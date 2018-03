Kletskopjes, ik ben er dol op! Een lekker dun en krokant koekje gemaakt met nootjes . Ik heb eigenlijk altijd gedacht dat het pinda’s waren, maar oorspronkelijk worden ze met amandelen gemaakt. Ik dook de keuken in voor mijn eigen variant op het Oud Hollandsche koekje, namelijk dit salty & chocolate dipped kletskoppen recept!



Wat heb je nodig voor dit kletskoppen recept? (ongeveer 30 stuks)

– 150 gram witte basterdsuiker

– 60 gram bloem

– 60 gram ontvelde amandelen

– 50 gram ongezouten roomboter

– 3 eetlepels melk

– ½ eetlepel zeezout

– 1 theelepel vanille-extract

– een flinke snuf kaneel

– chocolade naar smaak om te smelten en de koekjes in te dippen

Hoe maak je kletskoppen?

1. Verwarm de oven voor op 180 graden en hak de amandelen fijn

2. Smelt de boter in een steelpannetje op een laag vuur en haal de pan van het vuur

3. Meng door de boter de gehakte amandelen, vanille-extract, kaneel, suiker, 3 eetlepels melk en het zeezout

4. Meng als laatste in delen de bloem erdoor en zorg dat het deeg klontjesvrij wordt

5. Laat het deeg heel iets afkoelen tot je er met een lepel hoopjes uit kan halen, die je tot balletjes rolt en een beetje plat drukt op bakpapier

6. Maak bolletjes van zo’n 2 cm doorsnede en houd voldoende ruimte tussen de deegbolletjes op de bakplaat want ze lopen nog flink uit!

7. Bak de kletskoppen in zo’n 6 tot 8 minuten tot ze goudbruin van kleur zijn. Let hierbij op dat je ze niet te kort bakt want dan worden ze niet hard, maar bak ze ook zeker niet te donker want dan krijgen ze een bittere smaak

8. Leg ze uit de oven op een vlakke ondergrond op keukenpapier om overtollig vet wat te laten opnemen of draai er – terwijl ze nog warm zijn – rond een pollepel rolletjes van

9. Smelt de chocolade in de magnetron in een bakje en dip hier de uitgeharde koekjes in.

Mocht je de smaak van pinda’s lekkerder vinden dan kan je altijd 50% pinda’s en 50% amandelen gebruiken of gewoon 100% pinda’s. Lekker afwisselen zoals jij lekker vindt! Als de chocolade nog nat is kan je de koekjes eventueel ook nog besprenkelen met gekleurde dip, gedroogde stukjes fruit en dergelijke. Yumm!

Liefs,

Desirée