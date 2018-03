Deze week speel ik een klein beetje vals voor deze rubriek aangezien dit niet echt koekjes zijn, maar aangezien ze het mondgevoel hebben van een schep cookie dough keur ik het goed ;) Er werd me namelijk gevraagd naar een lekker recept voor een tussendoortje voor mensen die een operatie zoals de mijne hebben gehad of voor mensen die gewoon een gemakkelijke, snelle en toch voedzame snack willen. Ik deel twee recepten voor protein balls met je! No-bake en vol met eiwitten en vezels.



Pindakaas banaan protein balls recept (15 stuks)

– 150 gram pindakaas

– een halve schep proteïnepoeder in een smaak naar keuze, ik gebruikte zelf de Body & Fit Shop Smart Protein in de smaak banaan

– 75 gram gemalen havermout

– een klein beetje water

Hoe maak je deze protein balls?

1. Meng alle ingrediënten door elkaar en gebruik weinig water om een perfect deeg te krijgen wat nét niet meer aan de spatel blijft plakken

2. Draai er balletjes van

Deze proteïne / energie ballen bevatten ongeveer 1,5 gram vezel en 3,5 gram eiwit per bal.

Pindakaas chocolade kokos protein balls recept (15 stuks)

– 150 gram pindakaas

– 75 gram gemalen havermout

– 25 gram gemalen kokos

– 1 eetlepel honing

– 1 eetlepel cacaopoeder

– 1 theelepel vanille-extract

– een flinke snuf (zee)zout

Hoe maak je deze protein balls?

1. Houd de kokos apart en meng alle overige ingrediënten door elkaar en gebruik weinig water om een perfect deeg te krijgen wat nét niet meer aan de spatel blijft plakken

2. Draai er balletjes van

3. Rol de balletjes door de geraspte kokos

Deze proteïne / energie ballen bevatten ongeveer 1 gram vezel en een kleine 4 gram vezels per bal.

Deze snackballen worden ook wel energy balls, bliss balls of dus protein balls genoemd en er is ontiegelijk veel mee te variëren. Je kan er gedroogde stukjes fruit doorheen mengen, gepureerde dadels, (raw) cacao nibs, matcha poeder.. Wat je maar lekker vindt! En ook qua notenpasta is er natuurlijk lekker af te wisselen tussen bijvoorbeeld pindakaas, cashew- of amandelpasta, let alleen wel op dat je een variant pakt waar geen suiker in verwerkt zit.. Je kan ze in een afgesloten bakje een paar dagen in de koelkast bewaren. Het zijn verrassend machtige/vullende tussendoortjes en dus perfect om er bijvoorbeeld 2 te pakken rond 11.00 en 16.00 uur.

Wat is jouw favoriete gezonde snack?

Liefs,

Desirée