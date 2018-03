Zoals beloofd zou ik mijn werkruimte vanuit huis laten zien. Ik heb de grote luxe dat ik er twee heb; eentje in de vorm van een compacte werkplek in de woonkamer en eentje in de vorm van een compleet zolderkantoor. De eerste van de twee laat ik vandaag aan je zien. Eigenlijk een mooie aanvulling op het artikel vorige week vol tips voor een gezonde werkplek thuis waarin ik al vertelde dat een fijne en goede werkplek helemaal niet zo groot hoeft te zijn! Hierbij mijn home office deel 1.



Je ziet op de foto’s de volgende items:

Secretaire

Ik ben hier echt een groot voorstander van als je een werkplek in een meer gemeenschappelijke ruimte moet creëren. Zo heb je een soort van mini home office die je ook nog eens af kan sluiten waardoor je niet alles in het zicht hebt als je niet aan het werken bent of als er visite is bijvoorbeeld. Wij kozen voor de witte IKEA Hemnes variant omdat deze gewoonweg het beste in het interieur past en daarnaast ook nog eens redelijk wat opbergruimte biedt. Bovenin ruimte voor een laptop, zelfs eentje met flink scherm, en plek voor wat papieren en accessoires. Onderin zit ook nog eens een ruime kast met schappen waar je flink wat administratie in kwijt zou kunnen.

Stoel + BackJoy SitSmart

Ik vertelde al eerder dat ik helemaal hooked ben aan mijn BackJoy SitSmart ‘zadeltje’ en neem deze dan ook regelmatig mee het huis door. Werk ik beneden dan leg ik hem op de eettafel stoel die ik dan aan het bureau trek en zo kan ik er heerlijk fijn zelfs wat langer goed aan werken. De stoel is trouwens van JYSK. Lekker minimalistisch vormgegeven maar zit toch best stevig en lekker. Fijne combi!

Lamp

‘Hi, ik ben Desirée en ik heb een lampentic.’ Maar echt. Het is jammer dat je op een gegeven moment wel voor iedere plek een lampje hebt en je er gewoonweg niet meer kwijt kan.. Gelukkig mocht ik weer even op jacht naar een toffe lamp voor bij deze werkplek en ik ging voor deze Scandinavische tafellamp van het toffe jonge Nederlandse merk Anne Lighting. De combinatie van de lichte houtkleur, de witte kap, het opvallende label en het zwart/witte snoer én dat hij te verstellen is maakte het een perfecte lamp voor dit werkhoekje om ook ’s avonds goed licht te hebben.

Kleine tip: om het meest productief te kunnen werken kan ik aanraden om een koele en heldere lichtbron te gebruiken, wat ook nog eens rustiger voor je ogen is.

What else?

Verder zie je van alles en nog wat aan accessoires, een elektrische geurverspreider van Serene House (ideaal met huisdieren en kinderen omdat er niks vloeibaars is en ze hebben er heerlijke geuren voor), een plantje die ik al in leven weet te houden sinds we hier bijna twee jaar geleden kwamen wonen (hoera!), natuurlijk mijn bril, de laptop van Paul waar ik aan werk als ik beneden zit en een ‘blog als een baas’ kaart die ik van een PR bureau kreeg :)

Waarom heb je eigenlijk twee werkplekken?

Ik kan me voorstellen dat je het je afvraagt, maar voor mij is het eigenlijk heel erg logisch. Mijn kantoor zit op zolder en is de plek waar ik echt in volle concentratie aan de slag ga voor artikelen, productfotografie, brainstormsessies, lees & leerwerk en dergelijke als Shae op school zit of ’s avonds in bed ligt. De home office werkplek uit dit artikel gebruik ik enkel als Shae en ik samen thuis zijn en ik nog even wat belangrijke mails moet wegwerken, wat moet aanpassen voor een deadline of als ik zomaar wat losse ideetjes wil uitwerken. Fijn om dat niet op zolder te hoeven werken terwijl Shae dan beneden is of straks in de zomer bijvoorbeeld in de tuin aan het spelen is. Daarnaast is dit ook een werkplek voor Paul, aangezien hij naast zijn vaste baan ook een eigen bedrijf heeft.

Ik hoop dat je het leuk vond om een kijkje in ons interieur te krijgen? Binnenkort zal ik mijn zolderkantoor laten zien, want die heeft sinds het vorige artikel echt een flinke update gekregen!

Liefs,

Desirée

* Dit artikel bevat producten die door een merk of bedrijf zijn toegestuurd.