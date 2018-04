L’Occitane is als het om beautyproducten gaat toch wel echt één van mijn favoriete merken. Het verhaal achter het merk spreekt me aan, ze gebruiken gewoonweg mooie ingrediënten en door de jaren heen zijn er toch echt redelijk wat producten geweest die ik meerdere keren heb gekocht. En met mijn werk waarin ik veel beautyproducten toegestuurd krijg, zegt dat heel wat. Ik vertel je graag iets meer over het merk L’Occitane zelf en deel graag mijn favoriete producten met je.



L’Occitane..

Olivier Baussan was een jonge man van 23 jaar met een grote passie voor de natuur en essentiële olie. Hij destilleerde zijn eerste rozemarijnolie en ging deze vervolgens op locale Provencaalse markten verkopen. Het merk L’Occitane werd zo in 1976 geboren.

Sinds de oprichting van het merk zet L’Occitane zich in voor mooie doelen. Zo geven ze hulp aan mensen met een visuele afwijking en helpen ze bij de financiële emancipatie van vrouwen in Burkina Faso. In 2006 werd de L’Occitane Foundation opgericht om die hulp nog een stap verder te brengen en zo boden ze onder andere hulp bij de reconstructie van Noord Japan na de tsunami in 2011. Een merk met een hart en daar heb ik zeker een zwak voor ♥

..en Provence

Een prachtig gebied in Frankrijk met een rijke grond, unieke landschappen en vele geheimen en het gebied waar L’Occitane haar oorsprong vond. Met verschillende lokale initiatieven werkt het merk met meer dan 130 Franse landbouwers en meer dan 10.000 plukkers samen om dit landschap te beschermen en gebruik te mogen maken van de vele werkzame ingrediënten die de grond biedt.

Good to know: bijna alle producten van L’Occitane bevatten minstens 90%, en 57% ervan zelfs meer dan 95% aan natuurlijke ingrediënten. L’Occitane test daarnaast de gebruikte grondstoffen en eindproducten niet op dieren.

Mijn favoriete producten van L’occitane

Nu de winter achter de rug is, de lente net begonnen is heeft mijn huid best wat last van de overgang. Droge en ruwe plekjes, een kriebelende huid.. het is duidelijk tijd voor wat extra’s in deze periode. Ik kan in zulke tijden dan ook niet zonder producten zoals onderstaande drie. Let op: het zijn wel echt meer tips voor de drogere huidjes :)

Pivoine Sublime petal cleansing oil 200ml, €29,50

Zoals je ziet is deze reinigingsolie alweer bijna op. Hij kwam voor het eerst voorbij in deze Beauty Talk video vorig jaar. Dat geeft maar goed aan hoe zuinig hij in gebruik is! Je neemt een klein beetje van de olie, warmt dit op tussen de vingertoppen, masseert dit over je droge huid – en dus óver je make-up – met ronddraaiende bewegingen en neemt hierbij ook je oogleden en wimpers zachtjes mee. Vervolgens haal je zonder moeite met een lauwwarm nat washandje alle make-up van je gezicht. Een goede reiniger dus en dat zonder dat je gezicht naderhand trekkerig of droog aanvoelt: juist lekker zacht en soepel!

Immortelle Divine eye balm 15ml, €62,00

Zeker in de winter kan de huid rondom mijn ogen net even wat droger zijn waardoor fijne lijntjes en rimpeltjes wat dieper lijken en meer opvallen. Iets wat zeker in combinatie met make-up geen mooi effect geeft omdat foundation en concealer er dan in op gaan hopen. Trouw gebruik van een rijke oogbalsem als deze in de avond zorgt ervoor dat de huid rondom mijn ogen soepel en gehydrateerd is en frisser oogt en als groot voordeel daarbij dat make-up die ik aanbreng duidelijk mooier oogt en stukken minder in lijntjes gaat zitten.

Shea Butter shower oil 250ml, €17,00

Geloof me, als je een droge huid hebt en je hebt nog nooit een douche olie gebruikt.. je weet niet wat je mist! In deze variant zit onder andere 10% shea boter, druivenpitolie, kokosextract, duindoornolie en vitamine E, de olie ruikt heerlijk en is op meerdere manieren te gebruiken. Je kan hem gewoon onder de douche gebruiken door je lichaam nat te maken, de douchekop van je af te draaien, jezelf in te smeren met de olie, even in te laten trekken en hem vervolgens af te spoelen, maar het is ook een heel fijn product om mee te scheren. Naderhand droog deppen en je huid voelt lekker zacht en soepel aan en vraagt niet meer gelijk om een lik crème.

Heb jij ervaring met dit merk? Zo ja, wat zijn jouw persoonlijke favorieten?

Liefs,

Desirée