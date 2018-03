Het is alweer te lang geleden dat ik een persoonlijke update plaatste en dat terwijl er op dit moment zoveel speelt in mijn leven en ons leven als gezin. Ik krijg regelmatig de vraag hoe het nu gaat met de douche-angst van onze dochter en of we een beetje in het nieuwe ritme komen nu ze naar de basisschool gaat. Ik klets je in deze Mom Talk graag bij en deel gelijk iets waar ik me best onzeker over voel (zelfs best wel voor schaam) als moeder zijnde..



Eten

Als je bovenstaande foto’s ziet zou je het niet zeggen, maar laat ik maar gelijk beginnen met het punt waar ik zoveel moeite mee heb: het eetgedrag van onze dochter. Paul en ik zijn beide heel erg gemakkelijke eters en proeven graag van alles aan nieuwe smaken en we hebben dan ook veel verschillende ‘keukens’ op tafel staan qua avondeten. Maar wat we ook doen of proberen: Shae eet bijna nooit lekker mee. Zo frustrerend!

Ondertussen is dit al zo ontiegelijk lang zo dat we het een beetje opgegeven hebben, want er een strijd van maken maakt het er nu niet bepaald gezelliger op aan tafel. Er zijn maar een paar dingen die ze graag eet, maar ik vind het niet verantwoord om die elke avond op tafel te zetten en dus eindigt ze zo’n 7 van de 10 avonden met een boterham. En ja, daar schaam ik mij best voor maar ik heb geen idee wat ik nog meer kan doen of proberen om haar aan het normale avondeten te krijgen.

Mee helpen met koken vindt ze wel leuk, ze weet een heleboel te benoemen, lekker samen in pannen roeren en gerechten bereiden, helpen de tafel te dekken.. dat gaat allemaal zonder slag of stoot! Maar zodra ze er iets van moet proeven, hoe weinig we ook opscheppen (of haar zelf laten opscheppen) het wordt één groot drama. Heel frustrerend! Mocht iemand dé tip hebben dan hoor ik het graag want ik word er echt heel erg onzeker van..

Tip: Pizarette!

Gelukkig eet ze over het algemeen wel lekker mee als we wat feestelijks doen qua eten zoals onlangs met de Pizarette Grill*. Dit is een apparaat waarmee je kan gourmetten, racletten en minipizza’s bakken in één. Geniaal bedacht toch? Het ziet er gezellig uit en er kan van alles op en mee gemaakt worden waar iemand maar zin in heeft. Heerlijk om haar dan lekker mee te zien smullen van alle hapjes en bijgerechten. Trouwens, voor mij is zo’n maaltijd ook echt perfect omdat ik niet zoveel in één keer kan eten maar zo toch lekker veel verschillende dingen kan opsmikkelen :) Wat mij betreft echt een tip om in huis te halen als je kinderen hebt of als je nog wat gezelligs zoekt om met de familie te gaan doen met Pasen bijvoorbeeld. Tip: pitabroodjes door midden snijden werkt perfect als pizzabodems en hebben precies de juiste grootte!

Douche-angst

Alweer een hele tijd geleden schreef ik over de angst voor douchen waar ons meisje last van heeft. Gelukkig gaat het hiermee echt een heel stuk beter! Vooral haar haren wassen en uitspoelen blijft niet leuk, maar met veel afleiding, het Stokke flexi-badje (waar ze zittend nog steeds in past), wat badspeeltjes en veel afleiding door het zingen van gekke liedjes en watergespetter komen we een heel eind. Echt superfijn!

Een nieuw ritme

Voorheen ging Shae twee keer een halve dag en één keer een hele dag naar de opvang toe waardoor ik op deze momenten lekker door kon werken. Ik had me bedacht dat ik meer tijd over zou houden voor werk als ze eenmaal naar de basisschool zou gaan, maar vreemd genoeg heb ik me daar best in vergist. Ik houd aan effectieve werkuren zelfs minder over dan voorheen en dat terwijl ze zelfs een continuerooster heeft. Ik wil niet werken als Shae thuis is en merk dus dat ik sinds ze naar school gaat weer meer in de avond aan het werken ben dan ik eigenlijk zou willen. Het is op dit moment dus best pittig om alle ballen in de lucht te houden zeg maar.

Ik ben er dus over aan het denken om voor twee middagen in de week Shae naar de BSO (buitenschoolse opvang) te laten gaan. Kan ze lekker een paar uurtjes met andere kinderen samen spelen en kan ik twee volledige dagen doorknallen, afspraken buiten de deur inplannen etc. En ondanks dat de afweging in mijn hoofd best goed gaat (voor haar leuke uurtjes en voor mij lekker werken) merk ik dat mijn moederhart er wat moeite mee heeft omdat ik er aan de andere kant ook gewoon elke middag voor haar wil zijn als ze uit school komt :( Meer moeders hier last van?

Verder gaat het trouwens heel erg goed met ons meisje op de basisschool! We hadden onlangs het eerste 10-minuten-gesprek en wat was de juf tevreden en enthousiast over haar ontwikkelingen, hoe ze zich in de groep gedraagt en steeds losser wordt. Wat zijn we trots! Want voor haar is het toch een hele omschakeling maar ze vindt de basisschool echt heel erg leuk, is elke ochtend even enthousiast om te gaan en om dan te horen dat ze het zo goed doet maakte ons nog trotser dan we al waren ♥

Ik krijg trouwens ook gigantisch veel vragen omtrent de operatie en hoe het nu gaat. Superlief dat velen van jullie zo betrokken zijn. Aangezien de operatie over twee weken alweer een jaar geleden is komt er dan een afzonderlijk artikel over online.

Mocht iemand nog tips hebben om ons meisje wél aan het avondeten te krijgen, of ervaringen over het afwegen van wel of geen BSO willen delen dan hoor ik het graag!

Liefs,

Desirée

* Dit artikel bevat een product dat door een merk of bedrijf is toegestuurd en een affiliate link.