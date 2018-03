Ondanks dat de lente nog moet beginnen druppelen de winkels alweer vol met de nieuwste zomercollecties. Maar je hoort me niet klagen, want er is daardoor des te meer keuze in kleuren en printen. En aan wat meer kleur is het straatbeeld wel toe als je het mij vraagt! In dit artikel laat ik je de nieuwe Junarose zomercollectie zien. Lees verder voor heerlijk veel foto’s en meer informatie over dit merk en de collectie.



Je ziet in deze collectie duidelijk 3 stromingen; een heel romantische met wit en pasteltinten, een zachte tropische collectie met roze en groen en een deel wat geïnspireerd is op Marokko met kaftans en felle kleuren.

De kleding van Junarose is verkrijgbaar vanaf kledingmaat 40 tot en met maat 54 en richt zich op de jongere vrouw die zich vrouwelijk, fris en een tikkeltje stoer wil kleden. Persoonlijk blijf ik fan van dit merk, ook nu ik heel wat maatjes minder heb. Gelukkig kan ik er nog steeds lekker shoppen want ik heb goede ervaring met de pasvormen en hou ervan dat dit merk niet enkel aan ‘verhullen’ denkt zoals bij veel grote maten merken wel het geval is maar gelukkig ook weer niet te strak of te kort is. Een perfecte middenweg dus!

Een deel van deze Junarose high summer collectie 2018 is al verkrijgbaar en de overige items zullen binnen de komende maanden worden uitgerold. Iets om naar uit te kijken dus! Het merk Junarose is in Nederland via hun eigen webwinkel, maar ook via webwinkels als Zalando, Wehkamp en Bagoes verkrijgbaar. Junarose heeft helaas geen eigen winkels in Nederland, maar is ook bij o.a. B Plus Fashion in Vianen, Fashionbash in Ridderkerk en Oopz in Lochem te koop. Hier kan je dus even voelen en passen voor je eventueel wat aanschaft :)

–> Ben je op zoek naar meer leuke plussize kledingmerken, snuffel dan eens tussen dit plussize webwinkeloverzicht die ik samenstelde en regelmatig update :)

Spreekt deze nieuwe Junarose zomercollectie jou aan? Wat zijn jouw favoriete items?

Liefs,

Desirée

