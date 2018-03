De lente is officieel begonnen en voor je het weet is het tijd om lekker aan het strand of zwembad te gaan liggen en te genieten van zonnige dagen, weekendjes weg en vakanties. Wat een heerlijk vooruitzicht! Maar wat zijn nu de trends voor badmode voor dit nieuwe jaar en waar let je op bij badmode als je een maatje meer hebt? Ik vertel je graag meer over de trends, plussize badmode tips, hoe je badkleding langer mooi houdt en een toffe webwinkeltip!

Badmode trends 2018

We zien dit jaar vooral duidelijk de terugkomst van het badpak en dan ook echt in vele vormen en modellen. Van een cut-out wat bijna op een monokini lijkt tot hooggesloten modellen voor de surferchicks (of degenen die van die look houden ;) Maar natuurlijk is ook de bikini niet meer weg te denken en mocht je ‘the best of both worlds’ willen dan is ook de tankini weer terug van weggeweest.

Qua kleuren en prints zien we heel erg veel in een tropisch thema met felle kleuren, jungle- en bloemenprintjes, we zien veel ruffles, vrouwelijke en zachte nudetinten, one-shoulder bikini’s en badpakken, high waist mix & match broekjes en gehaakte details.

Plussize badmode tips

Kijk vooral eerst naar waar je je comfortabel in zou voelen, wat jìj leuk vindt en wat je belangrijk vindt. Laat in een lingeriewinkel je maten opnemen en ga dan op zoek tussen het grote aanbod met badmode van dit jaar. Als je de juiste maat hebt zit een bikini of badpak duidelijk mooier en hoef je je minder zorgen te maken dat er een bil of borst uit gaat piepen. Maar let ook op de pasvorm, de ondersteuning voor de borsten en eventueel ingewerkte shapewear wat net een klein beetje meer zekerheid kan geven.

Nog meer tips..

– over het algemeen kan je aanhouden dat print meer aandacht naar zich toetrekt maar ook hobbeltjes en putjes minder op kan laten vallen

– heb je een grotere cupmaat dan kan je de triangelbikini links laten liggen en beter voor een beha-model kunnen kiezen of een badpak met ingewerkte beugels of een voorgevormde cup

– een bikini met een hoger broekje geeft optisch meer een zandloper figuur

– donkere kleuren laten je optisch wat smaller lijken en verdoezelt wat meer dan lichte kleuren

– een geplooid detail over het voorpand van een badpak verbergt een buikje

– een bikini met wikkels om je lijf accentueert je taille of brengt deze juist meer in verhouding als je een wat rechter figuur hebt

– heb je wat kleinere borsten en zou je ze optisch wat groter willen laten lijken dan kies je beter voor een push-up model met versieringen zoals steentjes, bedeltjes en franjes

– heb je bredere schouders dan zorgen smallere schouderbandjes voor wat zachtheid, maar let er wel op dat ze voldoende ondersteuning geven als je een zwaardere borstpartij hebt.

Denk ook aan een goede verzorging van je badpak of bikini. Spoel deze na een dagje zwembad (chloor) of strand (zout water & zand) direct goed uit. Was hem in een kort programma met enkel een klein beetje wasmiddel of was hem uit met een klein handwasje. Niet uitwringen maar uitknijpen en liggend op het wasrek laten drogen. Zo blijven de kleuren het mooist en heeft de stof het minst te verduren waardoor de pasvorm behouden blijft.

Alle badpakken, bikini’s en tankini’s op de afbeeldingen uit dit artikel komen van LASCANA. Dit is een webwinkel waar je terecht kan voor lingerie, badmode, strandkleding en nachtkleding tot en met kledingmaat 54/56 en cupmaat 115J. Zeker het bekijken waard! Tip: met de code JARIG krijg je €10,00 korting bij een bestelling boven de €40,00.

Binnenkort komt er nog een leuk inspiratie-artikel online met nog veel meer toffe plussize badmode. Mocht je alvast willen rondsnuffelen dan kan je een kijkje nemen in het handige plussize webwinkeloverzicht :)

Heb jij nog een bepaald model of printje op je wishlist voor deze zomer?

Liefs,

Desirée

* Eerste foto via shutterstock.