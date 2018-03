Dat de tijden veranderen weten we allemaal wel, maar hoè groot is het verschil nu echt? Voor dit artikel dook ik samen met mijn moeder mijn fotoalbums van vroeger in en ik stelde haar enkele vragen over mijn eerste levensjaren en hoe ze tegen het opvoeden anno nu aankijkt in vergelijking met hoe zij dit ervaarde toen ik jong was. Lees verder voor de vragen en antwoorden en natuurlijk enkele babyfoto’s van mijzelf van vroeger :)

Pampers Premium Protection luiers

Eén product waar je als jonge ouder echt niet onderuit kan zijn toch wel de luiers. Interessant om te zien dat deze blijven veranderen en leuk om in onderstaande Q&A met mijn moeder te lezen dat zij vroeger al fan was van dit merk en ik dat nu zelf als moeder ook ben. De eerste wegwerpluiers werden door Pampers in de jaren ’60 op de markt gebracht en is er qua technologie heel wat veranderd.

Waarom wij er fan van zijn? Deze Pampers Premium Protection luiers hebben een goede en elastische pasvorm, voelen zijdezacht aan, hebben een unieke absorberende toplaag in de vorm van een netje, waardoor wat zachtere ontlasting er als het ware ‘doorheen zakt’ en zo niet tegen de billen aan blijft zitten, wat duidelijk zorgt voor minder huidirritatie. Door de 3 absorberende banen wordt urine gelijkmatiger opgevangen en de handige urine-indicator kleurt blauw als je baby of kindje geplast heeft, waardoor je handig ziet wanneer de luier verschoond kan worden. Voor pasgeboren baby’s is de navelvriendelijke uitsparing heel prettig. Mooi om te zien hoe er bij een merk aan zulke details wordt gewerkt.

Wij gebruiken deze luier eigenlijk al vanaf de geboorte van Shae en nu ze alweer een hele tijd overdag zindelijk is, is dit onze nachtluier geworden. Ik ben benieuwd wanneer deze ook droog zullen gaan worden. Wat een spannende fase voor zowel ouder als kind: zindelijk worden!

Personal Q&A met mijn moeder ♥

1. Wat vind jij de grootste verandering tussen het ouderschap nu en toen jij jonge moeder was?

“Het grootste verschil vind ik dat het vroeger heel normaal was dat je als jonge moeder thuis bleef om de kinderen op te voeden en als je wel een baan had dan was dat minder dan parttime. Hierdoor was er meer tijd en aandacht voor het opvoeden van de kinderen. Daarnaast had je als gezin meer tijd voor elkaar op de momenten dat er niet gewerkt werd.

Het leven was ook socialer. Doordat veel moeders thuis waren ontstonden er meer contacten in de buurt en regelde men het oppassen onderling en het liefst zo dicht mogelijk bij huis bij of in een gezin dat bekend was. Ook werd er door kinderen veel meer buiten en samen gespeeld dan nu.

Tegenwoordig zijn er veel gezinnen waarbij beide ouders werken, de kinderen gaan veel naar de opvang of naar school in combinatie met de BSO, alles moet vlug-vlug en zo is er minder aandacht voor de kinderen dan vroeger. Iedereen leeft met een te drukke agenda, niet alleen de ouders maar ook de kinderen met voorschoolse- en/of naschoolse opvang, vaak meerdere sporten, muziekles en van alles wat ‘moet’ waardoor burn-out’s bij ouders en uitgebluste kinderen steeds vaker en jonger voorkomen.”

2. Hoe heb jij de periode ervaren tussen mijn geboorte en de eerste vier jaar totdat ik naar school ging?

“Toen ik zwanger was van jou had ik geen last van ongemakjes en dat maakte het een fijne zwangerschap. Jouw broer was net één jaar geworden toen we erachter kwamen dat we in verwachting waren en met zo’n anderhalf jaar tussen beide kindjes was dat best een pittige periode. Boodschappen doen op de fiets met daarbij een kleintje voorop en eentje achterop was bijvoorbeeld een hele opgave.

En twee luierkindjes tegelijk! Omdat ik stoffen luiers gebruikte was het gevolg dat er om de dag een wasmachine vol met luiers gedaan moest worden, naast de normale wasjes. Papieren luiers waren in verhouding namelijk zo’n 3 x duurder en die gebruikten we dus alleen tijdens vakanties of dagjes uit. Wasbare luiers kostten toen zo’n fl.0.08 per keer (aanschafprijs + gebruik van water en zeep) en papieren luiers tussen de fl.0,25 en fl.0,30 per luier.

