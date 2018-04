De komende tijd zal ik in samenwerking met Independer een aantal interessante en informatieve artikelen vol tips op het gebied van geldzaken met je delen. Deze keer.. Je hebt je droomhuis op internet gezien en bent van plan om deze op de Open Huizen Dag (zaterdag 7 april aanstaande) te gaan bezichtigen. Hoe haal je hier het maximale uit? Hierbij enkele tips voor het bezichtigen van een woning.

Een goede voorbereiding..

.. is het halve werk. Weet jij al wat je maximaal kunt lenen? Als je dit weet, weet je ook welke huizen je kunt bezoeken. Want als je maximaal 200.000 euro kunt lenen, heeft het weinig zin om een huis van een bijna een miljoen te bezoeken. Tenzij je je natuurlijk voor even een (bijna) miljonair wilt voelen ;) Bedenk ook alvast goed welke wensen je hebt voor de buurt en directe omgeving, hoeveel vierkante meter en slaapkamers je nodig hebt en of het huis ook de komende jaren binnen jouw/jullie dromen en plannen zal passen. Zo kan je al een duidelijke eerste schifting maken.

Structuur voor het bezichtigen van een woning

Als je weet wat je maximaal kunt lenen, kun je een overzicht maken met welke huizen je gaat bezoeken op 7 april. Alle deelnemende huizen vind je terug op de website van Funda. Stippel van tevoren je route uit en bepaal ook alvast hoe lang je in ieder huis kan rondkijken. Zo blijf je nergens te lang en loop je niet het risico dat je geen tijd meer hebt voor het laatste huis op je lijst. En voel je nergens toe verplicht. Zie je meteen bij binnenkomst al dat dit niet je droomhuis is? Blijf dan niet hangen, maar ga vast verder naar het volgende huis. Het moet tenslotte wel gelijk goed voelen!

Tip: loop van tevoren al even een rondje door de verschillende buurten. Als de buurt je al totaal niet aanspreekt, zal het huis daarin ook vast niet je droomhuis zijn..

Check! Hoe hou je alles bij op de dag zelf?

Een huis bezichtigen is leuk, maar ook moeilijk. Want waar let je op? Hoe zorg je ervoor dat jij aan het einde van de dag nog weet welk huis die leuke keuken heeft en welke die prachtige tuin. Het antwoord is simpel! Neem een notitieboek en een pen mee en maak veel aantekeningen en foto’s. Independer heeft een handige checklist voor je gemaakt. Zo kun je gemakkelijk bijhouden welk huis, welke eigenschappen heeft.

–> Download de gratis Open Huizen Dag checklist

Tips voor een topdag

– Loop door de straat en spreek eventueel wat buren aan over het wonen in deze buurt

– Ga gewoon nóg een keer kijken bij de huizen uit jouw/jullie top 3

– Laat eventuele kinderen thuis, zodat je alle aandacht hebt voor de woning

– Koop je alleen? Neem dan toch iemand mee: twee zien en weten meer dan één

– Maak veel foto’s

– Check de kraan even op waterdruk en meet dingen na als je twijfelt

– Open alle ramen, kijk naar alle plafonds en probeer langs uiterlijke opsmuk heen echt naar de basis van het huis te kijken.

Droomhuis gevonden, wat nu?

Heb je je droomhuis gevonden? Wacht dan niet te lang. In de huidige markt moet je vaak direct reageren. Weet je zeker dat je het huis kunt betalen? Dan kun je altijd direct een bod uitbrengen bij de makelaar van de verkoper. Je hoeft hiervoor niet per sé een eigen makelaar in te schakelen.

Wist je dat je heel gemakkelijk zelf je hypotheek kunt kiezen? Dit kost je vaak ook nog eens een stuk minder dan via een hypotheekadviseur. Independer is één van de websites waarop je zelf online je hypotheek kunt kiezen. Maar maak je geen zorgen. Zij hebben experts in dienst die je helpen bij elke stap en om alles in goede banen te laten leiden.

Open Huizen Dag 2018

Komende zaterdag 7 april is het Open Huizen Dag, de dag waar je tussen 11.00 en 15.00 uur vrijblijvend en zonder afspraak kan bezichtigen. Bekijk welke huizen hieraan meedoen, zet de huizen die je wil bezichtigen in een routebeschrijving en ga met bovenstaande tips aan de slag. Succes met het bezichtigen van een woning en hopelijk vind je je droomhuis!