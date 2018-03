Een nieuwe skincarelijn vol met de kracht van natuurlijk bronwater en hyaluronzuur om de huid op te frissen en te hydrateren: L’Occitane Aqua Réotier. Als skincarejunkie was ik natuurlijk direct heel erg benieuwd naar deze nieuwe producten en het verhaal erachter. Ik deel dit verhaal én mijn ervaring met één van de producten graag met je. Lees verder voor meer informatie en review van een heerlijk verfrissende gel-crème.



L’Occitane Aqua Réotier

Dit merk maakt al sinds 1976 gebruik van de wonderen van de natuur van de Provence, een prachtige en magische streek in Frankrijk. In het bergachtige gebied van de Hautes-Alpes ligt de Réotier-bron waar het mineraalrijke water uit de aarde op rijst in een bijna dierlijke vorm. Dit water zit vol met mineralen en vooral een hoge concentratie magnesium en calcium, tot wel 10x meer dan ander Frans thermaal water. Calcium helpt de huidbarrière te versterken en het natuurlijke vochtgehalte in stand te houden.

L’Occitane Aqua Réotier ultra thirst-quenching gel 50ml, €28,00

Een transparante gelcrème vol microbelletjes die heerlijk verfrissend aanvoelt op de huid. Er zit onder andere het mineraalrijke bronwater, hydraterende glycerine en hyaluronzuur. En zoals je wellicht wel weet ben ik groot fan van hyaluronzuur! Het verbetert de bloedcirculatie en opname van actieve ingrediënten in de huid en is belangrijk om het vochtgehalte van de huid op peil te houden. Het kan tot wel 1.000 keer zijn eigen gewicht aan vocht aan zich binden en geeft de huid een flinke hydratatieboost.

De crème heeft een zachte en frisse geur, een verfrissend gevoel op de huid en trekt redelijk snel in. Als je teveel gebruikt kan het wat plakkerig aanvoelen, maar als je wat minder gebruikt en een half minuutje wacht dan is dat sticky gevoel weg. Wat achterblijft is een lekker zacht en soepel huidje waar make-up heel erg prettig over aanbrengt. Ik denk dat deze luchtigere gelcrème heel erg fijn gaat zijn voor de warme zomermaanden! Voor nu in de wintermaanden zou ik voor mijn droge huid eerder de crèmevariant hiervan nodig hebben om voldoende verzorging te bieden. Gelukkig zijn deze crèmes heel prettig geprijsd en is dat nog eens het proberen waard :)

De L’Occitane Aqua Réotier collectie bestaat verder nog uit de volgende producten:

– water gel cleanser 195ml, €19,00

– moisture prep essence 150ml, €22,00

– fresh moisturizing mist 150ml, €11,50

– ultra thirst-quenching cream 50ml, €28,00.

Leuke actie (gratis samples)

Er loopt op dit moment nog een leuke actie waarbij je bij iedere bestelling een setje met 6 Aqua Réotier samples ontvangt als je de code ROUTINE18 gebruikt bij het afrekenen in de webwinkel. Deze actie is geldig tot en met 28 maart 2018.

Spreekt deze nieuwe lijn van L’Occitane jou aan om eens te gaan proberen?

Liefs,

Desirée