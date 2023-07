How to | Met deze tips vind je de perfecte bril

Je mag me dan eigenlijk altijd zonder bril op de foto’s zien, toch ben ik een brildrager en kan ik niet zonder wanneer ik achter de computer aan het werken ben. Een bril is voor mij dus zeker belangrijk en ik vind het ook nog eens leuk om af te wisselen met verschillende monturen. Maar wanneer je op zoek gaat naar een nieuwe bril is het aanbod enorm en kan het best lastig zijn om de perfecte bril te vinden. In dit artikel deel ik daarom graag een aantal tips met je, zodat je makkelijker op zoek kan gaan naar het juiste montuur en een bril zal vinden waar je écht blij mee zal zijn!

Een nieuwe bril

Wanneer je op zoek bent naar een nieuwe bril, raad ik niet direct aan om op zoek te gaan naar enkel wat de brillentrends van het moment zijn. Natuurlijk is het altijd leuk om wat inspiratie op te doen, maar je kan beter kijken naar wat echt bij jouw persoonlijke stijl past en bijvoorbeeld welke vormen en kleuren je gezicht nog mooier tot haar recht laten komen. Ik weet zeker dat je op die manier echt die perfecte bril zal gaan vinden :)

Het leuke vind ik aan brillen dat ze ook helemaal niet enorm in de papieren hoeven te lopen. Natuurlijk kan je kiezen voor een heel chique merkmontuur maar dat zal je terugzien aan het prijskaartje. Er zijn ook echt heel veel leuke goedkope brillen te vinden en vaak laten de minder bekende merken en ‘huismerken’ van brillenwinkels en opticiens zich behoorlijk inspireren door de bekende merken. Win-win: zo heb je wél de toffe en trendy stijl, maar dan met een leukere prijs.

Tips voor het vinden van de perfecte bril

Gezichtsvorm

Past een bril bij jouw gezichtsvorm? Het is vaak heel mooi als een bril jouw gezicht aanvult en mooi accentueert in plaats van dat de bril alle aandacht van je gezicht weghaalt. Is je gezicht wat ronder, dan kan een iets hoekiger of meer vierkant model het één en ander mooi in balans brengen. Hetzelfde geldt natuurlijk andersom; heb je een hoekiger gezicht dan kan je dit verzachten met een ronder montuur. Heb je een ovaal gezicht? Dan bof je, want dan kan je vaak goed wegkomen met veel verschillende montuurvormen. Aanvullend is ook de montuurmaat aan te laten sluiten bij je gezichtsvorm. Zo past een wat groter frame vaak wat beter bij een uitgesproken hoekiger of voller gezicht en een fijner model juist meer bij een smallere of kleinere gezichtsvorm.

Kleur

Vaak kiezen we voor safe wanneer het op een bril aankomt, terwijl een kleuraccent juist jouw persoonlijkheid of kleine features kunnen benadrukken. Laat gerust jouw favoriete kleur terugkomen in een subtiele print, een randje op de kopse kant van het montuur of in het pootje. Of kies voor de subtiele twinkeling van een goudkleurig of zilverkleurig accent, maar laat deze wel aansluiten bij jouw ondertoon in de huid en/of je verder vooral zilver- of goudkleurige sieraden draagt. Maar let ook op de kleur van de bril in combinatie met je huidtint en de kleur van je haren. Een klein contrast is vaak heel mooi, maar een te groot contrast kan wat ‘hard’ maken en het geheel uit balans brengen.

Je persoonlijke stijl

Zoals je eerder al tussen de regels door kon lezen, mag je ook bij het uitzoeken van een nieuwe bril zeker je persoonlijke stijl mee laten spreken. Het kan elkaar zo heel erg mooi aanvullen en echt ‘jou’ laten zien. Ben je meer uitgesproken, durf dan ook te kiezen voor een meer opvallend montuur of een gekleurd model. Ben je sportief, kies dan voor een lichter montuur in acetaat dat vaak net even wat meer kan hebben en aansluit bij je sportieve voorkomen. Ben je juist meer het klassieke type, kies dan voor een wat meer ingetogen en fijner montuur in een rustigere tint en eventueel een subtiele ton-sur-ton print in het montuur.

De bril-wenkbrauw-verhouding

Dit klinkt misschien wat raar, maar het is eigenlijk het mooiste als een bril niet je wenkbrauwen verbergt. Dit haalt namelijk een groot deel van je gezichtsuitdrukking weg.. Zorg dus dat de bovenste rand van je brilmontuur niet óver je wenkbrauw heen komt of zelfs je gehele wenkbrauw verbergt. Aanvullend is het ook mooi wanneer de vorm van het montuur enigszins meeloopt met de vorm van je wenkbrauwen. Die laatste kan je dan weer wat accentueren met een brow gel of oogpotlood.

Rekening houden met bovenstaande tips zorgt voor een mooie balans tussen jouw gezicht, je persoonlijkheid en je nieuwe bril. En zie daar: je hebt joúw perfecte bril gevonden!