Helemaal genieten werd het toen jij iets ouder was en jullie samen konden spelen. En toen je broer rond zijn tweede verjaardag naar de peuterspeelzaal ging, deden wij echte meidendingen, zoals met de poppen en het Dick Bruna serviesje spelen, knutselen, boekjes lezen… Ik kan me niet voorstellen met twee kleintjes ook nog een baan te moeten hebben gehad.”

3. Zonder welke producten kon jij echt niet in diezelfde periode? Als je een paar onmisbare babyproducten op moest noemen?

“In die periode was er simpelweg nog niet zoveel keus in babyproducten. Je had een gevoelige huid waardoor je niet alles kon verdragen, waardoor je zeepvrije producten nodig had. Toen ging je huidje met sprongen vooruit!

Onmisbaar was voor mij de luiertas, vanwege de handige vakindeling en omdat ik zo een aankleedkussen en dergelijke allemaal bij elkaar had. Ik nam hem nooit mee zonder luiers, billencrème, billendoekjes en in de zomer zonnebrandcrème erin. Ook was ik groot fan van de draagzak en een wipstoeltje. Die hebben me door heel wat huildagjes heen geholpen.

Qua handigheidjes vond ik de babyfoon heel erg gemakkelijk, maar eigenlijk gebruikten we die alleen als we een avondje op bezoek gingen bij de buren bijvoorbeeld. Als we thuis waren gebruikten we die niet, omdat we er onrustig van werden om elk zuchtje en beweginkje te horen. Wel stond er op jouw kamer een muziekdoosje in de vorm van een popje en je werd hier heerlijk rustig van. Babyfoons met webcam, temperatuurmeter en dergelijke bestonden toen nog niet!”

4. Wat voor soort luiers gebruikte je voor mij en wat merkte je als grootste verschil toen je bijvoorbeeld weleens kwam oppassen op Shae?

“Ik gebruikte in huis dus altijd stoffen luiers, wel vaak met een dunne inlegluier van een soort celstof, zodat de poepluiers beter te scheiden waren van hun inhoud en om de stoffen luier ging een dun plastic broekje om lekkage tegen te gaan. Op vakantie en bij dagjes uit gebruikte ik papieren luiers van Pampers. Ik probeerde weleens andere merken, maar de luiers van Pampers vond ik toen echt veel beter. Hiermee bleef je langer droog en had je nooit luieruitslag, dus gaf ik liever iets meer uit voor goede kwaliteit.

Toen ik Shae tijdens oppasmomentjes verschoonde viel het me vooral op dat de huidige luiers toch echt een heel stuk dunner zijn, nog beter opnemen, minder doorlekken en nu een betere pasvorm hebben.”

5. Welke producten die na mijn geboorte nog niet bestonden, maar je bijvoorbeeld bij je kleinkinderen gezien hebt, had jij vroeger als ‘nieuwe mama’ ook wel willen hebben?

“De meeste gadgets die er nu voor baby’s en kinderen zijn, zou ik niet gebruiken, zoals een babyfoon met webcam bijvoorbeeld. Ouders worden zo niet meer geprikkeld om met hun instinct of gevoel te reageren. Hoewel ik als oma wel blij ben om de babyfoon te kunnen gebruiken, omdat je wel op het kind van een ander past.

De huidige generatie luiers had ik meteen willen gebruiken, wat een verschil met vroeger! Verder is er nu zoveel meer keuze in verzorgingsproducten, papjes, koekjes, potjes met groente- en fruithapjes dat ik me afvraag wat je moet kiezen en dat ik blij ben daar geen keuze uit te hoeven maken. Ik denk dat ik het wat dat betreft makkelijker had. Te veel keuze wil niet altijd zeggen dat het daardoor beter is.

Wel denk ik dat kinderopvang nu beter geregeld is en door middel van subsidieregelingen ook beter betaalbaar. In jullie babytijd was kinderopvang zo duur dat we er helemaal niet voor hebben gekozen. Als ik parttime was blijven werken en voor jullie kinderopvang had ingekocht, dan was mijn hele salaris opgegaan aan de opvang en hadden we het ook van één salaris moeten doen. Het besluit om te stoppen met werken was daarom zo genomen. Hierdoor heb ik veel van jullie kunnen genieten en hebben we altijd veel dingen samen kunnen ondernemen.”

Wat was dit leuk om zo samen over de opvoeding, het gebruik van bepaalde producten en dergelijke te praten en daarbij nog eens door de oude fotoalbums te bladeren. Heel waardevol zulke momenten als deze ♥

Wat zijn producten waar jij niet zonder kan als het om jou(w) kindjes aankomt?

Liefs,

Desirée