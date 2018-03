Al een tijdje geleden werd het nieuwtje naar buiten gebracht en werden er wat sneak peeks gegeven, maar vanaf vandaag is de WOWN! interieur collectie dan ook eindelijk verkrijgbaar. Interieurbloggers Suzanne (&SUUS), Anki (Zilverblauw) en Souraya (Binti Home) hebben hun krachten gebundeld om samen een geheel eigen interieurmerk te ontwikkelen. Lees verder voor meer informatie en heerlijk veel prachtige sfeerbeelden met de producten. Ik heb in ieder geval al een flinke wishlist opgesteld en hoop het één en ander te kunnen bemachtigen..





Suzanne, Anki en Souraya gingen samen met met Lonneke van Bubblemint (als conceptontwikkelaar) en Marlous van Oh Marie (als tekstschrijver) aan de slag voor deze eigen wooncollectie die opgedeeld is in 3 lijnen. Elk compleet passend bij de betreffende blogger haar persoonlijke en herkenbare stijl. Door elkaars talent en expertise de ruimte te geven zijn er zo drie prachtige en authentieke collecties ontstaan. Nog veel meer informatie en behind-the-scenes kan je zien en lezen op de WOWN! website.

De WOWN! collectie door &SUUS (Suzanne) is te herkennen aan een lichte en neutrale basis, aangevuld met verschillende kleuren en contrast in stijl- en materiaalgebruik. Musthaves? De vazen, kussens met toffe contrasten en de prikborden.

De WOWN! collectie door Zilverblauw (Anki) is te herkennen aan de grote hoeveelheid in kleur in combinatie met wit en opvallende grafische prints. Musthaves? Het kooilampje, vitrinekastje, servies, de posters en de snijplanken.

De WOWN! collectie door Binti Home (Souraya) is te herkennen aan een verzameling van neutrale en lichte, Scandinavische kleuren gecombineerd met warme etnische invloeden. Musthaves? De wanddoeken, rieten manden, het kussen met print en de vazen.

De producten uit de WOWN! interieur collectie zijn vanaf vandaag gewoon verkrijgbaar bij Kwantum waardoor de producten voor iedereen toegankelijk en betaalbaar zijn. De collectie zal bij meer dan 100 Kwantum filialen en via de Kwantum website verkrijgbaar zijn.

Ik vind persoonlijk de Zilverblauw collectie echt heel erg tof en heb er ontiegelijk veel leuks tussen gezien waar ik helemaal enthousiast van word. Maar ook tussen de andere collecties zie ik toffe dingen die ik even van dichterbij in de winkel wil gaan bekijken. En ja, blogger ben je ook echt 24/7 want ik zie er ook een heleboel toffe items tussen die het goed gaan doen als fotografieproducten als ondergrond en dergelijke ♥

Welke van de drie stijlen spreekt jou uit deze collectie het meeste aan?

Liefs,

Desirée