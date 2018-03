Het blijft lastig om over parfums te schrijven, want wat mij betreft is een parfum echt een ervaringsproduct. Iets dat je op je eigen huid moet dragen en door de dag heen kan besnuffelen om daarna te beslissen of een geur wel echt bij je past en je een goed gevoel geeft. Toch wil ik graag een viertal nieuwe luxe parfums met je delen, omdat het gewoonweg leuk blijft om nieuwe geuren te ontdekken en ik je deze vier zeker kan aanraden om eens te gaan ruiken in de parfumerie.



Chloé Nomade

Laat ik maar gelijk met misschien wel de meest verrassende van de vier beginnen. Nomade is namelijk echt een heel andere geur dan je van Chloé gewend bent! Het is namelijk een meer houtige geur met een duidelijk ‘aards’ randje maar toch – zoals altijd bij dit merk – echt een vrouwelijke en volwassen geur die fris opent maar dan met net even een mannelijker randje dan je gewend bent.

Topnoten: mirabelle, bergamot, citroen, sinaasappel

Hartnoten: fresia, jasmijn, perzik, rozen

Basisnoten: eikenmos, amberhout, patchoeli, sandelhout, muskus

Chloé Nomade eau de parfum is verkrijgbaar vanaf €61,11 (30ml).

BOSS The Scent (parfum editon)

Ben je fan van bloemige en een tikkeltje fruitige geuren met een warme basis, dan ga je vast en zeker heel erg blij worden van deze nieuwe Hugo Boss geur. Ik vind het persoonlijk een heel erg comfortabele geur, een beetje lastig te omschrijven maar als de frissere topnoten eenmaal wat wegzakken en de hartnoten in combinatie met de cacaobasis tevoorschijn komen krijg ik er echt cocoon-vibes van. Heerlijk!

Topnoten: perzik, fresia

Hartnoten: osmanthus, labdanum

Basisnoten: cacao

Hugo Boss BOSS The Scent for her (parfum edition) is verkrijgbaar voor €100,00 (50ml).



Miu Miu L’eau Rosée

Wat een heerlijk vrolijke en verfrissende geur is dit, laat die zomer maar komen! Als ik de geur ruik krijg ik een prikkelend en bubbly gevoel. Niet op de huid, maar van die lekkere vrolijke vibes ♥ Hij opent voor mij misschien net even iets te fris, maar zodra de bloemen en de vanille samen met de muskus doorkomen kan ik niet stoppen aan mijzelf te snuffelen.

Topnoten: cassis, bergamot, citroen, limoen

Hartnoten: lelietje-van-dalen, perzik, peer, pioenroos, rozen

Basisnoten: sandelhout, vanille, muskus

Miu Miu L’eau Rosée eau de toilette is verkrijgbaar vanaf €74,00 (50ml).



Dolce & Gabbana Dolce Garden

Zoet, zomers en toch volwassen. Een geur als deze heeft voor mij altijd wat romigs en doet me denken aan de geur van zon, zomers fruit, Italië en zonnebrand. Ohhh, het zou zomaar een favorietje kunnen worden voor aankomende zomer! Dolce betekent zoet en alhoewel ik normaal gesproken niet zo van de zoete geuren ben, halen de zomerse bloemengeuren, kokosnoot, warme vanille en amandelmelk me duidelijk over om hem al vaker te gebruiken dan ik had verwacht.

Topnoten: sinaasappel, magnolia, mandarijn

Hartnoten: ylang ylang, kokosnoot, frangipani

Basisnoten: sandelhout, vanille, amandelmelk

Dolce & Gabbana Dolce Garden eau de parfum is verkrijgbaar vanaf €63,00 (30ml).

Alle bovenstaande geuren zijn vanaf nu verkrijgbaar bij onder andere ICI Paris XL* en Parfumerie Douglas*.

Welke van deze vier nieuwe luxe parfums spreekt jou het meest aan?

Liefs,

Desirée

* Dit artikel bevat producten die door een merk of bedrijf zijn toegestuurd en affiliate links.