we gaan naar dat restaurant/terrasje/pretpark en pas ik wel in een stoel, wat kan ik dragen zodat het leuk is maar toch alles wat verhult, kan ik bepaalde dingen wel doen of kan mijn lijf dat niet aan).. Zoals je begrijpt kostte me dat heel erg veel energie. Maar die rust jongens, die is zo fijn en die gun ik iedereen.

Het was een jaar met persoonlijke en zakelijke ups & downs, een pittige operatie, veel gewichtsverlies en alles wat erbij komt kijken, het opnieuw zwanger mogen zijn wat helaas eindigde in een miskraam, persoonlijke ontwikkeling en persoonlijke groei, mijn ‘nieuwe lijf’ leren kennen.. Ja, misschien wel één van de meest bewogen jaren uit mijn leven wat me ontiegelijk veel gebracht heeft en ik voel – nee, ik wéét – dat er nog veel meer moois aan gaat zitten komen ♥

Als je nog meer vragen hebt omtrent de operatie dan mag je ze gerust achterlaten in de reacties onder dit artikel. Ik zal ze dan zo spoedig mogelijk beantwoorden.

Liefs,

Desirée

Lees ook mijn eerdere artikelen over deze ingreep:

–> De stap naar een maagverkleining (artikel 1)

–> Welk type operatie en de pre-operatieve screening (artikel 2)

–> De groepssessies en de operatiedatum (artikel 3)

–> Nog maar twee weken tot de operatie.. (artikel 4)

–> Een gastric sleeve, de operatie en de eerste dagen erna (artikel 5)

–> Ups & Downs (artikel 6)

–> Eerste officiële resultaten & eetschema (artikel 7)

–> Gastric Sleeve Q&A (artikel 8)

–> 6 maanden na de operatie video (update 9)

–> De nadelen van een gastric sleeve operatie (update 10)