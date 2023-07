Met mijn gevoelige hoofdhuid en fijnere en drogere haarstructuur ben ik behoorlijk kieskeurig als het op mijn haarverzorging aankomt. Dat is dan ook één van de redenen dat ik niet heel erg vaak over dit soort producten schrijf, omdat wisselen vaak een geïrriteerde hoofdhuid en minder ‘lekker haar’ veroorzaakt.. Maar toen ik de nieuwe Skin for Skin haarverzorgingslijn ontving en de ingrediënten doornam, durfde ik het aan om uit te proberen en daar ben ik heel erg blij mee. Ik deel mijn enthousiasme dan ook graag met je!

‘Lees ook: Clean beauty | Loveli zomermusthaves.’

Skin for Skin haircare

Het Urkse Skin for Skin staat vooral bekend om de supplementen met viscollageen en introduceerde eerder onder andere het Hair Supplement dat met collageen, haarvitamines en mineralen de basis vormt voor gezond en mooi haar van binnenuit. Nu is hier een volledige haarverzorgingslijn aan toegevoegd die bestaat uit een shampoo, conditioner, scalp treatment en haarolie. Deze producten beloven haarschade aan te pakken, de hoofdhuid te kalmeren, haargroei te stimuleren en de haren te beschermen, te hydrateren en te versterken.

Ingrediënten

Qua ingrediënten word ik hier met mijn gevoeligere hoofdhuid heel erg blij van, aangezien er geen fosfaten, sulfaten (SLS/SLES) en parabenen in de producten zitten. Daarnaast zijn de producten onder andere aangevuld met gehydrolyseerd proteïne wat bekend staat om het verminderen van haarbreuk en dat het zorgt voor meer volume, kracht, hydratatie en glans aan het haar. En yes: de producten zijn cruelty-free!

Prijs en verkrijgbaarheid

De volledige Skin for Skin haarlijn bestaat uit de volgende producten:

– It all starts inside! haarsupplement €25,95/30st

– Get clean with me! Shampoo €24,99/350ml

– Soft it up! Conditioner €24,99/350ml

– It starts at the roots! Scalp treatment €21,99/100ml

– Make it shine! Haarolie €29,99/50ml

– Hello healthy hair! Scalp brush €9,95

– Detangle me! Wet & dry brush €19,95

–> Klik hier voor de Skin for Skin webshop om het volledige assortiment te bekijken.

Review

Bij de shampoo valt het al snel op hoeveel verzorgende ingrediënten deze bevat, zoals proteïnen, collageen, keratine, urea, jojoba olie en arganolie. Verder is deze vrij van siliconen, parabenen en sulfaten (SLS/SLES) en bestaat de basis uit zeer milde reinigers. Ondanks deze combinatie geeft de shampoo met twee tot drie pompjes alsnog voldoende romig schuim om de haren goed te kunnen reinigen en ‘build up’ van eventuele stylingproducten te verwijderen.

De conditioner bevat onder andere glycerine, proteïnen, keratine, collageen, jojoba olie en arganolie, is vrij van parabenen, fosfaten en sulfaten (SLS/SLES). Wel zitten er siliconen in, waardoor deze conditioner niet geschikt is voor bijvoorbeeld de Curly Girl methode. Siliconen leggen een laagje om de haren waardoor ze gladder en zachter aanvoelen, beter doorkambaar worden en vocht in de haren wordt vastgehouden, maar kunnen soms de haren wat zwaar/futloos maken en de hoofdhuid ‘afdekken’ waardoor je ze echt enkel in de lengtes en punten moet gebruiken en goed moet uitspoelen. De textuur is heerlijk vol en romig en ook hiervan heb je maar een paar pompjes nodig. Een minuutje of vijf in laten trekken en je merkt tijdens het uitspoelen al het verzachtende effect doordat het een fijne ‘slip’ achterlaat.

De scalp treatment gebruik je 1-3 keer per week, door een kleine hoeveelheid over je hoofdhuid te verdelen en zachtjes in te masseren. Ik vind het zelf heel prettig om dit te doen na de wasbeurt als mijn haren handdoekdroog zijn omdat het dan nog prettiger verdeeld. Er zit onder andere panthenol, druivenpitolie, lijnzaadolie, camelia olie, gemberolie en matcha-extract in dat samen een geïrriteerde en jeukende hoofdhuid kalmeert, de balans herstelt en de haargroei stimuleert. Ik vind het vooral heel verzachtend aanvoelen, zonder dat het de hoofdhuid vet maakt en al snel duidelijk verschil in een veel minder jeukende of ‘strak’ aanvoelende hoofdhuid. En de geur is lekker kruidig, ik hou daar wel van want het geeft echt zo’n lekker wellnessgevoel :)

Ik gebruik niet vaak een haarolie, omdat ze vaak te vol zijn en mijn fijne haren al snel te vet maken. Deze haarolie is op siliconenbasis waaraan onder andere Abessijnse olie, arganolie en vitamine E is toegevoegd. A little goes a long way! Het product is heel zuinig in gebruik en je kan het beter enkel in de puntjes en de lengtes gebruiken, maar het resultaat is direct merkbaar: heerlijk zacht, glad en glanzend haar. Persoonlijk gebruik ik deze het liefst wanneer ik mijn haren aan de lucht laat drogen op het moment dat het nét niet helemaal droog is of als finishing product om bijvoorbeeld een hoge staart mooi glad en minder pluizig te laten vallen.

De scalp brush is een heel fijne extra om te gebruiken tijdens de shampoobeurt. Zo kan je de shampoo goed in de haaraanzet werken, maar geef je tegelijkertijd je hoofdhuid een massage. En dit laatste is dan weer goed voor de doorbloeding, haargroei en een ontspannen gevoel (ook heel belangrijk).

Overall

Ondanks dat de producten voedende en haarverbeterende ingrediënten bevatten, zijn ze niet te ‘zwaar’ waardoor je haren alsnog luchtig en zacht met volume bij de aanzet blijven. Vaak zijn milde maar goed voedende haarproducten te rijk, waardoor de haaraanzet juist sneller vet wordt en je haar plat valt waardoor je het juist vaker moet wassen. Met deze producten kan ik goed uit met 1-2 keer wassen in de week, en daar worden mijn hoofdhuid, haren en haarkleur dan ook weer blij van. Mijn gevoelige hoofdhuid reageert er goed op, de producten vervagen mijn haarkleur niet en bevatten mooie versterkende ingrediënten.

Bovendien hebben de producten een mooie uitstraling door de clean verpakkingen met blauwe accenten én ze hebben een heerlijk frisse en luxe geur die behoorlijk lang in de haren achterblijft. Love it!

Liefs,

Desirée

Volg mij op Facebook en Instagram om op de hoogte te blijven van de laatste nieuwtjes, persoonlijke updates, behind the scenes en nog veel meer leuks ♥

Dit artikel bevat product(en) die beschikbaar zijn gesteld door een merk of bedrijf.