Ook voor de aankomende lente zien we het spijkerjasje weer volop terug in het straatbeeld en waar het de vorige jaren vooral op details gericht was zien we dit jaar vooral veel gekleurde jasjes. Van schattige pasteltinten tot aan diepblauwe, felroze, gele én ‘zelfs’ het witte jeansjack maakt z’n terugkomst. In dit artikel zet ik een heleboel toffe spijkerjasjes op een rij, voor iedere maat!

– MANGO Violeta gebleekt blauw kort jack, €49,99 (t/m maat XXL)

– MANGO VIoleta kort getailleerd jack, €49,99 (t/m maat XXL)

– MANGO Violeta jeansjack in camouflageprint met applicaties, €89,99 (t/m maat XXL)

– MANGO Violeta kort spijkerjasje met gekleurde franjes, €39,99 (t/m maat XXL)

– MANGO Violeta langer soepel model met rits, €79,99 (t/m maat XXL)

– MANGO Violeta dieproze jeansjack, €35,99 (t/m maat XXL)

– Oversized licht denim jack via ASOS Curve, €54,99 (t/m maat 56)

– Levi’s Plus babyroze spijkerjasje via ASOS, €114,99 (t/m maat 48)

– Stevig khakigroen denim jack met bloemenprint via H&M+, €49,99 (maat 32 t/m maat 56)

– Mooi donker spijkerjasje in klassiek model van Zizzi via Bagoes, €39,96 (t/m maat 54-56)

– Stoere mix van denim en sweatstof van Zhenzi via Bagoes, €79,95 (t/m maat 58)

– Lang denim jack van Zizzi via Bagoes, €69,95 (t/m maat 54-56)

– Washed black langer model van Zizzi via Bagoes, €29,96 (laatste in maat 42-44)

– kort model met kersjes erop, €38,00 via Forever21 Plus Sizes (t/m maat 3XL)

– kort model met ombre kleurverloop, €36,00 via Forever 21 Plus Sizes (t/m maat 3XL)

– off white spijkerjasje, €22,00 via Forever21 Plus Sizes (t/m maat 2XL)

Ik vind het toch wel echt heel erg leuk dat spijkerjasjes weer helemaal gezien mogen worden, alleen een keuze maken wordt toch best lastig. Ik vind namelijk zowel een witte, als een zachtroze, fuchsiaroze èn een oversized langer model in een diepere denimtint wel tof. Dat gaat binnenkort maar eens een shopsessie worden voor de jacht naar mijn perfecte jeansjack want ik heb er toch wel wat eisen aan.. Veel van deze jasjes zijn namelijk niet getailleerd waardoor ze nogal ‘vierkant’ staan en breder maken dan je bent óf ze zijn me toch echt net even te kort. Ik ben benieuwd welke het uiteindelijk zal gaan worden. I’ll keep you posted!

–> Mocht je nog meer leuke shoppingtips zoeken en heb je een maat(je) meer, snuffel dan eens rond tussen dit overzicht met webwinkels :) Vergeet ook zeker niet bij reguliere fysieke winkels als MS Mode, Miss Etam en HEMA te kijken want ook hier hebben ze verrassend leuke spijkerjasjes in de collecties voor aankomende lente en zomer.

Wat vind jij van het spijkerjasje? Blij dat ze weer terug zijn?

Liefs,

Desirée

* Dit artikel bevat affiliate links.