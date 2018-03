Die friszoete smaak van lemon curd gecombineerd met een knapperige bodem, perfect om met Pasen of een brunch op tafel te zetten. Of om te gebruiken in een lemon meringue pie bijvoorbeeld ♥ En wist je dat het helemaal niet lastig is om zelf lemon curd te maken? Je hebt er slechts 4 ingrediënten voor nodig! Hierbij een makkelijk en snel lemon curd recept en natuurlijk uitleg hoe je deze lentebloemen maakt.



Wat heb je nodig voor lemon curd?

– 150 gram ongezouten (room)boter

– 150 gram witte basterdsuiker

– 2 citroenen

– 2 middelgrote eieren

Hoe maak je lemon curd?

1. Rasp de citroenen en let erop dat je enkel het gele van de schil raspt, zo krijg je wel het frisse zuurtje van de citroen mee zónder dat het bitter wordt

2. Perst de citroenen uit

3. Meng de suiker met de 2 eieren

4. Smelt op een laag vuurtje de citroenrasp met het citroensap en de boter

5. Giet het warme botermengsel al roerend met een garde langzaam bij het suiker/ei mengsel tot het volledig vermengd is

6. Giet het geheel weer in het steelpannetje en breng dit al roerend voor een paar minuutjes aan de kook tot het de dikte van een vla heeft

7. Schenk de lemon curd in een plattere bak om af te koelen en leg hier direct een vel keukenfolie overheen zodat er geen velletje op de pudding kan ontstaan en laat het afkoelen.

Tip: je kan de lemon curd met gemak een week in de koelkast bewaren. Heerlijk door de yoghurt, over aardbeien, op een versgebakken broodje.. Yumm ^^

Hoe maak je de lentebloemen?

Heel simpel en ook leuk om te doen met je kind(eren)! Je kan hiervoor een rol bladerdeeg gebruiken of plakjes bladerdeeg.

– Verwarm de oven voor op 220 graden en laat het bladerdeeg ontdooien tot deze zacht is

– steek hier met een vormpje bloemen uit

– leg deze in een cupcakevormpje tot alleen de bloemblaadjes overhangen en prik het gehele binnendeel voorzichtig in er tijdens het bakken echt een bakje ontstaat

– bestrijk de blaadjes eventueel met een geklutst eitje en bak voor ongeveer 12-15 minuten goudbruin af

– na het bakken even af laten koelen, de papieren vormpjes eronder verwijderen, met poedersuiker bestrooien en ze zijn klaar om gevuld te worden!

Heerlijk he, dat zonnetje wat zich de laatste dagen laat zien? Nog even en het voelt buiten ook echt als lente aan. Can’t wait!

Liefs,

Desirée