Vorige week liet ik in een artikel mijn compacte home office in de vorm van een secretaire in de woonkamer zien en vertelde ik waarom ik twee werkplekken in huis heb. Vandaag is dan de roomtour van home office #2 aan de beurt. Deze is te vinden op de zolderverdieping en dit is dan ook heerlijk ‘mijn domein’ waar ik ongestoord kan werken.



Zoals je weet ben ik echt helemaal gek van toffe designproducten en dan helemaal als ze een minimalistisch design en wel echt een functie hebben. Eén van de nieuwste pareltjes die in mijn home office perfect tot zijn recht komt is de Organise Large Office Set van MOEBE die bestaat uit een heel aantal latjes en elastieken die je zelf in elkaar zet tot 3 mooie opbergbakjes.

Studio MOEBE is een Deens designmerk wat is opgericht door meubelmaker Anders Thams en architect Martin D. Christensen. Een creatief duo met alle skills in huis voor creativiteit gecombineerd met vakmanschap. Ze hebben een liefde voor eenvoud en ze leggen de focus op de functionaliteit van het product. Sinds 2016 voegde designer Nicholas Oldroyd zich bij het team en zo kwamen er meer geometrische vormen in de designs.

Ik vind een product als dit dus echt prachtig. Heel eenvoudig maar functioneel en gemaakt van onbehandeld eikenhout gecombineerd met sterke rubberen banden. Je moet even de handigheid te pakken hebben om de set in elkaar te krijgen (of een extra set handen in de buurt hebben) maar dan is het zo klaar. De combinatie van het eikenhout, het strakke design, dat de bakjes gewoonweg heel erg handig zijn om kleine spulletjes in op te bergen, de messing deksel op het kleinste bakje.. Ja, ik kan er echt van genieten als ik zo’n stukje vakmanschap in huis heb staan ♥

De producten van MOEBE zijn onder andere te koop bij MisterDesign, één van mijn favoriete woonwinkels als het om designproducten gaat. Ze hebben nog veel meer toffe design woonaccessoires dus snuffel er zeker eens rond!

Op de voorzolder staan een paar kasten met boeken en lesmateriaal over (online) marketing, social media, de administratie en dergelijke en de andere ruimte heb ik een complete make-over gegeven. Ik heb deze ruimte al eens eerder laten zien, maar toen was het nog helemaal wit, witter, witst. Na een tijdje merkte ik dat ik er toch wat meer kleur en warmte in wilde brengen en zo ontstond het idee voor een make-over die nu zo goed als af is.

Zoals je ziet heb ik lekker veel opbergruimte in de zes-laden-kast voor fotografiemateriaal zoals achtergrondjes en andere ‘props’, hierin berg ik ook binnengekomen beautyproducten waar ik wat mee wil of moet doen voor de website schematisch op en heb ik een la gereserveerd voor producten die ik doneer aan een overkoepelende organisatie van blijf-van-mijn-lijf huizen en andere opvangplekken voor vrouwen/moeders en hun kinderen.

Voor de oplettende kijker: ik heb inderdaad nu nog ‘maar’ één bureau staan in plaats van een werkeiland van twee bureaus tegen elkaar aan. Eerder werkte ik nog wel eens samen met andere ondernemers in deze ruimte, maar ik heb er voor gekozen deze samenwerkdagen buiten de deur op flexwerkplekken te houden zodat het kantoor in huis echt helemaal van mij is om me terug te kunnen trekken, ongestoord te kunnen werken, tot rust te komen, te lezen, inspiratie op te doen.. Love it!

Wat ik misschien nog wel zou willen is een bankje op de kamer als echt lekkere zitplek om aan te kunnen lezen en ik twijfel er nog over om het bureau onder het raam te gaan zetten. Lijkt me zo lekker licht werken! Zoals je merkt: ik blijf bezig in huis haha ^^

Liefs,

Desirée

* Dit artikel bevat producten die door een merk of bedrijf zijn toegestuurd.