Dat de lente begonnen is voel en zie je overal terug. De wereld buiten wordt langzaam wat kleurrijker en ook in de winkels is er meer kleur en vrolijkheid te vinden. Zo is er de nieuwe Pip Studio Good Morning collectie waar ik persoonlijk wel heel erg hebberig van word! Perfect om de badkamer een make-over te geven, om je dagelijkse beautyproducten in op te kunnen bergen of je slaapkamer om te toveren naar een kleurrijk en fris geheel.

De Pip Studio Good Morning collectie bestaat uit onder andere toilettassen, schaaltjes, etuis, beautycases, make-uptasjes, bekers en tandenborstelhouders voor op de badkamer, opbergdoosjes en er zijn ook nog mooie bijpassende dekbedovertreksets en kussens verkrijgbaar zodat je de frisse kleuren ook tot verder dan je badkamer door kan trekken.

Goed om te weten: de toilettassen en beautycases zijn gemaakt van waterafstotend imitatieleer zodat het goed tegen een stootje kan en afgenomen kan worden als er wat make-upvlekken op gekomen zijn. De prints zijn gebaseerd op vintage chinoise handgeschilderd behang en geïnspireerd op klassieke Oriëntaalse muurschilderingen. Zo zie je veel botanische prints, verfijnde bloemen en tropische vogels terug. In combinatie met de goudkleurige geschulpte randjes helemaal ‘Pip’!

Pip Studio is een Nederlands designlabel en de producten zijn verkrijgbaar via de Pip Studio webwinkel en bij verschillende speciaalzaken en warenhuizen. De prijzen van de Good Morning collectie gaan vanaf €7,95.

Please, doe me meer van zulke vrolijke en kleurrijke collecties voor deze lente en de aankomende zomer. Dit is toch om te smullen? Natuurlijk is dat hele zwart-witte-Pinterest-perfect stijltje met houten details helemaal mooi, maar ik ben er eigenlijk wel voor om net weer wat meer kleur en eigenheid terug te gaan zien in de interieurs.

Wat jij? Ben jij voor zwart-wit in een interieur of zie je toch ook liever wat kleur terug?

Liefs,

Desirée