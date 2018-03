Draag jij make-up als je gaat sporten? Voor de één iets onbegrijpelijks, voor de ander doodnormaal. Vanwege al het gezweet kan het alleen nog best een uitdaging zijn om je look zo mooi mogelijk te laten zitten. In dit artikel zet ik wat make-up tips voor het sporten op een rij en daarnaast deel ik ook enkele nieuwe budgetproof producten die hier perfect voor geschikt zijn.

Vijf make-up tips voor het sporten

1. Let er op dat je vooraf je huid goed reinigt en een goede hydraterende crème gebruikt om je huid voor te bereiden op een zweterige sportsessie. Ga je buiten sporten? Smeer dan zeker met minimaal een SPF30 je gezicht, hals, nek, oren en decolleté in.

2. Gebruik een matterende primer om eventueel glimmen zo lang mogelijk tegen te houden en/of om je foundation of BB cream mooier aan te kunnen brengen waardoor het langer zal blijven zitten.

3. Kies voor waterproof producten voor je eyeliner en waterproof zodat zweet en frustratietranen je look niet uit laten lopen.

4. Houd de look simpel: een primer, alleen wat concealer waar het écht nodig is, je wenkbrauwen lichtjes aanzetten, een subtiele eyeliner, mascara en een verzorgende gloss op je lippen geeft ook al net dat beetje zelfvertrouwen als je toch liever make-up draagt tijdens het sporten.

5. Reinig ná het sporten je huid extra goed om zo al het vuil, zweet en make-up te verwijderen.

Primark PHR

Deze Ps.. beauty collectie van Primark is flink uitgebreid en speciaal ontworpen voor gebruik tijdens het sporten. De producten zijn zweet-, ren- en veegbestedig en de naam PHR staat voor Performence Hydration Recovery: er zitten ingrediënten in verwerkt die de huid hydrateren tijdens gebruik.

De collectie bestaat uit een waterproof mascara, waterproof eyeliner, pressed powder BB cream, concealer stick, lip & cheek tint, lipstick, liquid lip balm, cooling primer die roodheid subtiel camoufleert en een cooling setting spray. De kleuren zijn voornamelijk redelijk natuurlijk en subtiel gehouden voor een no-make-up-make-up-look.

essence ‘you better work!’ gym-proof primer 30ml, €3,59

Deze nieuwe primer van essence is gewoon bij Trekpleister en Kruidvat verkrijgbaar en nieuw in de collectie voor de lente en zomer. Hij is sweatproof, geeft een instant blur effect en bevat ook nog eens een SPF20 zonbescherming. Niet alleen heel fijn voor tijdens het sporten, maar dus ook voor die klamme hete zomerdagen die eraan gaan komen :) Ook deze primer heeft een groene ondertoon die roodheid heel subtiel camoufleert.

Catrice Active Warrior

Deze nieuwe limited edition collectie van Catrice is helemaal gericht op de athleisure trend en de focus licht op make-up met extra langhoudende kwaliteiten die transpiratie-proof zijn. De collectie bestaat uit een freezing setting spray, waterproof highlighters, life-proof eyeliner, refreshing wipes, freezing setting powder, instant blurring stick (matterende primer) en seks-proof lip ink lipstick in twee felle kleuren. De prijzen variëren tussen de €3,39 en 4,99 per product.

Bioré cleanser met houtskool 200ml, €9,99

Dat je je gezicht goed moet reinigen na een sportsessie mét make-up op is zeker aan te raden. Voor deze momenten zou ik dan ook een wat sterkere gezichtsreiniger gebruiken, zoals deze nieuwe van Bioré waar houtskool en salicylzuur in verwerkt zit. Gebruik eerst een oogmake-upremover om je oogleden schoon te maken en deze vervolgens voor je gezicht, hals en decolleté. Houtskool zorgt voor een diepe reiniging en trekt als het ware je poriën schoon en salicylzuur ontdoet je huid van onzuiverheden en verwijdert dode huidcellen. Zo ben je er zeker van dat je huid echt goed schoon en fris is na je sport- en zweetsessie met make-up op.

Ik gebruik zelf echt minimaal make-up als ik ga sporten; een hydraterende primer (met SPF als ik buiten ga sporten), een klein beetje concealer, ik zet lichtjes mijn wenkbrauwen aan en doe een lippenbalsem op.

Draag jij make-up tijdens het sporten?

Liefs,

Desirée

* Dit artikel bevat producten die door een merk of bedrijf zijn toegestuurd. Foto via Shutterstock.