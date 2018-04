Het is alweer eerste Paasdag en na de vorige twee recepten voor deze dagen deel ik nog één Paaskoekjes recept met je. Een basis van brosse, frisse spritsen met Paaseitjes on top. Leuk om bijvoorbeeld morgen samen met je kids te maken en je hebt er met een beetje geluk al alles voor in huis. Enjoy!



Ingrediënten voor frisse spritsen met Paaseitjes (ongeveer 20 stuks)

– 200 gram bloem

– 150 gram ongezouten roomboter op kamertemperatuur

– 20 paaseitjes naar smaak

– 100 gram witte basterdsuiker

– 1 ei

– 1 theelepel vanille-extract

– 1 citroen

– een flinke snuf zout

Hoe maak je deze Paaskoekjes?

1. Verwarm de oven voor op 180 graden

2. Meng het ei met de boter en de witte basterdsuiker

3. Voeg de overige ingrediënten toe en meng tot een geheel

4. Neem een kleine ijsschep met deeg, strijk deze af en maak hier bolletjes van die je op bakpapier platter drukt. Zo krijg je allemaal dezelfde formaten koekjes

5. Bak de koekjes in ongeveer 15 minuten af in de oven tot ze licht goudbruin zijn

6. Laat de koekjes een paar minuten afkoelen en leg er dan een Paaseitje op. Deze zal vanzelf smelten en wat uitlopen maar als het goed is blijft het ‘printje’ en de vorm nog wel zichtbaar bovenop het koekje als het weer stolt doordat het koekje afkoelt.

Deze koekjes zijn ook zonder chocolade eitjes bovenop heerlijk van smaak; lekker knapperig en bros en fris van smaak. Let er wel op dat je alleen het gele van de citroen raspt, anders kunnen ze wat bitter worden.

Wil je er ‘echte’ spritsen van maken? Gebruik dan een spuitzak met een kartelmondje om het deeg in de bekende vorm op een vel bakpapier te spuiten. Hier is wel wat kracht voor nodig, maar het resultaat zal het waard zijn :)

Fijne dagen!!

Liefs,

Desirée

